Reality show o vydání vlastní hry má třetí sérii. Den deskovek od Albi mění nápady fanoušků ve skutečnost

Nastoupíte před porotu složenou z úspěšných odborníků, představíte jim svůj nápad. A oni ho sestřelí… Anebo je nadchne a dovedou vás až k realizaci a vlastnímu úspěchu na trhu. Odlehčená reality show Den deskovek sází na formát známý třeba z podnikatelského Dne D, který běžel i na českých obrazovkách. Ale na rozdíl od pořadu, ve kterém předchůdci dnešních startupistů hledali investory pro své byznysy, dává Den deskovek nadšencům do stolních her možnost jejich výtvory dostat do výroby.

Den deskovek je dílem herního vydavatelství Albi a tato veselá reality show nyní vstupuje do své třetí série. Princip je jednoduchý a brnká na hravou strunu každého člověka, který měl někdy nápad na vlastní hru. Pokud mezi ně patříte a přihlásíte se, projdete předvýběrem a před herními znalci svůj prototyp odprezentujete. Když v konkurenci ostatních zaujmete, ve spolupráci s Albi deskovku vypilujete a v komerční verzi zamíří i mezi české hráče.

Do nové řady online pořadu, který vychází pravidelně na YouTube, vstupuje osmička nejzajímavějších projektů. Z nich porota – zástupce Albi Michal Šmíd, redaktorka Kateřina Čáslavová z oblíbeného serveru Deskofobie, herní tvůrce a ilustrátor Michal Peichl (Divočina, Akvárko) a taktéž deskoherní autor Petr Vojtěch (Velryby ničí svět, Terra Futura) – vybere čtyři finalisty. O celkovém vítězi třetí řady Dne deskovek pak rozhodne divácké hlasování.

„Oproti předchozím sériím svou úvodní prezentaci soutěžící předvádějí rovnou na prototypu hry. Odpadlo tedy představení v PowerPointu a na prezentaci mají účastníci více času,“ říká pro CzechCrunch David Rozsíval, jenž má v Albi deskové hry na starost. Předchozí řadu Rozsíval také moderoval – a mohl tak zblízka sledovat triumf titulu Vládce kočičího stromu od nadšeneckého designéra Lukáše Buršíka. Ten se pomaličku, ale jistě posouvá k vydání.

„Momentálně vznikají ilustrace, s Lukášem se věnujeme pročištění herního mechanismu. Pokud všechno půjde dobře, mohla by hra vyjít v příštím roce,“ přibližuje osud vítěze Rozsíval. Náročnější proces však doprovází šampiona první řady, hru Atol od Jana Štěpánka: „Letos už měla vyjít, ale vývoj jsme museli výrazně překopat. I to se v deskoherním vývoji, stejně jako v tom videoherním, stává. Na titulu se dále pracuje, rádi bychom ho už konečně dotáhli, ale těžko soudit, jak dlouho to ještě potrvá.“

Srovnání vývoje digitálních i stolních her je na místě, stejně jako videohry se deskovky obvykle dostávají na trh prostřednictvím vydavatele. Prorazit bez něj je samozřejmě možné, ale o to náročnější. Iniciativa od Albi je tak vedle oslovení herní firmy s vlastním prototypem či vedle snah zaujmout s prezentací hry na deskoherních akcích další – a divácky vděčnější – příležitostí k vytvoření vlastního titulu.

Deskové hry z Česka budí i globální zájem. Například designér Vladimír Chvátil získal pomyslného Oscara mezi stolními hrami za svůj světový hit Krycí jména. Ta vydává domácí firma Czech Games Edition, která mimochodem také produkuje vlastní seriál o vzniku deskovek. Nikoliv však reality show s tvůrci z řad nadšenců, ale dokumentární pohled do zákulisí herní tvorby. Série Making Board Games je stejně jako Den deskovek ke zhlédnutí na YouTube.