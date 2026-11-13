Rekordní investici český startup ještě navýšil. Tvůrci AI komentátora získali už stovky milionů
Startup Valka.ai Vlastimila Venclíka v únoru získal 300 milionů, teď kolo navýšil o další peníze a tým rozšířil na zhruba padesát lidí.
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Když startup ValkaAI, který vyvíjí digitální postavy schopné živě komentovat sportovní zápasy, letos v únoru oznámil úvodní, tzv. pre-seedovou investici ve výši téměř 300 milionů korun, šlo o největší částku, jakou kdy startup s českými zakladateli v této nejranější fázi získal. Teď se investiční kolo rozrostlo o další milion eur na celkových 13 milionů eur, v aktuálním přepočtu zhruba 317 milionů korun.
Do firmy nově vstupují fondy ff Venture Capital a Look AI Ventures, které se přidávají k původním investorům. Únorové kolo vedl Rockaway Ventures, přidali se J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners, fond Naše Česko i Petr Zámečník. Projekt se do samostatné firmy loni oddělil od startupu Oddin.gg, který sázkovým kancelářím dodává analýzy dat z esportových utkání. Obě firmy řídí Vlastimil Venclík, ValkaAI s ním spoluzaložil provozní ředitel Miloš Lokajíček, který dřív působil ve Filutě.
Na rozdíl od firem, které stavějí aplikace nad cizími generativními modely, vyvíjí ValkaAI vlastní technologii ve třech oblastech: generování videa, generování zvuku a porozumění tomu, co se na hřišti nebo ve hře právě děje. Nejtěžší je podle firmy přimět všechny tři systémy, aby v reálném čase fungovaly společně a postava reagovala řečí, mimikou i pohybem bez zpoždění.
Od února startup rozšířil tým na zhruba padesát lidí v San Franciscu, Praze a Dubaji a jsou mezi nimi i výzkumníci, kteří dřív pracovali v Metě nebo DeepMindu. Spustil také první produkt ValkaAI Komentátor, který generuje živý komentář ke sportovním a esportovním přenosům přímo z dat o průběhu zápasu. Zvuková data pro jeden z hlasových modelů startupu nahrál už loni český esportový komentátor David Vogel.
Nové peníze firma použije na zrychlení výzkumu generování videa a zvuku v reálném čase, na nábor zkušených AI výzkumníků a na první nasazení technologie u komerčních partnerů. Levné to nebude. Loni v prosinci zakladatelé odhadovali, že trénink modelů spálí zhruba milion GPU hodin, což jen na výpočetní kapacitě vyjde na pět až šest milionů eur. První komerční nasazení tehdy čekali ve druhé polovině letošního roku.
„Sportovní přenosy byly osmdesát let monologem: jeden komentátor, jeden scénář, miliony diváků. ValkaAI z nich dělá rozhovor. Její digitální postavy reagují na hru živě a mluví ke každému divákovi zvlášť,“ komentuje partner fondu Look AI Ventures Angelo Burgarello. „Efektní AI klip dnes zvládne kdokoli na pár kliknutí. Postavit na AI videu celý byznys ale umí málokdo. A právě do toho investujeme,“ dodává.
Podle partnera ff Venture Capital Mariusze Adamského je sportovní komentář teprve začátek. „Živý komentář je jen první aplikace mnohem širší vize. Aby se ji podařilo naplnit, je potřeba hluboká technická expertíza, přesvědčení a schopnost proměnit výzkum v produkty, které lidé chtějí používat,“ vysvětluje Adamski.
Zakladatelé už dřív zmiňovali, že by jejich avataři mohli fungovat i jako virtuální asistenti na letištích nebo v obchodech a že jednají se sportovci o licencování jejich podoby. „Živá zábava stojí na reakcích, osobnostech a emocích. Nabídnout takový zážitek každému publiku je ale dnes těžké škálovat. Vyvíjíme AI, která to může změnit, jenže k tomu musíme vyřešit výzkumné problémy, na které stávající modely nebyly stavěné,“ uzavírá Venclík.