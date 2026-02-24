Tvoří avatary, kteří zvládnou živě komentovat sportovní zápasy. Teď získali rekordní investici
Vlastimil Venclík stojí za startupem Oddin i za celkem novým projektem ValkaAI. Ten nyní zaujal celou paletu investorů a nabral 300 milionů korun.
Český startup Oddin.gg, který zpracovává data z esportových utkání, patří k nejlépe zainvestovaným tuzemským AI projektům. Poměrně nedávno se z něj navíc vyčlenil spin-off, který může mít ještě větší potenciál. Jeho cílem je vytvářet digitální avatary, kteří dokážou v reálném čase reagovat na dění, projevovat emoce a přirozeně komunikovat – třeba i v roli komentátorů sportovních přenosů. „V tomto segmentu zatím žádnou výraznou konkurenci nevidím. I proto se nyní snažíme vybudovat největší GenAI startup v Evropě, možná na světě,“ hlásí zakladatel obou projektů Vlastimil Venclík, který teď nabral významnou investici.
Název startupu ValkaAI vychází ze severské mytologie – valkýry byly bytosti, které spojovaly reálný svět s tím božským a sloužily Ódinovi. „A my chceme propojit reálný svět s tím digitálním pomocí avatarů,“ vysvětluje Venclík. Firma se zaměřuje na vývoj interaktivních virtuálních postav fungujících v reálném čase.
Jde o technologii, kterou nemá pořádně ani Google, ani OpenAI – mimo jiné proto, že pro ni doposud nenašly dostatečně zajímavý byznysový model. Ani ne rok existující ValkaAI však díky spojení s Oddinem a jeho klientelou v oblasti esportu a sázení ví, kam technologii zacílit. Plánuje proto nasadit avatary nejen pro komentování sportovních přenosů, ale také v esportu či výherním byznysu.
„Dnešní zážitek je pořád z velké části lineární – něco si pustíte a díváte se. My věříme, že další krok bude o prostředí, které se vám přizpůsobí v reálném čase a kde můžete obsah nejen sledovat, ale také do něj vstupovat a ovlivňovat ho,“ tvrdí Venclík. V esportu si lze takovou technologii představit třeba jako AI komentátora, který reaguje na dění ve hře, mluví jazykem konkrétního diváka a přizpůsobuje se jeho stylu sledování.
A právě tato vize nyní zaujala investory v čele s Rockaway Ventures. „ValkaAI se pouští do těžkého, ale zásadního problému, když chce spojit kvalitu obrazu s rychlostí a skutečnou interaktivitou v reálném čase. Nejde jen o další aplikaci, ale o technologický základ, na němž může stát celá nová generace zábavy,“ míní generální partner fondu Petr Šmíd.
Startup v pre-seedovém kole získal rekordní investici 12 milionů eur, tedy necelých 300 milionů korun, a to od tuzemských fondů J&T Ventures, Tensor Ventures, BD Partners (za nímž stojí někdejší spolupracovníci Petra Kellnera Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart), Fondu Naše Česko J&T Investiční společnosti a právě Rockaway Ventures, který kolo vedl.
Jde s přehledem o největší pre-seedovou investici do startupu s českými zakladateli v historii – ValkaAI tím předehnala dosavadní rekordmany, firmy Filuta a E2B, které v roce 2023 získaly shodně kolem 50 milionů korun. Ostatně David Polach z J&T Ventures říká: „Investice v takové výši patří v kontextu střední a východní Evropy k mimořádným pre-seedovým kolům.“
Získané prostředky ValkaAI využije na posílení výzkumného a produktového týmu, rozvoj klíčových technologií pro digitální postavy a AI komentátory fungující v reálném čase i na první komerční nasazení ve sportu a esportu. V dalších měsících se startup zaměří na vybudování technologického jádra platformy, škálování výpočetní infrastruktury a pilotní integrace v segmentech, kde už dnes disponuje zkušenostmi i přístupem k distribuci.
„Je to pro nás dlouhodobý projekt – nejde o rychlý hack, ale o budování technologického základu pro novou generaci zábavy. Pre-seed financování nám umožní přivést do vývoje špičkové specialisty, škálovat infrastrukturu a ověřit první konkrétní případy využití se silnými partnery,“ doplňuje spoluzakladatel startupu Miloš Lokajíček.