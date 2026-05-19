Škoda představila svůj nejlevnější elektromobil Epiq. Běží na Androidu a půjde odemykat i iPhonem
Nový městský crossover má světelný podpis ve tvaru písmene T, lze ho ovládat jen jedním pedálem a jako velká powerbanka nabízí obousměrné nabíjení.
Škoda Auto oficiálně odhalila model Epiq, který se staví do role nejdostupnějšího elektromobilu v její nabídce. Přesnou cenu však automobilka teprve odhalí. Aktuálně je jejím nejlevnějším elektromobilem Elroq s cenou od 880 tisíc korun. U Epiqu se dosud spekulovalo o cenovce startující na více než 600 tisících. Nový městský crossover s délkou necelých 4,2 metru má hrát pro mladoboleslavskou automobilku klíčovou roli. Spolu s chystaným modelem Peaq zdvojnásobí její elektrické portfolio a má za úkol přitáhnout k bateriovému pohonu širší masy zákazníků.
„Model Epiq představuje náš nejdostupnější krok do světa elektromobility. Je navržen tak, aby nabídl mimořádný poměr ceny a hodnoty,“ říká Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto. Nový Epiq byl vyvinut v rámci koncernové skupiny Brand Group Core a sdílí techniku s dalšími dostupnými elektromobily, jako jsou chystané modely Volkswagen ID. Polo a Cross nebo Cupra Raval.
Škoda Auto u modelu Epiq poprvé plně aplikovala nový designový jazyk Modern Solid. Ten se vyznačuje leskle černou maskou nazvanou Tech-Deck Face a světelným podpisem ve tvaru písmene T, který najdeme u úzkých předních i zadních světlometů. Tento prvek se začne postupně objevovat také u budoucích SUV modelů Škoda a stane se jedním z jejich charakteristických rysů. Epiq přitom může být volitelně vybaven Matrix-LED světlomety.
Součástí nové koncepce přídě jsou také vertikální nasávací otvory umístěné v nárazníku, které se poprvé představily u studie Vision 7S. Vzor vertikálních nasávacích otvorů se opakuje i na zadním nárazníku. Důraz se kladl také na aerodynamiku, díky optimalizovanému podvozku a aktivním roletám za předním nárazníkem dosahuje vůz součinitele odporu vzduchu 0,275.
Technickým základem novinky je nová generace platformy MEB+, která je optimalizovaná pro kompaktní vozy a přináší zásadní změnu koncepce. Na rozdíl od modelů Enyaq a Elroq má Epiq výhradně pohon předních kol. Změna architektury umožnila zástavbu menších a lehčích baterií, což se podepisuje na efektivitě provozu a zvětšení vnitřního prostoru.
Přestože Epiq patří svými vnějšími rozměry do kompaktního segmentu, automobilka slibuje na poměry třídy nadstandardní vnitřní prostor. Zavazadelník pojme 475 litrů a vůbec poprvé Škoda u sériového vozu nabídne také takzvaný frunk, tedy úložný prostor pod přední kapotou o objemu 25 litrů, který slouží primárně pro uložení nabíjecích kabelů.
Škoda Epiq přijede ve třech verzích:
- Epiq 35: baterie 38,5 kWh (LFP: lithium, železo a fosfát), výkon 85 kW, dojezd cca 310 km.
- Epiq 40: baterie 38,5 kWh (LFP), výkon 99 kW, dojezd cca 310 km.
- Epiq 55: baterie 55 kWh (NMC: nikl, mangan, kobalt), výkon 155 kW, dojezd cca 440 km, rychlonabíjení z 10 na 80 % za 24 minut.
Škoda uvede model Epiq na trh ve výbavovém stupni Selection a také v limitované sérii First Edition. Ta bude vyhrazena pouze pro nejvýkonnější motorizaci, nabídne specifické oranžové detaily Navajo a černě lakovanou střechu.
V interiéru naopak nenajdete žádné materiály živočišného původu. Kůži nahradila syntetická alternativa Techtona a textilní potahy jsou kompletně vyrobeny z recyklovaných PET lahví. Digitalizaci vozu obstarává třináctipalcový středový displej s novým infotainmentem, který běží na platformě Android a přináší oproti minulé generaci řadu novinek včetně nového vzhledu. Jeho součástí je i přepracované ovládání.
K intuitivnějšímu ovládání mají přispět funkce jako oblíbené položky, vyhledávání napříč celým infotainmentem či rozšířené možnosti personalizace. Řidiči pak dostanou vedle nativních aplikací Škoda také vybrané aplikace třetích stran, jako je Spotify, YouTube nebo Google Mapy. Ještě letos by také měl dorazit mobilní digitální klíč, který umožní řidičům používat iPhone nebo telefon s Androidem místo klasického klíče.
Novinkou, která se u značky Škoda objevuje poprvé, je obousměrné nabíjení. Epiq dokáže fungovat jako velká powerbanka a napájet externí elektrická zařízení (Vehicle-to-Load, V2L), v kombinaci s vhodným wallboxem domácnost (Vehicle-to-Home, V2H), nebo dokonce vracet energii zpět do sítě (Vehicle-to-Grid, V2G).
Nový Epiq je zároveň prvním elektromobilem od Škody, který umožňuje plnohodnotné ovládání vozu jen jedním pedálem, což je princip známý z řady jiných elektromobilů. Řidič díky tomu může ovládat vozidlo pouze pomocí akceleračního pedálu, kdy po jeho uvolnění Epiq plynule zpomaluje a zároveň efektivně rekuperuje energii zpět do baterie. Intenzitu rekuperace lze navíc přizpůsobit aktuální jízdní situaci i osobním preferencím.