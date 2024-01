Letouny a medicína. Podnikateli roku v Praze a středních Čechách jsou Semetkovský a Zavalianis

Uložit 0

V rodném Řecku začínal na moři. Nakonec zakotvil ve zdravotnictví a v Česku dnes provozuje pod hlavičkou Akeso holdingu řadu zdravotnických zařízení se soukromou péčí, v nichž se snaží co nejvíce pracovat také s nejmodernějšími technologiemi včetně umělé inteligence či telemedicíny. Podnikatel Sotirios Zavalianis si za to teď odnesl regionální titul EY Podnikatel roku Středočeského kraje. Na pódiu ho během vyhlašování doplnil Ladislav Semetkovský, který v rámci své společnosti Primoco UAV vyvíjí bezpilotní letouny a vysloužil si stejné ocenění v Praze.

Reprezentant Středočeského kraje Sotirios Zavalianis si ocenění v soutěži, kterou poradenská společnost EY pravidelně vyhlašuje již téměř v šedesáti zemích na šesti kontinentech a CzechCrunch je jejím mediálním partnerem, odnesl díky aktivitám v oblasti špičkové lékařské péče a inovativnímu přístupu v rozvoji projektů distanční medicíny a telemedicíny. Do holdingu Akeso patří například psychiatrická klinika, jež se stala první nemocnicí na světě, která kompletně využívá cirkadiánní osvětlení. Zavalianis navíc svou zdravotnickou skupinu neustále rozšiřuje.

V Praze aktuálně roste velká poliklinika a v Hořovicích zase moderní pandemický pavilon. Řecký rodák původně začínal v přímořské zemi v byznysu kolem zásobování lodí. Před pětadvaceti lety se ale přesunul do zdravotnictví a také do Česka. Začínal v diagnostickém centru Mediscan, následně vybudoval onkologické centrum Multiscan v Pardubicích a v roce 2007 přišel další mezník v podobě zapojení do privatizace nemocnic ve Středočeském kraji a odkoupení nemocnic v Hořovicích a Berouně. Akeso uvádí, že investice holdingu dosahují hodnoty 2,8 miliardy korun, a plánuje další projekty.

„Praha a střední Čechy letos překvapivě nepatřily k regionům s největším množstvím přihlášek. I tak ale vítězové museli obstát ve velmi silné konkurenci. Sotirios Zavalianis například zabodoval i svým přístupem k zaměstnancům, kterým poskytuje bezplatné půjčky, právní pomoc, provozuje školky či nabízí vlastní bydlení za výhodných podmínek. Do výstavby vzdělávacích zařízení investuje také v rodném Řecku a nemalé částky věnuje i zdravotnickým zařízením v chudších zemích mimo Evropu. Myslím, že naplňuje naši představu o tom, jakou osobností by měl každý EY Podnikatel roku být,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY Česká republika.

Pražským vítězem soutěže EY Podnikatel roku, která po regionálních kolech opět vyhlásí také celorepublikového vítěze a toho vyšle na světové finále, se stal Ladislav Semetkovský, který se rozhodl po kariéře v médiích úplně změnit obor a začal pod hlavičkou Primoco UAV vyvíjet bezpilotní letouny. Po deseti letech na trhu se stal významným celosvětovým hráčem ve vývoji a prodeji bezpilotních letounů ve střední kategorii do 150 kilogramů, které létají ve službách Ukrajiny, Slovenska, Španělska, Německa, Dánska, Finska a dalších zemí z Asie, Afriky nebo Blízkého východu.

Významným motorem růstu celého byznysu se stala válka na Ukrajině, která akcelerovala potřebu nasazovat nejmodernější techniku, a to nejen v rámci bojů. Ladislav Semetkovský sice původně cílil především na civilní trh, ale hlavní část byznysu se přesunula k užití letounů ve vojenství a bezpečnostním odvětví, kde slouží například k monitoringu různých objektů či rozlehlých oblastí. Vyšší poptávka se podepsala také na výsledcích firmy, která loni překonala půlmiliardové tržby a dosáhla rekordního zisku. Tento týden se zároveň společnost Primoco UAV přesunula na hlavní trh pražské burzy, kde se obchoduje s jejími akciemi a tržní kapitalizace přesahuje 5,3 miliardy korun.