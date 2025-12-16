Tvoří avatara, který zvládne živě komentovat i fotbal. Trénink na čipech vyjde na 150 milionů, hlásí
Z herního startupu Oddin.gg se oddělil projekt, který má ještě větší ambice – Valka.ai tvoří virtuálního člověka, jenž dokáže live komentovat i fotbal.
Český startup Oddin.gg, který zpracovává data z esportových utkání, patří k nejlépe zainvestovaným tuzemským AI projektům. Nedávno se z něj ale vyčlenil spin-off, který má ještě větší potenciál. Jeho cílem je vytvářet digitální avatary, kteří dokážou reagovat v reálném čase, projevovat emoce a přirozeně komunikovat. Nebo třeba moderovat sportovní přenosy. Startup dostal podobně jako jeho starší sestra název odkazující na mytologii: Valka.ai.
Název vychází ze skandinávské mytologie – valkýry byly bytosti, které spojovaly reálný svět s tím božským a sloužily bohu Odinovi. „No a my chceme propojit reálný svět s digitálním pomocí avatarů,“ vysvětluje Vlastimil Venclík, spoluzakladatel Oddinu a současně CEO Valka.ai. Startup sídlí v Praze, ale tým má i v USA: v Evropě mají experty na práci s audiem, zatímco za oceánem mají specialisty na video.
O co přesně jde? Valka.ai se specializuje na vytváření real-time interaktivních avatarů, což je technologie, kterou nemá pořádně ani Google, ani OpenAI – těm zatím chyběl pro ně zajímavý byznysový model. Valka.ai však díky spojení s Oddinem a jeho klientelou v oblasti esportu a sázení ví přesně, kam technologii zacílit. Proto plánuje nasadit avatary pro komentování sportovních přenosů, ale i pro esport či výherní byznys.
Startup vyvíjí virtuální postavy, které budou umět realisticky a bleskově reagovat na dění na obrazovce nebo třeba u karetního stolu. „Budeme schopni to vyřešit a ušetřit tím jiným docela dost peněz ,“ popisuje spoluzakladatel Valka.ai Miloš Lokajíček, který působil v dalším českém AI šampionovi, startupu Filuta. Zatímco člověk v situacích, na které se s kolegy zaměřuje, vyjde klidně na sto eur za hodinu, AI avatar bude výrazně levnější. První komerční nasazení očekávají zakladatelé Valka.ai v druhé polovině příštího roku.
Startup spolupracuje s českým esportovým komentátorem Davidem Bühlerem, který pro projekt nahrál zvuková data. Na jejich základě vzniká AI model jeho hlasu, který pak dokáže generovat komentář v reálném čase. „Každý má nějaký styl komentování, jak to popisuje, na co reaguje,“ vysvětluje Venclík. Model musí navíc umět číst data z probíhajícího zápasu a rozhodovat, co je v danou chvíli nejdůležitější okomentovat.
Technologie má navíc potenciál proměnit sportovní vysílání. Televize často kupují balíčky práv, které zahrnují i méně atraktivní ligy, pro které nemají dostatek komentátorů. Valka.ai by mohli tento problém vyřešit a umožnit vysílání třeba turecké nebo chorvatské ligy v češtině s vlastním komentářem. Startup vidí příležitost i v personalizaci – divák by si mohl vybrat, zda chce analytický nebo zábavný styl komentáře, případně jaký preferuje jazyk.
Největší výzvou je samozřejmě trénink modelů. Startup očekává, že spálí zhruba milion GPU hodin na tréninku, což představuje investici kolem pěti až šesti milionů eur (až 150 milionů korun) pouze do výpočetní kapacity. Už vyjednává s investory, na něž má díky úspěchům Oddin.gg dobré kontakty. Firma se také v Las Vegas zúčastnila velké konference cloudové společnosti AWS, s níž řeší intenzivnější spolupráci.
To, nač se Venclík s kolegy zaměřují, je unikátní v tom, že jiní vyvojáři real-time avatarů dělají především tzv. lip-sync avatary, tedy postavy, které pouze pohybují rty a zbytek těla se pohybuje podle předem připravených variant. Valka.ai jde dál – vytváří kompletní postavy od pasu nahoru včetně rukou a kontroly jednotlivých prstů. „Kontrola rukou je obrovský problém. Jiné modely takovéhle věci nezvládají,“ upozorňuje Lokajíček na technickou náročnost projektu. Všechny modely pro modeling pohybu si Valka.ai vyvíjí vlastními silami, protože veřejně dostupná řešení jsou příliš pomalá, navíc chtějí zůstat nezávislí.
Valka.ai je součástí širší holdingové struktury Realms Group, která sdružuje technologicky zaměřené firmy spojené vášní pro herní průmysl. Do skupiny patří kromě Oddinu třeba firma Runestone, která nakupuje data z esportových turnajů. Do budoucna Valka.ai vidí využití své technologie ale daleko za hranicemi sportu nebo herního průmyslu.
Interaktivní avataři mohou fungovat jako virtuální asistenti na letištích, v nemocnicích nebo obchodech. Firma jedná také se známými osobnostmi a sportovci o licencování jejich podoby – fanoušci by si pak mohli zahrát s avatarem oblíbeného hráče nebo poslouchat komentář od legendy daného sportu. Technologie přitom bude umět generovat různé jazykové verze i emoční ladění podle přání klienta.
Na konferenci AWS v Las Vegas, kde se CzechCrunch se zakladateli Valka.ai potkal, byla analýza videa a schopnost s ním dodatečně s využitím AI pracovat jedním z klíčových témat. Zarezonoval například americko-korejský startup Twelve Labs, který filmovým studiím nebo mediálním domům umožňuje pracovat s jejich obsahovými archivy – jeho model dokáže reagovat na jednoduché pokyny a podle nich vyhledávat v obřích knihovnách starých filmů či záznamů a dolovat z nich scény či skryté informace.
„Dosud to bylo tak, že tam musel někdo sedět, prohlížet filmy a ukazovat, co se má vystříhnout či použít. Náš nástroj funguje tak, že dáte pokyn ‚Najdi mi to a to‘ a on to najde. Je to ohromná úspora času a otevírá to nekonečné možnosti dalšího využití obsahu, který dosud zůstával v archivech,“ řekl CzechCrunchi obchodní ředitel Twelve Labs Saini Maninder.
Twelve Labs, kteří už od investorů dostali přes 100 milionů dolarů (zhruba dvě miliardy korun), vznikli původně jako armádní projekt – jihokorejští vojenští velitelé hledali způsob, jak rychleji a efektivněji analyzovat hodiny různých video záznamů. Tím vnukli ideu na byznysový projekt dvěma mladým důstojníkům, kteří následně, během roku 2021, založili Twelve Labs. Dnes je ale firma rozkročená po celém světě a většinu klientů má ze soukromého sektoru.