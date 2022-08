Robustní maska či zploštělý volant. Škoda Auto ukázala, jak vypadá její elektrická budoucnost

Robustní vzhled, zbrusu nová příď, minimalistické linie a udržitelné materiály. To jsou hlavní aspekty, se kterými Škoda Auto v následujících letech rozjede elektromobilovou ofenzívu. Mladoboleslavská automobilka odhalila zbrusu novou studii Vision 7S, která ukazuje obří sedmimístné SUV, a především nový designový jazyk. Ten se bude linout napříč všemi budoucími elektrickými modely tuzemské značky patřící do koncernu Volkswagen a v následujících čtyřech letech ho uvidíme hned ve třech nových čistých elektromobilech. Spalovacím motorům ale zatím Škodovka sbohem nedává.

Nově odhalená studie Vision 7S se každopádně točí primárně kolem elektrických vozidel. Škoda Auto plánuje v následujících pěti letech do rozvoje elektromobility investovat 5,6 miliardy eur (138 miliard korun) a dalších 700 milionů eur do digitalizace (17,3 miliardy korun). Výsledkem bude zrychlení původních plánů. Do roku 2026 tak na silnice pošle tři nové čistě elektrické vozy. Ke stávajícímu SUV Enyaq přibude model z kategorie malých vozů, kompaktní SUV a rovněž sedmimístný rodinný vůz.

Pohled na to, jak by mohlo vypadat právě sedmimístné elektrické SUV, tedy zdaleka největší auto od Škodovky, nabízí zmíněná studie Vision 7S. Tu automobilka v posledních týdnech postupně odhalovala a teď ji ukázala ve světové premiéře v celé kráse. Na první pohled zaujme novým designovým jazykem s několika výraznými prvky, velkorysým interiérem, hranatým volantem a také dojezdem přesahující 600 kilometrů v režimu WLTP. Ten umožňuje baterie s kapacitou 89 kWh, přičemž maximální nabíjecí výkon je 200 kW.

Nová maska a otvory pro přívod vzduchu

„Vision 7S je předzvěstí nového designového jazyka značky Škoda, který v příštích letech zavedeme do celého produktového portfolia a s nímž se ještě více zaměříme na oslovování zákazníků. Posouváme tak značku Škoda na novou úroveň, abychom ji přizpůsobili novým potřebám a očekáváním našich zákazníků, pokud jde o uživatelskou zkušenost, konektivitu a celou cestu zákazníka,“ uvedl Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast prodeje a marketingu.

Studie budoucí podoby elektromobilů Škoda je postavená na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen, ale přináší nové, osobité prvky, jež mají vozy Škodovky v následujících letech zdobit. Robustní spodní část karoserie doplňuje nová přední maska zvaná Tech-Deck Face a nízkou spotřebu mají zajišťovat aerodynamické linie střechy. V přední části vozu je pak místo ikonického loga s okřídleným šípem nápis Škoda, kdy automobilka v rámci velké změny vizuální identity oba prvky zmodernizovala, ale plánuje do budoucna mnohem více tlačit právě nápis než logo.

Foto: Škoda Auto Studie Vision 7S ukazuje elektromobilovou budoucnost Škodovky

„Nápis Škoda doplňuje nová ambientní světelná lišta, která se táhne podél horního okraje přídě po celé šíři vozidla a vytváří světelný efekt. Takzvaná maska Tech-Deck Face napodobuje moderním způsobem známou masku chladiče vozů Škoda. Navzdory podobné linii je maska Tech-Deck Face výrazně plošší a širší než dosavadní maska chladiče. Žebra jsou nahrazena tmavým sklem, které zakrývá senzory vozu,“ popisuje Škoda Auto. Výrazným prvkem jsou také robustní přední a zadní nárazníky, které jsou vyrobeny z odolných recyklovaných kusů starých pneumatik.

Možná nejvíce ale při pohledu na obří elektrické SUV zaujme sedm vertikálně uspořádaných otvorů v předním nárazníku. Ty slouží pro přívod vzduchu, který je veden k chladiči a brzdám. V zadním nárazníku jsou zase stejně umístěny vertikální výdechy vzduchu. Zajímavý designový i funkční prvek se pak nachází uprostřed předního a zadního nárazníku. Díl lakovaný v zářivě oranžové barvě lze vytáhnout jako háček a v případě potřeby zvenčí bezpečně přerušit tok vysokonapěťového proudu ve voze.

Škodováčtí designéři si pohráli také se světlomety. Vpředu mají čtyřokou tvář, jsou velmi úzké, zasahují hluboko do boků a jsou uspořádány ve dvou řadách nad sebou. „Světlomety mají design ve tvaru písmene T. Světla pro denní svícení zasahují až k blatníkům a tvoří ostře ohraničenou horní linii písmene T, což opticky vymezuje příď vozu. Tvar písmene T mají také LED zadní světla. I zde horní linie světel zasahuje až k blatníkům. Tento designový prvek se nachází rovněž na vnějších zpětných zrcátkách s kamerou a na zapuštěných vertikálních klikách dveří se senzory,“ vysvětluje Škoda Auto.

Minimálně stejně důležitý jako exteriér je také interiér. Ten podle Johannese Nefta, člena představenstva automobilky pro oblast technického vývoje, ukazuje budoucnost individuální mobility. To znamená možnost různých konfigurací, intuitivní ovládání, velkou centrální obrazovku či netradičně posazenou dětskou autosedačku, která je umístěna proti směru jízdy ve středové konzoli před druhou řadou sedadel. V případě studie Vision 7S se pak jedná o velmi prostorný interiér, který zvládne pojmout až sedm osob. Také Škodovka již nevyužívá kůži, ale sází na materiály většinově pocházející z udržitelných zdrojů.

Foto: Škoda Auto Světlomety mají design ve tvaru písmene T

V materiálech představujících studii Vision 7S je několikrát uvedeno, že zvláštní důraz byl kladen na různá vylepšení ovládání, ať už jde o strukturu menu ovládání funkcí vozidla a infotainmentu, intuitivní ovládání centrální dotykové obrazovky nebo ideální vyvážení poměru digitálních a fyzických tlačítek. Středu interiéru dominuje velká otočná obrazovka s úhlopříčkou 14,6 palce. Větší zatím nikdy ve vozech Škoda nebyla a poprvé se s ní v rámci nové studie pracuje i vertikálně. Na výšku je orientovaná v případě jízdy a nechybí ji ani tlačítka s haptickou odezvou, kterými se ovládají důležité nebo často používané funkce.

Velká obrazovka se však ve Vision 7S umí otočit také do horizontální polohy, a to díky dvěma novým režimům, které značí, co se s vozem právě děje. Zatímco v režimu Jízda jsou všechny ovládací prvky v základní poloze v blízkosti řidiče, v režimu Relax, který lze aktivovat při nabíjení nebo zastavení, se interiér promění. Volant a přístrojová deska se posunou dopředu dále od řidiče a spolujezdce, sedadlo řidiče a spolujezdce se otočí směrem dovnitř a sklopí dozadu. Tím ve voze vznikne ještě více prostoru a navíc cestující na zadních sedadlech lépe vidí na velkou obrazovku, na níž lze sledovat třeba filmy.

Dočkáme se zploštělého volantu?

A když už sedíte v interiéru, bezpečně vás zaujme také volant. Ten má zploštělou horní a spodní část, což má zajistit dobrý výhled na virtuální kokpit, který má displej o velikosti 8,8 palce. Právě tady – podobně jako u proti sobě se otevírajícím dveřím bez středového sloupku – bude nejzajímavější sledovat, jaké prvky se z místy futuristicky vyhlížející studie nakonec dostanou do produkčních verzí chystaných elektromobilů. Jisté je, že na silnicích nakonec určitě neuvidíme takové auto, jaké Škodovka představila dnes, a zejména ty nejvíce netradiční prvky jsou ze sériové výroby obvykle vyňaty.

Foto: Škoda Auto Volant ve Vision 7S má zploštělou horní a spodní část

Foto: Škoda Auto Vision 7S má proti sobě otvírané boční dveře

Volant ve Vision 7S má každopádně dva masivní paprsky na dvanácté a šesté hodině, uprostřed nový nápis Škoda a pro nejdůležitější funkce během jízdy jsou k dispozici speciální rolovací kolečka s haptickou odezvou. Když je ve voze aktivovaný režim Relax, může navíc řidič ovládat složitější funkce pomocí integrovaného touchpadu na spodním paprsku volantu. Co se týče ovládání, šesti dalšími tlačítky disponuje nová středová konzole. Pod nimi jsou tři velké otočné ovladače, jimiž se ovládá klimatizace a obsah obrazovky, a ještě pod nimi jsou dvě tlačítka pro přepínání mezi režimy Jízda a Relax a rolovací kolečko pro ovládání hlasitosti.

Podrobnější detaily, kdy Škoda Auto ukáže své další, tentokrát již produkční elektrické modely, zatím nejsou známy. Automobilka nicméně uvádí, že do roku 2030 chce dosáhnout podílu čistě elektrických modelů v Evropě přes 70 procent. Přechod na elektrické motory však bude postupný, a tak se Škodovka chystá ve druhé polovině příštího roku představit také novou generaci modelů Superb a Kodiaq, v roce 2025 pak bude následovat modernizovaná Octavia.