S jejich VR brýlemi cvičí špičkoví piloti. Čeští Vrgineers teď získali přes 100 milionů, i z Tchaj-wanu

Uložit 0

Není to ani virtuální realita, ani ta rozšířená, ale jejich pečlivě poskládaný mix. A podle toho se taky jednoduše jako smíšená realita označuje to, co uvidíte, když si nasadíte speciální set s brýlemi Vrgineers. Firma z Česka ji vytvořila takovou, aby ukazovala co nejvíc z reálného prostředí, které můžou vidět piloti letadel, ale zároveň do nich mohla vložit situace, na které se potřebují naučit reagovat. Na tomto poli se stala takovým světovým specialistou, že její výtvor pro výcvik pilotů skutečně využívají v řadě zemí, spolupracuje třeba s NASA či s americkým letectvem. A nově do ní vložil peníze i velký fond z Tchaj-wanu, který se prý těší na propojení s tamním průmyslem.

Vrgineers oznámili investici v takzvaném kole Series A určeném pro pokročilé startupy, ve kterém si připisují šest milionů dolarů, tedy v aktuálním přepočtu přes 135 milionů korun. Hlavním investorem je fond Taiwania Capital, který provozuje tchajwanská vláda. Potažmo jeho odnož zaměřená na trhy střední a východní Evropy. Jde ale o jeho první investiční akci směřovanou do Česka.

Podle řídícího partnera fondu česká firma, její headsety a způsob, jak realitu v leteckých simulátorech vytváří a mixuje, rovnou „nadchla“. „Ačkoliv je technologie vyvíjena přednostně pro výcvik pilotů, najde své uplatnění ve všech odvětvích těžké techniky,“ popisuje Mitch Yang. A dodává, že se těší na propojení s tchajwanským leteckým průmyslem.

Foto: Vrgineers Marek Polčák, zakladatel Vrgineers

Marek Polčák z Vrgineers si od spojení představuje navázání kontaktů s lídry v oblasti vývoje a výroby elektroniky. Právě na Tchaj-wanu se vyrábí řada elektronických součástek, které jsou následně „obrandovány“ zahraničními značkami a prodávány po celém světě. Tchaj-wan mimo jiné patří i k největším světovým výrobcům čipů, které jsou prakticky ve všem a jejichž nedostatek v době pandemie způsobil třeba i stopku výrobě aut.

Taiwania Capital je zmíněným lídrem kola a ve startupu získává přes 10 procent. Účastnili se ho další investoři, nejvýrazněji český fond N1, který navyšuje podíl o půl milionu dolarů, nebo Damir Špoljarič přes svůj fond Gi21. On i N1 (dříve jako Nation 1) do Vrgineers poslali peníze už předtím. Firma naposledy od N1 sbírala finance v roce 2020, kdy jí fond spolu s Y Soft Ventures Václava Muchny a dalšími poskytl celkem 44 milionů korun. Oba fondy tehdy vlastnily ve Vrgineers zhruba 11procentní podíl. Kolik je to teď, firmy neuvádějí.

Do Vrgineers už investovaly společnosti Prusa Research, Somnium Space, Nation 1, Y Soft Ventures či zmíněný Damir Špoljarič a další. Teď rámci realizace investičního kola zřídí Vrgineers takzvaný board of directors, který bude nadále určovat směr společnosti a ve kterém usednou Mitch Yang za Taiwania Capital, Miloš Sochor za Y Soft Ventures, Arthur Sychov za Somnium Space, Václav Bittner za Pie Ventures (Etnetera) a Marek Polčák, současný CEO za vedení Vrgineers.

Vedle samotného výcviku pilotů simulátory z Vrgineers nabízejí mimo jiné trénink pro kooperaci pilota s kopilotem, střelce s pilotem, předsunutých leteckých návodčích (s jedním z nich jsme v CzechCrunchi o jeho náročné práci na zahraničních misích české armády nedávno mluvili) i koordinaci celých letek. Simulátory Vrgineers podporují západní i východní letecké platformy, od vrtulových přes subsonické až po nadzvuková letadla a helikoptéry.