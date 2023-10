Škrabadla, pelechy a současné umění. Galerie Plato slaví rok zvířecí výstavou od Evy Koťátkové

Uložit 0

V září loňského roku ostravská galerie současného umění Plato zahájila provoz v novém sídle, čerstvě zrekonstruované budově bývalých jatek. V průběhu dvanácti měsíců její prostory hostily pět výstav, které navštívilo přes 23 tisíc lidí z Česka i zahraničí. Nadto zde proběhla řada aktivit výhradě pro Ostravu: workshopy, prohlídky týkající se historie budovy či edukační programy pro místní školy. Teď galerie otevírá novou mezinárodní výstavu Uprchlá, našel skrýš, stále uniká, za kterou stojí jedna z nejúspěšnějších současných umělkyň Česka Eva Koťátková.

S ní Plato spolupracuje poslední dva roky a je spoluautorkou dosud nejnáročnějšího výstavního projektu, který je v galerii k vidění od středy 11. října. Uprchlá, našel skrýš, stále uniká se ptá, jak by městská zvířena odpověděla na otázku, jak se jí žije v Ostravě?

„Otevřením nového sídla Plato získala Ostrava možnost adekvátně zarámovat současné světové umění tak, jak je to běžné a přirozené v Berlíně, Paříži, Londýně, Glasgow, Vídni, Varšavě, Mnichově, Lodži nebo Hannoveru. Nabízíme tedy nejen setkání s umělci a umělkyněmi dříve, než je začnou vyhledávat prestižní světové instituce, ale také podmínky, jaké jsou ve světě obvyklé,“ říká ředitel galerie Marek Pokorný.

Jeho slova dokládá i fakt, že se v dramaturgii galerie Plato objevují mezinárodně známé osobnosti, jako je polská umělkyně Katarzyna Kozyra, malířka libanonského původu Etel Adnan, švédská sochařka Anna Uddenberg nebo právě Eva Koťátková, která bude Česko reprezentovat v příštím roce na benátském bienále věnovaném umění.

Foto: Dominika Goralska Za výstavou stojí mimo jiné umělkyně Eva Koťátková

Koťátková si společně s druhou autorkou nové výstavy Edith Jeřábkovou položily ještě jednu otázku: Jak by o svém životě ostravská zvířata informovala, kdyby měla vlastní zpravodajství? Kromě klasického výstavního formátu tak čeká na návštěvníky také pracovna pro vznik reportáží a zóna, kterou ocení zejména mladší publikum. Výstava má přimět k zamyšlení nad tím, jaké by to bylo žít se zvířaty v respektu a beze strachu.

Právě redakční místnost, ve kterou se proměnil prostor původní vepřové porážky, je nejdynamičtější částí výstavy. Nachází se zde dvacet tři reportáží ve formátu videa, audia, kresby, fotografie a jejich různých kombinací. Švédská umělkyně Annika Eriksson natočila pro výstavu film zachycující pohled racků, drůbeže a hospodářských zvířat na život na skládce OZO Ostrava, na farmě Duběnka v Hrabové nebo na opuštěné farmě v Ostravě-Polance.

Malířka Hana Puchová pak v kreslené reportáži zprostředkovává život divokých koní z luk v Kozmicích nedaleko Ostravy. David Přílučík se ve videoreportáži o ostravských holubech společně s aktivistou Fukim pokouší změnit negativní vztah lidí k těmto opeřencům, který se rozšířil poté, co holubí poštu vystřídaly technologie. Život zvířat ve Vietnamu dokumentuje místy hodně syrově a kriticky Tuan Andrew Nguyen v umělecké dvojprojekci.

„O výstavě přemýšlíme jako o prostředí různých zón, ve kterých se mísí zvířecí a lidské, výstavní a užité, dočasné, proměnlivé a trvalé. Představujeme si galerii jako jednu velkou zvířecí redakci, ve které se vedle sebe odehrávají výstavy, reportáže a formáty sdíleného poznávání a práce. Jednotlivé příspěvky a pátrání se kříží, a přinášejí tak plastický a mnohoznačný obraz o zvířecích aktérech a aktérkách,“ říkají autorky konceptu.

Diváci přijdou do kontaktu se světem zvířat hned po příchodu, jelikož u prodeje vstupenek nenajdou jen běžný galerijní sortiment, ale také háčkovanou edici oblečků pro zvířata od umělkyně Lívie Škutové. Kustody a průvodci výstavou se stávají liška, zajíc, sova, havran, holub, včela a srnka, jejichž avatary vytvořil umělec András Cséfalvay a hlas jim propůjčili lidé z týmu Plato.

Foto: Galerie Plato Galerie Plato se nachází v bývalých městských jatkách

Architekturu výstavy, kterou Eva Koťátková navrhla společně s Rutou Putramentaite, tvoří obří zvířecí těla, škrabadla, boudy, pelechy, bidla, skrýše a objekty připomínající svěšený ocas nebo velkou tlapu. Na rozdíl od běžných architektonických prvků na ně ale návštěvníci mohou sahat a hladit si je. Umělecká díla jsou pak nainstalována tak, aby si je mohli prohlédnout i psi, kočky nebo fretky, jimž je umožněn vstup na vodítku.

„Projekt nechce traumatizovat současnost, obrací se k městským zvířatům, která žijí dnes v Ostravě, a ptá se na jejich dobrý život v tomto městě. Zároveň si klademe otázku, jaká zvířata jsou odsouzena k neviditelnosti nebo přehlížení, jak jsou s touto situací spokojena nebo zda by uvítala, kdybychom jim věnovali trochu pozornosti,“ uzavírá Edith Jeřábková.

Projekt Uprchlá, našel skrýš, stále uniká je tak jiný po všech ohledech a galerie Plato jím pokračuje v trendu svěžího větru, který na českou výstavní scénu přinesla. Po dobu trvání výstavy, která končí 10. března příštího roku, budou redakční místnost zpestřovat setkání redakčního týmu s veřejností. Prostor bude vyhrazen pro tvůrčí práci, přednášky, workshopy, edukační programy či koncerty a nejen děti zde budou mít možnost tvořit vlastní reportáže, které budou výstavu rozšiřovat.