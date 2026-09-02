Martin Jahn jde zachraňovat Volkswagen, má zvednout prodeje. Škoda Auto bude opět bez Čechů ve vedení
Šéf prodeje a marketingu Martin Jahn od října povede stejný resort v hlavní značce Volkswagen, ve Škodě ho nahradí Martina Biene.
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Škoda Auto mění představenstvo. Martin Jahn, člen představenstva pro prodej a marketing a poslední Čech ve vedení mladoboleslavské automobilky, k 1. říjnu odchází do Wolfsburgu. Ve Volkswagenu se stane členem představenstva značky pro prodej, marketing a after sales. Nahradí ho Martina Biene, dosud šéfka Volkswagen Group Africa.
„Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy a vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka,“ uvedl na Jahnovu adresu Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto. Vedení automobilky tak od října tvoří výhradně němečtí manažeři: Zellmer, Holger Peters s resortem financí, IT a práva a Maren Gräf odpovědná za lidi a kulturu.
Ve Wolfsburgu Jahn přebírá prodej hlavní koncernové značky v době, kdy zaostává za zbytkem skupiny a čeká je náročná přestavba. Volkswagen loni dodal 4,7 milionu osobních vozů, o 1,4 procenta méně než rok předtím, v Číně klesl o osm procent a v Severní Americe o deset. Škoda ve stejné době prodala 1,044 milionu aut, tedy o 13 procent více, a koncern táhla i ziskovostí.
Jahn působí ve skupině Volkswagen více než dvacet let. Vedl agenturu CzechInvest, v letech 2004 až 2006 byl místopředsedou české vlády pro ekonomiku, poté řídil Volkswagen Group Rus v Moskvě a prodej a marketing ve společném podniku FAW-VW v Číně. Do Škody se vrátil v březnu 2021. Nově je zároveň nominován do její dozorčí rady.