Od nápadu fanouška až k vydání hry. Reality show od Albi na motivy byznysového Dne D ovládly kočky

Vydat deskovou hru je podobný proces jako u her digitálních nebo třeba knih. Lze to provést na vlastní pěst, ale cestu na trh často usnadní vydavatel. Jenže zaujmout v rapidně rostoucím odvětví, které hrami a hříčkami už dávno neplní jen specializované obchody, ale i běžná knihkupectví a hračkářství, není snadné. Neobvyklou cestu k vydání hry nicméně nabídla tvůrčím duším česká společnost Albi s projektem Den deskovek. Díky němu nadšenecký designér Lukáš Buršík vydá svou hru Vládce kočičího stromu.

Je to už dobrých patnáct let, co se na České televizi objevil pořad Den D – přejatá britská reality show říznutá špetkou startupovosti, v níž podnikatelé prezentovali porotě tvořené zkušenými byznysmeny své nápady ve snaze získat finance. Jedním z porotců tehdy byl mimochodem i Tomio Okamura. Dnes, v době mnohem rozvinutějšího startupového a investičního ekosystému, to působí úsměvně, ale nebyla to jen estráda. Však se Dne D zúčastnili třeba i zakladatelé Mixitu. A pořad zaujal i zástupce české společnosti Albi, která vytvořila vlastní variaci – Den deskovek.

Do Dne deskovek se hlásí nadšení hráči stolních her s nápady na vlastní tituly, na toho nejlepšího pak čeká lákavá cena v podobě vydání hry pod křídly Albi. Nyní se takto završila už druhá sezona reality show. Pořad napříč jedenácti epizodami vysílanými online sledoval, jak odborná porota z patnáctky projektů (vybraných z mnoha desítek přihlášených) vyselektovala šest nejzajímavějších. Z nich divácké hlasování zvolilo dva, které doplnily favorita porotců ve finálové trojici, o jejímž konečném pořadí pak rozhodli opět fanoušci.

O vítězství tak usilovali GameDevs, komplexní simulátor vývoje počítačových her od Michala Wendla, abstraktní deskovka RunArch od Petra a Karolíny Vavřincových a konečně dílo Lukáše Buršíka Vládce kočičího stromu, jež spojuje karty i kočky. „Všichni fináloví soutěžící byli velmi silnými autory, kteří věděli, co od své hry chtějí a kdo je jejich koncový zákazník. To myslím hodně pomohlo v jejich postupu soutěží,“ řekl pro CzechCrunch Petr Čáslava, předseda poroty, šéfredaktor serveru Deskofobie a významná osobnost české deskoherní scény.

Vítězství ve Dni deskovek si pro sebe vymňoukal Vládce kočičího stromu, který se tak dočká profesionálního vydání. „Dokázal nabídnout zajímavé téma, stál proti čistě abstraktní hře a hře o řízení IT firmy. V obecném hlasování je tedy jasné, že právě kočky jsou mnohem vděčnější téma a hře určitě pomohly,“ dodal Čáslava. „Nechci tím snižovat designérská rozhodnutí, která ve hře autor udělal, to ani v nejmenším, ale pokud dostanu otázku, co hru dotáhlo k vítězství, tak je to podle mě hlavně téma a přístupnost,“ přidal šéf poroty.

„Den Deskovek je v závěrečné fázi také soutěží popularity, takže velkou roli hrál i aktivní marketing autora vítězného návrhu,“ okomentoval v podobném duchu kočičí triumf David Rozsíval z Albi. Ten mimochodem v minulém ročníku usedl do poroty soutěže a v tom právě ukončeném se zhostil role moderátora. Vyhlašoval tak i finále Dne deskovek, jež se odehrálo v pražském podniku Chléb a hry, v němž se spojují dva známé byznysy Antonína Kokeše, zakladatele hravé společnosti Albi i řetězce Antonínovo pekařství.

Od vítězného prototypu je nicméně ke krabici v obchodech ještě dlouhá cesta. „Na hře bude ještě hodně práce. Když všechno půjde dobře, mohla by vyjít ve druhé polovině roku 2024,“ přiblížil Rozsíval. Připomněl tím i vítěze první sezony Dne deskovek Jana Štěpánka. Jeho podmořský projekt Atol získal pomyslné zlato loni v únoru, na hře se ve spolupráci s odborníky z Albi nicméně ještě stále pracuje. „S datem vydání nyní míříme na Essen,“ zmínil Rozsíval s odkazem na říjnový svátek všech hráčů deskových her a věhlasný veletrh Spiel.

A byť druhému ročníku Dne deskovek nakonec vládnou kočky, podle Petra Čáslavy ale poražení rozhodně smutnit nemusí. A to třeba i ti, kteří skončili ještě před samotným finále. „Vítěz má vydání jisté, ale osobně si myslím, že svého vydavatele najdou i mnozí další. Dost bych se divil, kdybychom třeba o GameDevs či CastleVille už neslyšeli,“ připomněl hlavní porotce vývojářskou deskovku, jež v počtu diváckých hlasů nakonec skončila třetí, ale i titul, který se do top trojky nedostal.

Naději navíc mají i ti nadšenečtí deskoherní vývojáři, na které se v právě skončené sezoně soutěže nedostalo. Už teď totiž Albi otevírá přihlášky do třetího ročníku Dne deskovek. Pokud tedy nosíte v hlavě nápad na jedinečnou stolní hru (kdo z hráčů ho nemá!), která ohromí porotu plnou zástupců herních vydavatelství i deskovkovou veřejnost, do konce dubna se můžete přihlásit do Dne deskovek i vy. Podle Rozsívala prý navíc bude hlasování v pokračování reality show svižnější a nová řada představí v akci ještě více her.