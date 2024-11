Rodinné vily na holešovických střechách. Cresco staví novostavbu u řeky, tentokrát bez bitcoinu

Uložit 0

Na český trh vplul před dvěma lety slovenský developer Cresco s výstavbou v bývalém areálu Tesla v pražských Holešovicích a s překvapivou novinkou. Rezervační poplatek za byty v někdejší továrně bylo možné uhradit skrze kryptoměny. Projekt s názvem SO-HO Rezidence se nyní překlopil do druhé fáze, tentokrát však bez bitcoinu.

Cresco je jedním z největších slovenských developerů bytové výstavby. V Česku si premiéru odehrál s projektem na břehu Vltavy u Libeňského mostu. Název dostal podle svého zeměpisného umístění – SO-HO je zkratka pro South (tedy jižní) Holešovice. Zatímco první etapa projektu spočívala v proměně někdejší tovární budovy, ve druhé a třetí k ní Cresco přidá také dvě novostavby. Stavba první započala právě letos.

Tentokrát však už developer nenabízí možnost zaplatit za rezervaci kryptem. „Možnosti využilo jen pár klientů, pro druhou etapu tak s možností uhradit rezervační poplatek v kryptoměně nepočítáme. Kryptoměny jsou sice atraktivní, ale jejich zavedení do běžné obchodní praxe pravděpodobně ještě nějakou dobu potrvá. Aktuálně stále většina investorů do kryptoměn spekuluje na růst jejich hodnoty a aktivně se jich nezbavuje, pokud nemusí,“ komentuje pro CzechCrunch generální ředitel Cresco Real Estate pro Česko Aleš Svatoň.

Druhou a třetí etapu projektu svěřil developer ateliéru Qarta Architektura. Ten navrhl dvě novostavby tak, aby dokreslily v Holešovicích kolem původní budovy blok. Architekti chtěli navázat na domy přes ulici a zvolili podobnou strukturu. Vyhráli si pak se střechami. „Ve střešní krajině byla využita unikátní pozice parcely s výhledem na řeku a kontakt s nábřežím. Jsou zde velké mezonetové byty s pobytovými terasami, které jsou krajinářsky obohaceny zelení. Vznikají tak jakési rodinné vily na holešovických střechách,“ popisuje architekt Jiří Řezák.

Zeleň na střechách novostaveb vede v kombinaci se zelení na terasách k udržitelnosti, stará se o snížení energie a zajišťuje příjemné klima v bytech i v okolí. Stejně jako má být pestrá střecha, má být pestrý i dům, kde se počítá s širokým spektrem bytových jednotek co do velikosti i typu. V nabídce tak budou standardní byty, ale i mezonety, střešní byty, byty s předzahrádkami či vlastními zahradami, ve velikosti od 1+kk až po velkometrážní jednotky.

Studio Qarta každopádně myslelo i na veřejný prostor kolem budovy, který navrhlo ve spolupráci s krajináři z ateliéru Šmídová Landscape Architects. „V husté urbánní struktuře Holešovic vytváříme pobytový prostor, který má ambici být náměstím a místem pro setkávání,“ uvádí Řezák s tím, že v Holešovicích kombinují zeleň a pobytové plochy, které pak plynule navazují na obchody a služby.

V druhé etapě by mělo vzniknout až 2 200 metrů čtverečních obchodních ploch s flexibilními prostory, které by měly být orientované do městské aleje, jež vznikne v ulici Dělnická, ale také do bočních ulic. Veřejnou vybavenost pak doplní mateřská školka se dvěma třídami, kterou developer postaví v rámci kontribucí pro město. Školku bude provozovat městská část Praha 7.

V Holešovicích každopádně přibylo rekonstrukcí někdejší Tesly 148 bytů, dalších 197 přinese druhá etapa. Všechny jsou ve vysokém standardu, navíc s nadstandardně vysokým stropem mezi 2,75 až 2,85 metru. Zatímco do rekonstrukce původní budovy vložil developer přibližně jednu miliardu korun, náklady na novostavbu se budou pohybovat okolo dvou miliard, podobně pak bude stát také třetí etapa, celkově tak jde o investici okolo pěti miliard korun. Druhá etapa by měla být dokončená ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026. Nejpozději tehdy chce Cresco zahájit výstavbu poslední části projektu, ta by měla být hotová přibližně do dvou let.