Série seriálů o sériových vrazích. Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera dostane další dvě sezóny

True crime patří k těm nejpopulárnějším žánrům napříč médii. Sledovat nebo číst o strašlivých zločinech samo o sobě vyvolává napětí a mrazení, které vědomí toho, že se skutečně staly, ještě tisíckrát násobí. Naposledy to dokonale dokázal seriál Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera na Netflixu, jehož rekordy atakující úspěch mu zajistil pokračování na streamovací službě ve formátu antologie.

Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera, jak už název napovídá, ukazuje hrůzné činy jednoho z nejznámějších sériových vrahů historie. Vzhledem k ukotvení ve skutečných případech, jež v závěru minulého století otřásly Spojenými státy, se koncept další řady extrémně úspěšného seriálu nutně musel oprostit od osoby brutálního vraha Dahmera. Další sezóny true crime seriálu – potvrzené jsou totiž rovnou dvě – se zaměří na jiné lidské zrůdy.

Kontroverzní dílo sleduje Jeffreyho Dahmera, který od sedmdesátých do devadesátých let zavraždil sedmnáct chlapců a mužů. Věrně rekonstruuje související události a snaží se zkoumat Dahmerovy pohnutky, přičemž ukazuje i jeho charisma. To v seriálu podtrhuje i výkon představitele Evana Peterse, skutečnému Dahmerovi dokonce přineslo pokřivenou popularitu a fanoušky. Monstrum se nicméně nevyhnulo ani kritice z řad pozůstalých.

Obě nově ohlášené řady Monstra opět vytvoří dvojice Ryan Murphy a Ian Brennan, jejichž dílo zaznamenalo jednu z nejúspěšnějších premiér Netflixu. Po prvním týdnu diváci nasledovali téměř 200 milionů hodin Dahmerových zločinů, což byla po premiéře čtvrté řady Stranger Things nejvyšší týdenní sledovanost od loňské Hry na oliheň. Ta ale tak velké publikum přilákala až ve druhém týdnu vysílání, ne ihned po uvedení na streamovací službě.

Seriál lákal i po premiéře, za tři týdny se dostal na druhé místo historické sledovanosti na Netflixu mezi anglicky mluvící tvorbou. Za sebou nechal třeba i Zaklínače a Bridgertonovy. Diváci viděli více než 700 milionů hodin Monstra, skoro dvojnásobnou hodnotu získaly právě Stranger Things. V mezinárodním měřítku je před vražedným dílem kromě nedostižné Hry na oliheň ještě španělský Papírový dům.

Další řady se dočká i další dílo stejné autorské dvojice, mysteriózní seriál Vidím vás. Také ten je dostupný na Netflixu – a podobně jako Příběh Jeffreyho Dahmera se nese ve znepokojivém duchu a je inspirovaný skutečnými událostmi. Sleduje příběh manželů, kteří po nastěhování do vysněného domu začnou dostávat podivné dopisy od stalkera.

Koncept seriálové antologie, tedy díla, které v jednotlivých sériích nebo epizodách vypráví různé příběhy, jež spojuje hlavní téma – v případě Monstra sérioví vrazi –, si scenárista Ryan Murphy vyzkoušel už ve své dřívější tvorbě. Jeho American Horror Story v každé řadě vyděsila jiným strašidelným tématem. Divákům navíc představila Evana Peterse, jenž se v různých rolích objevil v devíti z jedenácti sérií a nyní ztvárnil Jeffreyho Dahmera v Monstru.

Pro Netflix nejsou antologie ničím novým, už dříve v tomto formátu představil skvělý animovaný sci-fi počin Love, Death & Robots, jen před pár dny jej aplikoval na Kabinet kuriozit Guillerma del Tora. Ten v osmi epizodách představil rozličné hororové příběhy od démonů přes mimozemšťany. Jak ale ukázalo a přinejmenším ještě dvakrát ukáže Monstrum, zdaleka nejhrůznější jsou skuteční lidé.