Dvě tváře, o kterých bylo minulý rok ve světě českých financí nejvíc slyšet, spojují síly – Richard Watzke, zakladatel projektu Xixoio, a bývalý bankéř a investiční glosátor Radovan Vávra. Právě jeho společnost SimpleCell použije Watzkeho platformu a její blockchain k vydání krypto mincí, čímž chce získat kapitál na svůj další rozvoj.

Vávra, který se v posledních dvou letech stal mimořádně vlivným popularizátorem tématu investic a je spolutvůrcem úspěšného podcastu Ve vatě na portálu Seznam Zprávy, informaci, kterou médiím rozeslala společnost Xixoio, potvrdil: „Je to tak, chystáme společný projekt.“

„Technologický startup SimpleCell jako historicky první firma v rámci České republiky prostřednictvím tokenizace uvede na trh svůj produkt, který reaguje na aktuální energetickou krizi a s ní spojené enormní náklady na spotřebu elektrické energie,“ stojí dále v tiskové zprávě. Víc informací by mělo být k dispozici po 16. únoru, na kdy je naplánovaná společná tisková konference Vávry a Watzkeho.

Xixoio k sobě připoutalo velkou pozornost v závěru loňského roku, když spustilo mohutnou marketingovou kampaň, jejímž prostřednictvím – a také skrze síť finančních zprostředkovatelů – nabízelo drobným investorům, aby si koupili jeho tokeny. Údajně touto cestou získalo vyšší stovky milionů korun, které použije na vývoj nového finančního systému, který má nahradit tradiční kapitálové trhy.

Od počátku ale odborníci upozorňovali, že to, co Xixoio nabízí, je velmi rizikové. Lidé, kteří si koupili jeho tokeny XIX, například nemají podle smluvních podmínek jistotu, že je budou moct někdy prodat. Sama společnost pak tvrdí, že to, co chce stvořit, vůbec nemusí vyjít. A růst ceny tokenů, jímž se Watzke rád chlubí, je v podstatě imaginární, protože se s nimi nikde neobchoduje jako třeba s bitcoinem. Takže jejich cenu určuje sám Watzke. Před investicemi do Xixoio varovalo i několik státních institucí.

Radovan Vávra je předsedou představenstva a investorem firmy SimpleCell, která v Česku provozuje mobilního operátora pro internet věcí na technologii francouzské společnosti Sigfox. Ta se dostala mimo jiné v důsledku pandemie a nedostatku čipů do vážných ekonomických problémů, koncem ledna proto požádala soudy o ochranu před věřiteli. SimpleCell tehdy řekl, že jeho se trable francouzské firmy netýkají.

Přečtěte si takéVarovných znamení kolem Xixoio přibývá a další poučení z roku 2021. Lidé snadno uvěří investiční naději

Vávra na sebe upozornil jako krizový manažer a generální ředitel, který pomohl v letech 2000 a 2001 očistit Komerční banku, kterou pak koupila francouzská skupina Société Générale. Naopak Union Banku se mu následně z problémů dostat nepodařilo, což na nějakou dobu jeho renomé pokazilo. V posledních letech ale opět vystoupal do popředí, nejprve jako vlivný twitterový glosátor, poslední dva roky jako oblíbený popularizátor investičních témat včetně kryptoměn.

V rozhovoru pro CzechCrunch například prohlásil: „Všem včetně mladých říkám, že je škoda nemít jedno procento investic v kryptu, ale je riziko tam mít víc než právě to jedno procento.“ Zároveň dlouhodobě prosazuje, aby se lidé, hlavně ti mladší, více zajímali o kapitálové trhy a dávali si stranou prostředky, ideálně do ETF akcií navázaných na indexy jako S&P 500 nebo Nasdaq 100, které kopírují výkonnost největších amerických společností.

Jeho spojení s Xixoio je nicméně překvapivé, protože zatímco Vávra dosud nabádal veřejnost spíše k uvážlivému, byť modernímu přístupu k investicím, Watzkeho projekt je v mnoha směrech diskutabilní. Ruce pryč od něj dala i řada znalců tuzemské krypto scény. Navíc je Xixoio napojené na sporné postavy a projekty typu po mnoho let slibovaných zázračných baterií He3da, které ale stále nejsou ve výrobě.