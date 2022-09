Detektivka z kryptosvěta: přesuny tisíců bitcoinů, Interpol v akci a kryptomág, co prý chodí po ulici

Pokud ještě žádný scénárista nezačal chystat příběh korejského podnikatele Do Kwona, možná máte šanci. Protože události obestírající jeho život v posledních týdnech nabývají opravdu parametrů finančního thrilleru. Nejnovější zvrat? Mezinárodní zatykač, podezřelé převody bitcoinu a posměšky na Twitteru. Otázkou samozřejmě je, kdo se bude smát poslední.

Vlastně už to začíná být i tak trochu ohraná písnička – Do Kwon, spoluzakladatel společnosti Terraform Labs, která stála za kryptoměnou Luna a stablecoinem UST, jež při jarním krachu připravili investory až o 60 miliard dolarů, opakuje, že se neskrývá.

Naposledy to uvedl tento týden. Jenže říct, kde tedy je, odmítá. Prý do toho nikomu nic není. „Řeknu vám, kde jsem a co dělám, jen tehdy, když: jsme přátelé, máme se potkat nebo hrajeme web3 hru s GPS. Jinak vám do mých souřadnic nic není,“ vysvětlil na Twitteru. Sociální síť, o jejíž (ne)koupi se nyní pře Elon Musk s managementem, je hlavním komunikačním kanálem Do Kwona.

Na ní napsal v polovině září, že se nikde neskrývá a je normálně doma, když na něj a pět jeho spolupracovníků korejská policie vydala zatykač. A tamtéž zpochybnil poslední krok detektivů, a to mezinárodní zatykač od Interpolu. Korejská policie totiž oznámila, že Interpol jí vyhověl a zařadil Do Kwona na seznam takzvaných červených oznámení, takže upozornění by mělo dorazit v podstatě do služeben celého světa.

„Zkoušel jsem se tam najít, ale nic,“ uvedl Do Kwon na Twitteru s tím, že pod odkazem na stránky Interpolu, kde jsou zveřejněná jména hledaných, to jeho nefiguruje. Jak ale někteří diskutující i média upozornili, Interpol ne všechny informace hned publikuje a některé údaje a detaily o zájmových osobách nedává ven.

Nic z toho Do Kwona nevyvedlo, alespoň na sociální síti, z míry a dává tam najevo, jakoby se vlastně nic nedělo. Jednou se pochlubil, že „píše kód doma v obýváku“, podruhé že „chodí normálně na procházky a do obchodů“. Kde je ono doma, ale zůstává záhadou: původně žil v Singapuru, i to párkrát v posledních dnech naznačil, jenže tamní úřady tvrdí, že se na ostrově už nenachází. Mimochodem Singapur nemá s Jižní Koreou podepsanou dohodu o extradici, tedy o vydávání občanů.

Na Twitteru pak Do Kwon musel reagovat ještě na další oznámení, které ho nestaví do úplně nejlepšího světla. Korejská mutace serveru CoinDesk přišla s informací, že bezprostředně poté, co na něj policie vydala zatykač a podnikla kroky, aby mu zneplatnila pas, převedl několik tisíc bitcoinů v hodnotě přes 60 milionů dolarů.

Konkrétně mělo odejít z adresy, která náleží jeho organizaci Luna Foundation Guard, na Do Kwonův účet v americké pobočce kryptoburzy KuCoin 1 354 bitcoinů a na zámořský účet u burzy OKX dalších 1 959 bitcoinů. CoinDesk dále napsal, že zatímco KuCoin mince na žádost korejské policie zmrazil, OKX dotaz ignoroval, protože už nebylo co blokovat – prostředky se prý přesunuly obratem dál.

Do Kwon, jenž byl ještě před půlrokem často označován za zázračné dítě kryptosvěta, ale tuto zprávu zpochybnil: „Žádný výběr hotovosti se neděje, jak někteří tvrdí. KuCoin ani OKX už jsem aspoň rok nepoužil. Prostředky žádných entit nebyly zmraženy.“ Ani KuCoin, ani OKX se k tomu nevyjádřily, nicméně jihokorejský státní zástupce, který případ dohlíží, potvrdil pro server Techcrunch, že skutečně usiluje o zmrazení některých krypto aktiv.

