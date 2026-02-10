Shoptet se blíží k pokoření miliardových tržeb. S novým ředitelem se zaměří na nákupy s pomocí AI
Vedení Shoptetu se ujal dosavadní provozní ředitel Jan Hospodka, jeho cílem je mimo jiné představit inovace v oblasti umělé inteligence.
Shoptet dále pokračuje ve svém růstu. V minulém roce podle vlastního vyjádření vykázal nárůst tržeb o pětadvacet procent ze 718 milionů na loňských 900 milionů korun. Na platformě firmy ke konci roku fungovalo přes 44 tisíc e-shopů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, přičemž v tuzemsku obsluhuje asi čtyřicet procent trhu. Dařilo se i samotným obchodníkům, zatímco e-commerce rostla o šest procent, e-shopy na Shoptetu si polepšily o patnáct procent s celkovými tržbami 91 miliard korun.
Významnou novinkou je momentálně změna v nejvyšším vedení společnosti. Do čela firmy nastupuje Jan Hospodka, dosavadní provozní ředitel, který tak střídá předchůdce Samuela Hubu. Úkolem Hospodky bude mimo jiné integrace know-how mateřské skupiny Team.blue, jejíž součástí se Shoptet stal loni v transakci za miliardy korun. „Díky know-how Team.blue chceme s naším technologickým řešením postupně konkurovat v Evropě i ostatním hráčům,“ přibližuje ambice na mezinárodní scéně Hospodka.
Letos se chce Shoptet zaměřit na technologické inovace především v oblasti umělé inteligence. Cílem je udržet dvouciferný růst online prodejců a posílit jejich konkurenceschopnost. „Připravujeme se na postupný nástup nakupování prostřednictvím umělé inteligence. Chceme, aby naši obchodníci byli jedni z prvních, kteří se stanou součástí tohoto nastupujícího trendu,“ doplňuje Hospodka. Kromě AI se Shoptet soustředí na expanzi a integraci na lokální i velká mezinárodní tržiště.