Renata Mrázová dohlížela na desítky tisíc lidí pro PPF. Teď pomáhá Novozélanďanům dobýt finanční svět

Když jste manažer a přijdete do nové firmy, je dobré umět zaujmout. Renata Mrázová si v tomto směru připsala nástup ve velkém stylu: tisícům kolegů z celého světa oznámila počátkem března, tedy jen pár týdnů po svém nástupu, že její zaměstnanci mají nárok na půl roku plně placené rodičovské dovolené. Jde o hodně nadstandardní benefit. „Jsem nadšená,“ říká jedna z nejzkušenějších českých dam v byznysu, která poslední tři roky řídila globální personalistiku v Home Creditu a teď přestoupila do FNZ, technologické skupiny původně z Nového Zélandu, která jen v Česku zaměstnává na šest set lidí a po celém světě pak přes 6 400.

Jméno FNZ není všeobecně známé, ostatně i sama Renata Mrázová přiznává, že o firmě slyšela poprvé, když ji zhruba před rokem oslovila headhunterská agentura s nabídkou, jestli by neměla zájem jít do FNZ zastávat funkci Chief People Officer (což je mimochodem mnohem sympatičtější titul než ještě nedávno běžná ředitelka lidských zdrojů). „Musela jsem se jít podívat na internet, co jsou zač,“ směje se Mrázová v kavárně coworkingového centra Spaces na Smíchově, odkud s pár pražskými kolegy zatím úřaduje.

Je to svým způsobem návrat na místo činu, protože jen pár set metrů od Spaces Smíchov je moderní kancelářská zástavba na Andělu, kde dodnes sídlí zdejší pobočka nizozemské pojišťovací skupiny NN, dříve známé jako ING, v níž byla Mrázová nejprve finanční ředitelkou a později českou a slovenskou filiálku dokonce několik let vedla. „Tehdy ale Smíchov vypadal úplně jinak, Zlatý Anděl, do kterého jsme se v roce 2000 stěhovali, byla první administrativní budova na Smíchově,“ říká jedenapadesátiletá absolventka VŠE.

Z postu CEO skupiny NN v Česku a na Slovensku se později přesunula přímo na ústředí firmy v Haagu a vedla personalistiku pro celý koncern, který po světě zaměstnává na patnáct tisíc lidí. Tam si ji později také vyhlédla PPF , kam v roce 2019 nastoupila jako globální personální ředitelka pro Home Credit International. Mrázová přišla do Home Creditu těsně před covidovou pandemií a sérií geopolitických otřesů. Ruský a čínský trh, které byly pro PPF a Home Credit do té doby zásadní, se začaly propadat, takže rázem bylo třeba spíš než expanzi a rozvoj řešit škrty a úspory, o práci přišly desítky tisíc lidí. V roce 2021 navíc tragicky zahynul zakladatel a většinový majitel PPF Petr Kellner.

Nabídka přestoupit do inovativní technologické skupiny, která spolupracuje s více než 650 předními světovými finančními institucemi a dodává jim platformy pro správu majetku, přišla loni na přelomu jara a léta. A i s přihlédnutím ke změnám, jimiž PPF a Home Credit procházely, dávala Mrázové ihned smysl: „Jednak jsem sama celoživotně ve financích působila, takže mi to bylo blízké, jednak jsem pro sebe hledala novou výzvu. Příběh FNZ mě zaujal, dynamické prostředí, které rychle roste a zachovává si prvky startupu, je přesně to, co jsem si představovala.“

FNZ má do klasického startupu samozřejmě dnes už daleko, ostatně společnost vznikla před dvaceti lety a je rozkročená po celém světě, například v Evropě patří mezi její klienty všechny velké bankovní ústavy. Založil ji Adrian Durham a mezi její významné investory patří singapurský obr Temasek nebo fond bývalého amerického prezidenta Ala Gora Generation Investment Management. Loni investoři ocenili FNZ, v níž dodnes zaměstnanci drží třetinu akcií, na dvacet miliard dolarů.

FNZ je v poslední době ostatně hodně rozjetý podnik a roste i s pomocí fúzí a akvizic. Když bylo oznámeno, že do firmy nastupuje Mrázová jako Chief People Officer, pochlubila se FNZ i tím, že kupuje lucemburskou platformu Ifsam a americký startup YieldX. Podle databáze Crunchbase koupilo FNZ za poslední dva roky osm firem. „Máme velké plány a ambice. V současné době se FNZ podílí na správě aktiv v hodnotě 1,5 trilionu dolarů a očekává se, že v příštích letech toto číslo významně poroste,“ vysvětluje Mrázová.

Foto: CzechCrunch Renata Mrázová (druhá zleva) vystoupila na eventu CzechCrunchce, který se věnoval udržení talentů ve firmách

A to je důvod, proč sem přišla zkušená česká top manažerka: „Momentálně po celém světě dáváme práci zhruba 6 500 lidem. V brněnské pobočce to je přes šest set zaměstnanců. Mým úkolem je připravit dlouhodobou HR strategii, která pomůže FNZ v naplňování strategických růstových cílů. Od našich zaměstnanců hodně očekáváme, zároveň se snažíme nastavovat skvělou péči o ně ve všech oblastech.“ Jedním z lákadel, proč do sice úspěšné, ale širší veřejnosti málo známé společnosti nastoupit, mají být právě benefity, které FNZ ústy Mrázové představilo před pár dny.

V první řadě jde o placenou mateřskou a otcovskou dovolenou na půl roku. Čeští rodiče jsou sice zvyklí, že po narození potomka mají od státu nárok na půl roku volna, kdy pobírají sociální dávku vypočítanou podle jejich platu, v řadě západních zemí nic takového ale neexistuje. Speciálně v USA to je pak hodně vítaná zaměstnanecká výhoda, kterou svým lidem tu a tam nabízejí technologické koncerny, jen výjimečně však plošně. „Je to velká věc a myslím, že i pro naše české kolegy. Přece jen je rozdíl, jestli toho půl roku pobíráte celý plat, nebo sociální dávku, která představuje sedmdesát procent mzdy a nemůže přesáhnout padesát tisíc korun,“ upozorňuje Mrázová.

Mateřskou a otcovskou dovolenou ale nové benefity pro pracovníky FNZ nekončí, firma zároveň nabídla těm, jimž zemře někdo blízký, nárok na osmitýdenní plně hrazené volno a další dva týdny v případě jiných mimořádností typu vážného zranění v rodině nebo nenadálé životní komplikace: „Mám z toho velkou radost, je to potenciálně až třicet šest týdnů plně hrazeného volna navíc. Samozřejmě se tyto benefity domlouvaly ještě před mým příchodem, byla jsem do jejich příprav ale vtažená od začátku.“

Ačkoliv Mrázová úřaduje z Prahy a v Česku má FNZ velkou základnu, její práce je mezinárodní a patří k ní i hodně cestování – kolegové z nejužšího vedení sedí v Mnichově, Kanadě, Austrálii, Londýně a dalších lokacích. FNZ působí ve více než třiceti zemích, mezi zaměstnanci je devadesát národností a lidé mluví více než čtyřiceti jazyky. „Hned, jak jsem nastoupila, začala jsem objíždět naše pobočky, abych se seznámila s kolegy a představila jim sebe i svou vizi. Po dvou měsících mám za sebou jen polovinu kanceláří,“ směje se dáma, která se pravidelně umisťuje v žebříčcích nejvlivnějších žen českého byznysu.

Dokonce byla předtím, než práci ve FNZ vzala, připravená, že by se s rodinou přestěhovala do zahraničí: „Trochu jsem kolegy zaskočila, vlastně s tím ani nepočítali, že bych se kvůli pozici měla někam relokovat. Fungujeme mezi sebou na dálku, ale jednou za kvartál se celé nejužší vedení potkáme a několik dní společně řešíme, co a jak.“ I ona totiž přiznává, že Slack, WhatsApp, Microsoft Teams nebo Telegram jsou sice fajn pomocníci, ale nikdy plně nenahradí osobní setkávání: „Člověk je sociální tvor, potřebuje být obklopený jinými lidmi.“

A čeho by tedy jako personální šéfka nadnárodní skupiny s mnoha tisíci zaměstnanci chtěla dosáhnout? Nemá v záloze třeba plán prosadit neomezený počet dní dovolené, které nedávno pro své zaměstnance nachystal Microsoft? „Přemýšleli jsme o tom, ale aspoň zatím jsme k této formě benefitů nesáhli. Přece jen mnoho našich kolegů pracuje často z domova a jestli nás covid něco naučil, tak že čas věnovaný práci a rodině musí být jasně oddělený. A tímto bychom ty hranice zase dál zamlžovali. Ale kdoví, třeba na to dojde.“