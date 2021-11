Online supermarket Rohlik.cz má do dalších let velké plány. Stejně jako již začal pracovat na dobývání velké části Evropy, stále více ho zajímá také takzvaná bezemisní městská logistika. To znamená, že chce své kurýry k zákazníkům ze skladů posílat ve vozidlech bez spalovacích motorů. Proto plánuje vytvořit největší flotilu elektrických aut v Česku a u svých skladů vybuduje vlastní síť dobíjecích stanic. Do ulic vyšle také elektrokola.

Rohlík aktuálně v Česku rozváží potraviny se sedmi sty auty, které dosud jezdily primárně na CNG pohon. Prvních pár desítek dodávek již má elektromotory a největší tuzemský online supermarket, který založil a vede Tomáš Čupr, jich chce mít do konce roku ve flotile celkem 42. „Jsem přesvědčený, že příští rok budeme mít největší flotilu elektrických aut v Česku a asi i v celé střední Evropě,“ říká šéf Rohlik.cz Olin Novák, který vedení české pobočky převzal v říjnu.

Zásadním bodem v elektromobilové budoucnosti Rohlíku jsou vlastní nabíjecí stanice, které firma začala ve spolupráci s energetickou společností E.ON budovat u svých skladů v Praze a Brně. Do příštího roku jich chce Rohlík postavit celkem 400, aby se nemusel spoléhat na veřejné dobíjecí stanice a zvládl si svou plánovaně rostoucí flotilu elektrických dodávek obsloužit sám. Plně elektrickou flotilu chce mít firma do roku 2025.

„Investice do nabíjecí infrastruktury se pohybuje v řádech několika milionů korun,“ prozradil novinářům Jan Bezchleba, fleet manažer Rohlíku. Co se týče samotných vozů, ve flotile má firma aktuálně menší elektrické dodávky Renault Kangoo ZE a nově padla volba na větší čínské modely Maxus eDeliver 3. Do budoucna zvažuje i další modely od jiných výrobců a v příštím roce by měl Rohlík dle Olina Nováka také navázat spolupráci s Volkswagenem, který chystá vlastní elektrickou dodávku ID. Buzz.

Elektrické dodávky online supermarketu Rohlik.cz Foto: Rohlik.cz

Překážkou nejen Rohlíku, ale i dalších společností, které chtěly elektrifikovat své flotily, byla dosud zejména pořizovací cena. Ta byla násobně vyšší než u vozidel se spalovacími motory, a tak přechod na bezemisní řešení ekonomicky nevycházel. Podle Bezchleby však nyní Rohlík pořizuje elektrické dodávky za ceny srovnatelné se stávajícími konvenční vozy se spalovacím, respektive CNG pohonem. „I díky tomu, že jsme odběratel s obrovským vozovým parkem, se nám daří ceny vozidel výhodně nasmlouvat,“ doplňuje Bezchleba.

Elektrickými dodávkami chce Rohlík do budoucna dovážet nákupy prakticky po celé České republice, ale primárně začíná v Praze a Brně, kde má své sklady a také první dobíjecí stanice. Vedle toho ve své flotile rozšiřuje zapojení nákladních elektrokol, prostřednictvím kterých doručuje potraviny v centrech velkých měst, prozatím zejména v hlavním městě. Do konce roku chce online supermarket využívat celkem třiadvacet nákladních elektrokol, s nimiž rozváží i z pražského cyklodepa.

„Jejich technologie umožňuje hned několik unikátností – kolo uveze nákupy až do hmotnosti 180 kilogramů plus kurýra, dojezd má až 40 kilometrů. Součástí řešení je i unikátní systém samotné přepravy a překládky zboží, který umožňuje výměnu kontejneru kola s nákupy do 10 minut,“ uvádí k nákladním elektrokolům zástupci Rohlik.cz.

Své elektromobilové snahy chce Rohlík postupně rozšiřovat všude po Evropě, kde působí. S některými elektrickými dodávkami již jezdí například v Rakousku a jeho zakladatel Tomáš Čupr nedávno oznámil, že po Maďarsku, Rakousku a Německu se svým online supermarketem brzy zamíří také do dalších evropských zemí, tentokrát pod značkou Sezamo. Na mohutnou evropskou expanzi i investice do dobíjecí infrastruktury či robotizace skladů letos Rohlík získal od investorů přes sedm miliard korun a stal se takzvaným startupovým jednorožcem, když jeho hodnota překročila miliardu dolarů.