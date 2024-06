Skupina Smarty Brands s obratem 4,9 miliardy korun se spojila s Wefree. Rozšiřuje díky tomu služby pro firmy

Uložit 0

Stačí pípnout a nově firemním zákazníkům skupina Petra Syrůčka s ptáčkem v logu, kterou tvoří e-shopy a kamenné prodejny Smarty.cz, iWant a JRC, zajistí i poprodejní servis a správu IT. Od začátku letošního roku ve Smarty Brands našli společnou řeč s firmou Wefree, zaměřující se na komplexní služby a implementaci zařízení Apple do firemního prostředí. Skupině spojení pomůže rozšířit portfolio nabízených služeb.

Minulý rok se Smarty dařilo, ačkoliv nešlo o jednoduché období. „Tržby naší skupiny dosáhly 4,9 miliardy korun. Sešlo se ale několik negativních makroekonomických vlivů najednou, které se v retailu a segmentu e-commerce citelně projevily. Vysoká inflace vyhnala nahoru většinu vstupů, naopak spíše dolů šla spotřebitelská nálada a útraty za elektroniku. Rok se tak nesl ve znamení konkurenčního boje, který se podepsal na obratu a zejména pak marži, která se propadla o desítky procent,“ shrnuje loňské snažení Petr Syrůček, majitel skupiny Smarty Brands.

Těžká byla i situace, ve které se celý loňský rok nacházela divize firemních zákazníků. Podle Syrůčka většina firem v jeden moment plošně šlápla na brzdu a přepnula do úsporného režimu, ve kterém se potom držel i zbytek roku 2023. „Nakonec se nám podařilo dosáhnout slušného obratu i zisku, ale jen díky intenzivní expanzi,“ dodává. Letos ale šéf skupiny na trhu vidí signály, že se nálada mění k lepšímu a začíná se zase utrácet.

Možná i proto se nedávno odhodlal k dalšímu posílení B2B divize, která skupině generuje přes miliardu korun tržeb, vstupem do společnosti Wefree. Ta je Apple partnerem pro firmy a osmým rokem se zaměřuje na poskytování postprodejní péče a vzdálené IT správy a podpory. „Jde o oblast, které jsme se doposud nevěnovali, protože jsme neměli vhodné know-how ani kapacity. Nicméně vidíme v této oblasti přidanou hodnotu jak pro zákazníka, tak pro naše lepší porozumění jeho potřebám,“ vysvětluje Syrůček důvody ke strategickému kroku.

Šéf Wefree Jan Tůma ve spojení vidí značný potenciál: „Petr Syrůček mi na začátku debat o spojení řekl, že je pro něj důležitá takzvaná Smarty DNA a že ji u nás vidí. Uvízlo mi to v hlavě a oceňuji, že je celá spolupráce od začátku přirozená. Skupina Smarty nás přivítala s otevřenou náručí, a ať už jdeme do oddělení marketingu, financí nebo HR, se všemi si rozumíme na osobní i profesní úrovni. Jsem vážně rád, že jsme teď jedna rodina, a těším se na společnou budoucnost.“

Foto: Wefree Jan Tůma, co-founder a business development ve společnosti Wefree

Smarty Brands na konci května ve společnosti Wefree Care získalo čtyřicetiprocentní podíl. Drobné posílení kapitálu firmy je zároveň i stvrzením dlouhodobého závazku. „Současní majitelé dál drží většinu společnosti, aby byla zachována jejich plná motivace usilovat o další dynamický růst,“ doplňuje Syrůček.

A růst by měl být podle B2B manažera skupiny Smarty Brands citelný na obou stranách. „Spojení rozšíří naše schopnosti například v oblasti implementace zařízení Apple do firem a škol. Zákazníkům navíc dokážeme nabídnout nová, inovativní řešení, protože kluci z Wefree jsou na hromadnou správu a zavádění zařízení Apple do firem skuteční experti. Naše plány ale u Applu nekončí, společně s Wefree rozšíříme nabídku služeb pro kompletní IT portfolio,“ říká Ondřej Vrána.

Nepůjde přitom o spojení Wefree s retailovými prodejnami iWant, které jsou licencované jako Apple Premium Partner, ale o využití synergií mezi B2B oddělením Smarty.cz a Wefree. „Na prodejny chodí především menší živnostníci, ale služby Wefree jsou zajímavé až pro střední a větší firmy s 25 a více zaměstnanci,“ vysvětluje Syrůček, jehož společnost se aktuálně stará o více než třináct tisíc firemních zákazníků od malých a středních podniků až po velké korporace.

Naše plány u Applu nekončí, služby rozšiřujeme pro kompletní IT portfolio.

Wefree v současné době nabízí IT správu formou SLA balíčků, které se cenově pohybují od tří do šestnácti tisíc měsíčně a liší se v množství požadavků, technickém rozsahu nebo reakčních časech. Firmám umí zajistit hromadnou implementaci zařízení včetně vzdálené konfigurace a správy mobilních zařízení (MDM, mobile device management). Zároveň Wefree provozuje portál, skrze který lze jednoduše zadávat požadavky na technickou podporu pro zařízení Apple.

Starému JRC zvoní hrana

Skupina Smarty Brands stojí za e-shopy Smarty.cz, iWant.cz a JRC.cz, ale i kamennými prodejnami Smarty.cz, iWant a JRC. A obzvlášť novým obchodům prvního zmíněného se minulý rok vedlo víc než dobře. „Daří se nám absolutně i relativně, když vezmeme v potaz, že prodejnám Smarty.cz v Česku a na Slovensku je zatím maximálně rok a půl. Přes těžkou situaci a slabší spotřebitelskou náladu jsme splnili plánovaný obrat a už teď víme, že oproti řetězcům s dvacetiletou tradicí dokážeme růst rychleji,“ uvádí Syrůček, který skupinu v roce 2012 založil.

Kromě zmíněných e-shopů a prodejen skupina nabízí i vlastní značku herních počítačů TIGO a unikátní konfigurátor sestav na míru. Značku a síť prodejen JRC získala v roce 2021 a postupně je integruje do své vlastní sítě. Syrůčkově skupině se navíc povedlo zvrátit nepříznivý vývoj tržeb herních prodejen, od spojení se Smarty.cz měly meziročně vyrůst dokonce o 50 procent. A možná, že právě úspěch nového konceptu odkryl slabinu tradičních prodejen JRC.

Podle majitele je jejich koncept již překonaný a potenciál vyčerpaný. V letošním roce proto plánují dokončit rebranding a všech 30 prodejen sjednotit pod konceptem nazvaným Pixel. Jde o černobílé „pixelové“ spojení prodejen elektroniky a mobilních telefonů v bílé části a sekce gamingu a IT v černé části. Nové prodejny nabízí zákazníkům příjemné prostředí a komunikují s nimi pomocí zmíněného sloganu „Stačí pípnout.“

Sjednocování konceptu se firma věnuje téměř tři roky. „Na nových prodejnách pracujeme v extrémním tempu a otevíráme jednu měsíčně. Mám z toho také extrémní radost, protože jen letos na naše prodejny díky tomuto úsilí zavítá určitě více než 4,5 milionu zákazníků,“ uzavírá Syrůček.