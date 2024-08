Seznam failů Marvelu. Od Avengers: Endgame je to čím dál horší, zachrání ho návrat Roberta Downeyho Jr.?

Uložit 0

Do marvelovského filmového univerza se vrací Robert Downey Jr. a taky bratři Russoové, podepsaní pod Avengers: Infinity War a Endgame. Prostě jména, za kterých superhrdinské filmy vládly žebříčkům hodnocení i tržeb. Nejspíš proto, aby se vrátily právě ony staré dobré časy. Protože od Endgame je to většinou mix bídy, nudy a relativního neúspěchu, ze kterého jen občas vybočí něco výjimečného. Pojďte se s námi podívat na to, jak se od té doby Marvel Cinematic Universe (ne)daří.

Od vyvrcholení avengerovské ságy to není jen strmá čára dolů. Čas od času z nezajímavé tvorby vykoukly solidně vydělávající i dobře hodnocené snímky. A pořád se bavíme o stovkách milionů dolarů. Jenže filmy od Marvelu marně hledají spolehlivější recept na konzistentní úspěch a zaujetí diváků. V přehledu snímků vydaných po Endgame ukazujeme jejich globální tržby, přidáváme hodnocení z uznávaného serveru Rotten Tomatoes – které nevyjadřuje klasické skóre kvality, ale poměr kritiků, kteří snímek recenzovali kladně – a divácká procenta z domácího webu ČSFD. A taky naše vzpomínky a dojmy.

Avengers: Endgame

květen 2019 – 2,8 miliardy dolarů (nejvýdělečnější marvelovka!) – 94 % na Rotten Tomatoes / 84 % na ČSFD

Lucie: Tohle byla povinná jízda. Po Infinity War, která skončila velmi odvážně, bylo jasné, že se přijdete podívat do kina na rozuzlení. A že jsme chodili…

Michal: Když Kapitán zahlásil: „Avengers, assemble!“, tak šel mráz po zádech. Jo, byla to kýčovitá omalovánka, která obsahovala snad všechno z předchozích filmů. Ale přesně to byl cíl – a vyšlo to skvěle.

Spider-Man: Daleko od domova

červenec 2019 – 1,1 miliardy dolarů – 91 % RT / 74 % ČSFD

Lucie: Tady jsem byla v rozpacích, Tom Holland a jeho parta skvělí jako vždy, ale záporák Jakea Gyllenhaala byl úplná marvelovská klasika – odněkud vytažený a nazdar. Praha tomu jinak zvlášť nepomohla.

Michal: Wow, marvelovka, co se nebrala úplně vážně, jenže nebyla trapná, ale celkem funny a fresh! To jsme od té doby už kromě dalšího Spideyho (a nového Deadpoola) neviděli.

Black Widow

červenec 2021 – 380 milionů dolarů – 79 % RT / 61 % ČSFD

Michal: Marvel naskakuje na nový koncept: zapomenutíhodné filmy o zapomenutíhodných hrdinech. It’s a bold strategy, let’s see if it pays off… Ne, vážně, pamatujete si, o co v tomhle snímku šlo?

Lucie: Děj lovím marně z paměti, něco s rodinou, nic zvlášť nápaditého. Pamatuju si ale na boj Scarlett Johansson s Disney, které obvinila, že ji současným uvedením v kinech a na streamu připravilo o peníze.

Shang-Chi a legenda o deseti prstenech

září 2021 – 430 milionů dolarů – 91 % RT / 72 % ČSFD

Michal: Mohlo to být čerstvé, neokoukané a pro evropského diváka exotické. Asi deset minut bylo. Pak přišlo další akční blikání se zcela nezajímavými postavami.

Lucie: Film, který mě při premiéře úplně minul, dokoukávala jsem ho až zpětně na Disney+. Další výlet stranou, co k ničemu nebyl.

Eternals

listopad 2021 – 400 milionů dolarů – 47 % RT / 60 % ČSFD

Lucie: Angelina Jolie, Gilgameš a Ikaros. Záchrana světa začíná být opravdu únavná, navíc se představuje další potenciální dějová větev… Není to už moc?

Michal: Eternals jsem tehdy nehejtil tak moc jako ostatní. To trochu jiné, intimnější pojetí mě celkem zaujalo. Ale pak bylo evidentně nutné udělat CGI souboj s náhodným padouchem a poslat film do zapomnění. Když se MEGA EPIC věci řeší v každém filmu, přestávají být mega i epické.

Spider-Man: Bez domova

prosinec 2021 – 1,9 miliardy dolarů (třetí nejvýdělečnější marvelovka) – 93 % RT / 81 % ČSFD

Michal: Marvel vsadil na silný fanservis – a fungovalo to! Tobey Maguire s Andrewem Garfieldem museli každého nadchnout i dojmout. Tohle přesně superhrdinské filmy, které se jen výjimečně pyšní dobrými scénáři, potřebují k úspěchu.

Lucie: Pecka, kterou jsem vůbec nečekala. Ano, byla to velká úlitba fanouškům, ale ten konec… ten mě dostal. Tobey Maguire vibes a k tomu slušný spád celého filmu, tohle by mohla být cesta. A pro Marvel to byla cesta k miliardám.

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství

květen 2022 – 965 milionů dolarů – 74 % RT / 65 % ČSFD

Lucie: Kousek, od kterého se toho hodně čekalo (pomáhala i marketingová kampaň) a který toho za mě opravdu hodně předvedl. Vybouchl ale v tom, co Marvelu tak často ujíždí – nedotáhl zápletku a některé postavy.

Michal: Může už tak přecpané univerzum nakopnout sázka na jeho multirozšíření? Vlastně jo! Těch pár výletů do alternativních světů (a ta camea!) se na rozdíl od hlavního děje povedlo parádně, ale potenciál na ještě větší mnohovesmírné šílenosti zůstal nevyužitý.

Thor: Láska jako hrom

červenec 2022 – 760 milionů dolarů – 63 % RT / 57 % ČSFD

Michal: Chcete mít film se superděsivým zabijákem bohů Christianem Balem, a tak pokračujete v bublinkové barevnosti a funky atmosféře třetího Thora. Proč? Dohromady to prostě nefungovalo.

Lucie: Další velmi očekávaný kousek, protože před ním natočil Taika Waititi skvělý Ragnarok. A opět výbuch, výsledek byl přeplácaný a moc tlačil na to, že chtěl být zábavný a jiný. Má ale skvělý soundtrack.

Black Panther: Wakanda nechť žije

listopad 2022 – 858 milionů dolarů – 84 % RT / 59 % ČSFD

Lucie: Jak natočit Black Panthera bez Black Panthera, když Chadwick Boseman nečekaně zemřel? Odpověď byla důstojná, ukázala nové a zajímavé záporáky, ale pak to dopadlo tak nějak jako vždycky + přišlo jedno velké klišé na samotný závěr.

Michal: Smutné loučení bylo na superhrdinské poměry velmi OK. I tak si myslím, že měli postavu přeobsadit a vzdát Bosemanovi hold jinak. Filmu krkolomné tanečky kolem Pantherovy absence neprospěly. A proč musel vyvrcholit jedním z nejhloupěji vypadajících finálových soubojů v historii marvelovek? Boj o CGI krabico-loď. Wow.

Ant-Man a Wasp: Quantumania

únor 2023 – 476 milionů dolarů – 46 % RT / 53 % ČSFD

Michal: Mohli jsme se podívat do roztodivné říše kvant, kde je VŠECHNO možné! A místo toho jsme dostali úplně stejně lidsky vypadající mimozemšťany (teda kvantozemšťany) jako vždycky. Slabý odvar z nejslabších částí MCU.

Lucie: Uf, nějak si nemohu vzpomenout, bylo to tak divné, že jsem evidentně radši zapomněla.

Strážci Galaxie: Volume 3

květen 2023 – 845 milionů dolarů – 82 % RT / 80 % ČSFD

Lucie: První Strážci galaxie, kteří se mi fakt líbili, a neiritovalo mě, jak jsou uhození. Za mě důstojná tečka za osudy téhle bandy. Doufám, že u ní zůstane.

Michal: Bavilo mě, že Marvel zkusil s Rocketem a jeho kamarády trochu body horroru. Každá dobrá snaha o okořenění až příliš známých receptů se počítá. Zbytek tradičně nepřekvapil, ale jako závěrečné loučení to šlo.

Marvels

listopad 2023 – 206 milionů dolarů – 62 % RT / 45 % ČSFD

Lucie: Velké špatné, totálně nepotřebný film, který se zvrhl v příležitost, která nebyla promarněná, ale vyloženě odfláknutá. Marvel to věděl dopředu a pak pořádně šlápl na brzdu. Film s nejhorší premiérou v historii studia.

Michal: Já měl potají naději, že to nebude zlé. Protože Kamala Khan mě v seriálu bavila a myšlenka na vyměňující se rozdílné hrdinky zněla slibně. Ale pak někdo řekl ne, lepší bude ten nejgeneričtější scénář v celém MCU. A to je panečku nějaká konkurence.

Deadpool & Wolverine

červenec 2024 – 438 milionů dolarů jen za první víkend – 79 % RT / 85 % ČSFD

Lucie: Po dlouhé době marvelovka, která válcuje kina. Dělá to sice opět jen fanservisem, ale je z ní cítit, že si na tom dali záležet. A jelikož jsem fanda a chodím se do kina bavit, jsem spokojená. A Hugh Jackman je prostě bůh..

Michal: Vidíte, nezajímavý děj JDE odpustit! Stačí prostě něco extra. V tomhle případě tuna vtipů, hromada pomrknutí na fanoušky a skvělá chemie mezi hrdiny. A taky Like a Prayer od Madonny. Nejlepší marvelovka od Endgame.

A kam kráčí Marvel teď? Už v únoru příštího roku nás čeká Captain America: Nový svět o tom, jak Sam Wilson přebírá žezlo, teda vlastně štít po Stevu Rogersovi (i kdybychom Samovi sebevíc fandili, tohle je nezáviděníhodný a nemožný pokus o náhradu). Bude u toho i Harrison Ford.

V květnu přijdou Thunderbolts o poskocích a vedlejších postavách z jiných filmů (taky ve vzduchu cítíte tu vůni neúspěchu?), mimo jiné taktéž s Fordem.

V červenci následuje už několikátý pokus o Fantastickou čtyřku (tentokrát v ní sice bude Pedro Pascal a pravděpodobně i první cameo Roberta Downeyho Jr. v nové roli, ale upřímně, kolik z vás opravdu zajímá?).

Trochu bokem trčí podzimní Blade, snad mu filmaři zachovají upírskou akci a nebudou se snažit o nějaké velké začleňování do MCU.

Ruku na srdce, očekáváte od aspoň jednoho z těchhle filmů, že bude vážně dobrý? Stejně jako my nejspíš ne. A zřejmě proto se k Marvelu vrací bratři Russoové a hlavně Robert Downey Jr. Ačkoliv už z něj nebude charismatický a geniální hrdina Iron Man, ale charismatický a geniální záporák Victor von Doom. V komiksech byste pro takové čachry mimochodem našli různě zamotaná odůvodnění a spojitosti, ale ta filmové fanoušky nezajímají.

RDJ se objeví v květnu 2026 ve snímku Avengers: Doomsday. Ale vsadili bychom se o ledacos, že v nějaké potitulkové scéně bude už dřív. O rok později pak v Avengers: Secret Wars. Možná se Russoovým a Downeymu povede znovu zažehnout jiskru, která v milionech lidí zapálila plamen marvelovského fanouškovství. Jenže je celkem selhání, že to Marvel nezvládá s novými nápady, ale musí takhle sahat do úspěšnější minulosti.