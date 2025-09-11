Kdo je „tajemný“ nový majitel Shoptetu, který za něj zaplatil miliardy? V Česku nenakupoval poprvé
Belgická skupina působí ve dvaadvaceti zemích, kde zaměstnává tisíce lidí a obsluhuje více než 3,3 milionu firemních zákazníků.
Shoptet, na jehož řešení funguje přes čtyřicet tisíc e-shopů, dělá kolem svého prodeje s cenovkou v miliardách korun tajnosti. Potvrzují se ale medializované informace, že dosavadní majitel a investor Ondřej Tomek firmu předal do rukou belgické skupiny Team.blue. Ta již přitom původem české firmy vlastní.
O tom, že se Shoptet prodal, nejdřív psaly Hospodářské noviny. S odvoláním na své zdroje uvedly, že belgická skupina Team.blue za něj zaplatila asi 150 milionů eur, tedy přibližně 3,5 miliardy korun. „Nevím, kde HN berou informace o prodeji Shoptetu, od nás nikdo nic oficiálně nezveřejňoval, a navíc ta částka absolutně nesouhlasí. Shoptet má rozhodně vyšší cenu,“ reagoval na síti X Ondřej Tomek, který jej většinově vlastnil skrze svůj fond Impulse Ventures.
Nakonec ale společnost informace alespoň částečně přiznala. „Můžeme potvrdit, že společnost Shoptet změnila majitele. Podrobnosti k prodeji si jednotlivé strany nepřejí prozrazovat ani komentovat. Hodnota transakce však byla výrazně vyšší než částka uvedená v médiích,“ komentoval mluvčí firmy Tomáš Holý. Redakci CzechCrunche následně zdroje obeznámené se situací potvrdily, že jde o Team.blue – což ostatně stvrdila i samotná kupující firma.
„Team.blue s radostí oznamuje akvizici Shoptetu, jedné z největších, nejrychleji rostoucích a nejvíce oceňovaných evropských e-commerce platforem pro vytváření a správu online obchodů,“ napsala společnost ve vlastním mediálním prohlášení. Konkrétnější parametry o transakci ani samotnou cenu ale nespecifikovala.
„Špičkové produkty Shoptetu, jeho inovativní duch a odhodlání podporovat podnikatele dokonale ladí s posláním společnosti Team.blue, jejímž cílem je zjednodušit úspěch v online podnikání a zároveň prosazovat digitální suverenitu EU,“ uvedl ředitel Team.blue Claudio Corbetta. Jak dodal, Shoptet má pod novými křídly pokračovat ve svém růstu a dále se rozšiřovat i na mezinárodní úrovni.
Aktuálně Shoptet působí ve třech zemích, kromě Česka jde o Slovensko a Maďarsko. Jeho platformu má využívat přes 40 tisíc e-shopů, z toho je ale dominantní právě zdejší trh. Přes spolupracující obchodníky se Shoptetem jen u nás loni proteklo 79 miliard korun, tedy asi čtyřicet procent obratu všech českých e-shopů.
Firmě se tak daří i byznysově – podle auditovaných hospodářských výsledků za loňský rok zvýšila své tržby o 27 procent na celkových 710 milionů korun a provozní konsolidovaný zisk EBITDA (před zdaněním, úroky a odpisy) činil 269 milionů korun. Růst Shoptetu je přitom do velké míry poháněný zejména zaváděním produktových novinek včetně vlastní platební brány, krátkodobého úvěrového financování, marketingového nástroje na tvorbu automatizovaných reklam či logistické služby na posílání balíků.
Shoptet přitom své majitele nemění poprvé. V roce 2009 jej rozbíhal Miroslav Uďan společně s Tomášem Krejčím, jenž se z firmy ale později stáhl. Ondřej Tomek se svým fondem Impulse Ventures do firmy poprvé vstoupil v roce 2014, svůj podíl následně několikrát navyšoval. Dle informací CzechCrunche měl být Shoptet nakonec oceněn alespoň na miliardu korun, pro Tomka tak jde o povedenou investiční „sázku“.
Belgická skupina Team.blue vznikla v roce 2019 spojením tří hostingových společností Combell, TransIP a Register. Od té doby se veze na akviziční jízdě, aktuálně pod sebou sdružuje minimálně šedesát společností a působí ve dvaadvaceti zemích, kde obsluhuje přes 3,3 milionu klientů z řad malých a středních podniků.
Jednotlivé firmy ve skupině se věnují webhostingu, doménám, e-commerce či generaci obchodních leadů a dohromady zaměstnávají přes 3,5 tisíce lidí. Příjmy Team.blue podle ukazatele ARR (opakující se roční tržby) přitom měly za poslední rok přesáhnout 750 milionů eur, tedy 18 miliard korun.
Akvizice Shoptetu je pro Team.blue již osmou v letošním roce. „Tato strategická transakce významně posiluje naši pozici v evropském e-commerce segmentu a rozšiřuje naši působnost o vedoucí postavení ve střední a východní Evropě. Navíc posiluje schopnost Team.blue pomáhat byznysům spravovat jejich online operace napříč několika kanály a nabízí některé z nejmodernějších digitálních řešení dostupných na trhu,“ doplnila firma ve vyjádření.
Team.blue přitom v Česku nenakupoval poprvé – již v roce 2020 za odhadované jednotky miliard korun odkoupil i brněnský startup Webnode zakladatele Víta Vrby, který nabízí laikům tvorbu vlastních webových stránek, blogu nebo třeba e-shopu během pár minut. A stopa je širší – jak loni napsal portál Lupa.cz, Belgičané získali také švédskou skupinu Loopia, jež roky předtím koupila zdejší webhostingovou společnost Active 24 i slovenský WebSupport.
Svou akviziční jízdu Team.blue financuje i díky investicím. Byť přesný získaný objem kapitálu společnost nepublikovala, loni od kanadského penzijního fondu CPP Investments obdržela finanční injekci, která měla celou skupinu ohodnotit na 4,8 miliardy eur, v aktuálním přepočtu 117 miliard korun. Dalším investorem je původem belgická a globálně působící skupina Sofina, největším investorem je pak evropská společnosti Hg, která poprvé Team.blue podpořila již u vzniku v roce 2019.