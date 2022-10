Jeffrey Dahmer je na Netflixu hit, překonal Zaklínače i Bridgertonovy. Snaží se zkoumat tragédii

Před několika týdny Netflix vydal minisérii o činech sériového vraha Jeffreyho Dahmera. Teď se kontroverzní thriller stal celkově třetím nejúspěšnějším titulem streamovací služby. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Zhruba před týdnem jsme na CzechCrunchi psali, že minisérie Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera si zajistila jednu z nejúspěšnějších premiér v historii Netflixu. Už tehdy bylo jasné, že streamovací služba vytvořila kontroverzní hit, o němž se bude po celém internetu i mimo něj diskutovat minimálně několik týdnů. To se teď potvrzuje, Monstrum totiž po třech týdnech na obrazovkách dosáhlo druhé pozice mezi nejúspěšnějšími anglicky mluvenými tituly Netflixu.

Konkrétně to znamená přes 701 milionů nasledovaných hodin, což počin o známém sériovém vrahovi s poměrně velkým náskokem řadí i před druhou řadu Bridgertonových – a to mu k uzavření statistik zbývá ještě týden. Přiblížit se čtvrté řadě Stranger Things, která má přes 1,35 miliardy nakoukaných hodin, nemá šanci, dost možná ale překoná ještě poslední řadu španělského Papírového domu. Tím by se stal celkově třetím nejúspěšnějším televizním titulem Netflixu vůbec. Po Hře na oliheň a Stranger Things.

Foto: Netflix Niecy Nashová jako Dahmerova sousedka Glenda Clevelandová

Jak už zaznělo, seriál přitom představuje zdaleka nejvíce kontroverzní titul v žebříčcích streamovací služby. Pojednává totiž o skutečném vrahovi, tráví poměrně mnoho času vyobrazováním jeho činů a podle pozůstalých Dahmerových obětí na ně tvůrci minisérie nebrali žádné ohledy. To jsou také některé z důvodů, proč novinka rozvířila diskuzi kolem žánru true crime a dostalo se jí mizerného hodnocení kritiků. Podle nich je Monstrum příliš předvídatelnou exploatací, která ze své hlavní postavy činí určitý objekt fascinace či až zvráceného obdivu.

Na druhou stranu dává poměrně mnoho prostoru jak zkušenostem vrahových obětí, tak mnoha systémovým selháním, jež mu umožnila zabít 17 mladých mužů a chlapců. Zároveň se minisérie svými pečlivými – a skutečnosti velice blízkými – rekonstrukcemi událostí snaží zkoumat, jak Dahmer fungoval a co ho k jeho činům mohlo přivést. Nenachází sice žádné jednoznačné či snadné odpovědi, celou tragédii ale nahlíží z několika různých úhlů a poskytuje komplexní obraz, z něhož si diváci mohou odnést důležitý prožitek.

Co ukazují trailery

Wednesday Addamsová

Režisér Tim Burton konečně zpracovává látku, která mu byla snad od začátku souzena. V novém pojetí Addamsovy rodiny diváky čeká osobní příběh dívky Wednesday, tajemství Akademie Nevermore pro zvláštní děti a samozřejmě spousta černé, od barvy po humor.

M3GAN

Mladá dívka přijde o rodiče a její teta, geniální inženýrka, jí dá přístup k prototypu pokročilého androida ve snaze poskytnout jí kamarádku. Zdá se ale, že silikonové M3gan zapomněla naprogramovat Asimovovy zákony robotiky, takže jí nic nebrání, aby se pustila do poněkud násilné zábavy.

Jeho temné esence

V prosinci třetí řadou vyvrcholí seriál Jeho temné esence, fantasy o dívce, která při hledání svého uneseného kamaráda objeví velkou konspiraci spojenou s cestováním napříč paralelními světy. První řady byly dobře hodnocené a závěr slibuje epické vyústění.

Mythic Quest

V listopadu se potřetí vrátí komediální seriál Applu z prostředí vývoje videoher. Nepříjemní – ale přesto sympatičtí – hrdinové se tentokrát budou snažit rozjet nové vývojářské studio, adaptovat hru do filmu nebo nenechat vše pohltit vlastním egem. A také si dělají legraci ze Steva Jobse, jak jsme přiblížili zde.

Co hýbe světem filmu a televize

Kdy se odehrává seriálové pokračování Batmana?

Letošní The Batman byl kritický i divácký úspěch, takže se hned začalo pracovat na pokračování. Diváci se mohou těšit na druhý film, ještě před ním ale uvidí seriál zaměřený na postavu mafiána Tučňáka. Novinka se má začít natáčet někdy počátkem příštího roku a představitel hlavní postavy Colin Farrell teď magazínu Extra potvrdil, kdy se bude odehrávat. Děj má v zásadě přímo navázat na Batmana, začíná tak asi týden po jeho závěrečných scénách. „Gotham je pořád tak trochu pod vodou,“ poznamenal Farrell.

Martin Scorsese v režii seriálu

Scorsese v roce 2002 poslal do kin film Gangy New Yorku s Leonardem DiCapriem a Danielem Day-Lewisem, který sledoval vznik mocných gangů v americké metropoli kolem poloviny 19. století. Teď se chystá seriálové zpracování téže látky a režii prvních dvou epizod, stejně jako pozici jednoho z výkonných producentů, má dostat na starosti opět Martin Scorsese. Novinka ale prý nebude zpracovávat už známý příběh. Má sice sledovat počátky organizovaného zločinu ve Spojených státech v 19. století, zaměří se ale na jiné gangy a jiné postavy. DiCapria tak nejspíš v televizi neuvidíme.

Disney odkládá marvelovky

Už za několik týdnů mělo začít natáčení nové adaptace upírské marvelovky Blade, projekt ale přišel o režiséra a scénář má prý problémy. Premiéra filmu se tedy z listopadu příštího roku přesouvá až na září roku 2024. Marvel odkládá také další tituly. Chystaný Deadpool 3 vyjde o dva měsíce později, než se čekalo, tedy v listopadu roku 2024. Nová Fantastická čtyřka, plánovaná na listopad téhož roku, má nyní do kin dorazit až v únoru 2025. Celou rošádu pak zakončují Avengers s podtitulem Secret Wars. Ty místo v listopadu 2025 budeme moci zhlédnout až v květnu 2026.

Druhou část Duny uvidíme dříve, než se čekalo

Výše popsanou situaci ke svému prospěchu využilo studio Warner Bros. Jelikož Blade z kalendáře premiér pro příští rok zmizel, více prostoru na ovládnutí kin dostane očekávaná druhá část Duny od Denise Villeneuva. Původně ohlášená premiéra byla 17. listopadu 2023, teď ji ale studio přesunulo už na 3. listopadu. Ambiciózní sci-fi se natáčí od letošního července v několika různých zemích.

Co si dnes pustit

Hříšnice

Netflix | Krimi | 2017-2021 | 4 řady | ČSFD

Reprofoto: JoBlo Streaming & TV/YouTube Seriál Hříšnice

Hříšnice měla původně být jednorázovou minisérií, v nímž se detektiv Ambrose snaží odhalit, proč žena jménem Cora Tannetti spáchala brutální vraždu. Temnému vyprávění se ale dostalo tak dobrého přijetí, že vznikly ještě další tři řady. Každá z nich sleduje jeden náročný případ Ambrose rozplétajícího hádanky a zkoumajícího mysl zločinců. Ve všech případech jde o poutavou, chytrou podívanou.

It’s Always Sunny In Philadelphia

Disney+ | Sitcom | 2005-dnes | 15 řad | ČSFD

Reprofoto: FX Networks/YouTube Seriál It’s Always Sunny In Philadelphia

It’s Always Sunny In Philadelphia se standardně řadí mezi nejlepší sitcomy všech dob, v Česku ale nikdy nebyl pořádně uveden, takže se mu nedostávalo moc pozornosti. Přesněji řečeno je to antisitcom. Zatímco například hrdiny Přátel sledujeme od chaotického života na začátku po hledání lásky a místa ve světě, u It’s Sunny je to spíš naopak. Jeho antihrdinové jsou cyničtí egoisté, kteří si pořád vzájemně dělají naschvály a zajímá je pouze osobní zisk. To asi nezní jako příliš příjemná podívaná, je to ale skvělá, nepředvídatelná zábava, která seriálu vysloužila status naprostého kultu.

Král Staten Islandu

Netflix | Drama/Komedie | 2029 | 136 min. | ČSFD

Reprofoto: Universal Pictures/YouTube Film Král Staten Islandu

Pete Davidson není jen ten divný mladík, co Kanyemu Westovi přebral Kim Kardashian, ale také docela schopný komik a herec. V Králi Staten Islandu ztvárnil mladého muže, který se snaží nebrat nic moc vážně, flákat se a vyrovnat se se ztrátou otce – hasiče, jenž zemřel při požáru. Velice osobní a autobiografický projekt sice podle některých ne vždy dokonale vyvažuje vážné drama a humor a mohl být o něco kratší, nakonec ale představuje silný, autenticky působící příběh, s nímž je snadné soucítit.

Na konci světa

HBO Max | Dokumentární | 2022 | 4 epizody | ČSFD

Foto: HBO Dokumentární série Na konci světa

Fascinují vás dobrodružné výpravy, ale sami nemáte čas, peníze nebo odvahu? Ve čtyřech epizodách dokumentární série Na konci světa se můžete vydat s vrcholovými sportovci a dobrodruhy do čtyř různých zemí na lyže, vrcholy hor, kajak nebo surf. I zprostředkovaně dost možná zažijete nejeden moment napětí, za krásné pohledy na odlehlá místa divoké přírody to ale stojí.

