Rekordní zakázka pro české Primoco. Dodá čtyřiadvacet dronů za téměř půl miliardy

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV dodá evropskému zákazníkovi dvacet čtyři strojů Primoco One 150 v hodnotě 18 milionů eur, zhruba 450 milionů korun. Firma uvedla, že je to největší zakázka od jejího vzniku v roce 2015. Dvanáct letadel podle zakladatele a generálního ředitele společnosti Ladislava Semetkovského předá během tohoto měsíce, zbylých dvanáct strojů dokončí a doručí v druhé polovině letošního roku.

Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny, které dokážou létat zcela samostatně podle naprogramovaných letových plánů. Letouny Primoco One 150 plně automaticky vzlétají a přistávají, ve vzduchu vydrží až 15 hodin a mají dolet 2 000 kilometrů. Jejich maximální vzletová hmotnost je 150 kilogramů, cestovní rychlost 120 kilometrů v hodině.

Letouny jsou v provozu na čtyřech kontinentech, využívají se pro kontroly produktovodů a distribučních sítí v energetice včetně plynovodů, zajišťování pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požárů či při pátracích a záchranných akcích. Podle dřívějšího vyjádření pomáhají také na Ukrajině, jež se brání ruské agresi.

Rekordní zakázka je podle Semetkovského významným krokem na cestě k naplnění letošního výhledu hospodaření společnosti, který počítá s uzavřením nových kontraktů na celkem 50 až 60 letounů a tržbami na úrovni 900 milionů až 1,1 miliardy korun. „Paralelně vedeme se zákazníky z veřejného i soukromého sektoru řadu jednání o objednávkách na desítky nových bezpilotních strojů, z nichž některé se již nacházejí krátce před dokončením a podpisem smluv,“ uvedl šéf a zakladatel firmy.

Semetkovský založil společnost Primoco UAV v roce 2015, loni firma překonala půlmiliardové tržby a dosáhla také rekordního zisku. S jejími akciemi se od ledna obchoduje na hlavním parketu Pražské burzy, předtím se s nimi obchodovalo na trhu Start určeném pro menší společnosti. Samotný Semetkovský, jenž se díky vývoji cen akcií již zařadil do klubu českých miliardářů, se v lednu stal také vítězem regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku.

Poptávka po bezpilotních letadlech podle něj nadále zůstává vysoká, a i v budoucnu má segment bezpilotního letectví globálně růst. Společnosti, která má 56 zaměstnanců, v letošním prvním čtvrtletí klesly tržby na 549 tisíc korun z téměř 88 milionů korun před rokem. Firma od začátku roku do konce března hospodařila se ztrátou 13,1 milionu korun, zatímco v loňském prvním kvartálu skončila v zisku 42,9 milionu korun. Meziroční pokles hospodářských ukazatelů byl podle Semetkovského jen dočasný a souvisí s tím, že se podnik v prvních třech měsících letošního roku soustředil na výrobu dříve sjednaných zakázek.

Primoco usiluje o získání stavebního povolení pro nové výrobní, servisní a výcvikové středisko v areálu podnikového letiště v Písku. Stavba by měla začít příští rok a celkem do ní firma hodlá investovat 750 milionů korun. Díky novému zázemí by Primoco mohlo navýšit produkci bezpilotních letounů One 150 až na 250 kusů ročně.

S přispěním ČTK