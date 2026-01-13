Rychlé zprávy –  – 1 min čtení

Škodovka ukázala, jak bude vypadat její největší elektromobil. Peaq se má stát vlajkovou lodí značky

S délkou kolem pěti metrů a se sedmi místy slibuje nový Peaq velkorysý vnitřní prostor. Vůz se má ocitnout na vrcholu modelové palety značky.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

0Zobrazit komentáře

Když mladoboleslavská automobilka Škoda Auto ukázala na jaře 2022 svůj nový designový jazyk Modern Solid a zároveň i nové logo bez tradičního okřídleného šípu, dala jasně najevo, jakým směrem se bude značka dál ubírat. „Poslem změn“ tehdy označila studii plně elektrického sedmimístného vozu Vision 7 – a právě z ní teď vzniká budoucí vlajková loď automobilky. Ta ponese jméno Peaq, které má v angličtině zvýraznit její pozici na vrcholu modelové palety značky.

Světová premiéra proběhne až letos v létě, oznámila nyní automobilka a zveřejnila i video. Informací je jinak zatím málo. Jisté je, že půjde o největší elektromobil Škody – s délkou kolem pěti metrů a se sedmi místy slibuje velkorysý vnitřní prostor. „Naše nová vlajková loď posouvá hodnoty značky, jako je prostornost a praktičnost, na zcela novou úroveň,“ říká člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Letos by pak měl k vozu Peaq přibýt ještě městský elektrický crossover Epiq.

peaq-3

Foto: Škoda Auto

peaq-1
peaq-2
Související témata:Škoda AutoElektromobilita
Přejít do diskuze