Špatný konec startupové pohádky WeWork. Poskytovatel sdílených kanceláří má brzy vyhlásit bankrot

Poskytovatel sdílených kanceláří WeWork podle médií brzy vyhlásí bankrot. Startup, jehož hodnota kdysi díky masivní podpoře investorů vyrostla do závratných výšin, zřejmě neustojí složitou ekonomickou situaci. WeWork v úterý americkému finančnímu regulátorovi oznámil, že se dohodl s věřiteli na dočasném odkladu splátek některých svých dluhů, ale nemá to stačit. Cena akcií s označením WE na neyworské burze se propadla k jednomu dolaru, za poslední rok odepsaly akcie 99 procent hodnoty.

Deník The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované osoby v úterý napsal, že WeWork připravuje na příští týden žádost o vyhlášení konkurzu s ochranou před věřiteli. Okamžitě na to reagovala i cena akcií, které klesají dlouhodobě, ale jen za poslední den se propadla jejich hodnota o padesát procent.

WeWork se před několika lety stal odstrašujícím příkladem divoce nadhodnocených amerických startupů. Byl startupovou ikonou s hodnotou 47 miliard dolarů, letos v srpnu už byla jeho hodnota setinová a firma se dostala znovu do problémů. Ve stejném měsíci přiznala, že má značné pochybnosti o své další existenci. Jako důvod uvedla ztráty a očekávanou potřebu peněz.

V úterý WeWork oznámil, že se s podporovateli dohodl na dodatečném týdenním odkladu pro další jednání. Když firma na začátku října neuhradila dlužnou částku, začala třicetidenní lhůta, po jejímž uplynutí bylo možné rozhodnout o platební neschopnosti.

Myšlenkou společnosti WeWork je pronajímat kancelářské prostory se sdílenou infrastrukturou začínajícím podnikatelům v takzvaných coworkingových místech. Zčásti díky chytrému marketingu a charismatu zakladatelů poslali investoři do rozvoje firmy obrovské částky. Jen japonská SoftBank do WeWorku vložila 18,5 miliardy dolarů. „Byli jsme hloupí,“ přiznal pak zakladatel SoftBank Masajoši Son.

S pověstí jednoho z nejhodnotnějších startupů chtěla společnost WeWork v roce 2019 vstoupit na burzu, místo triumfu ale přišel propadák. Hlubší vhled do podnikání v prospektu pro primární veřejnou nabídku (IPO) způsobil, že se velcí investoři ztrátové společnosti vyhnuli. Firmu pak tvrdě zasáhla pandemie, protože covidová opatření lidi přiměla pracovat z domova, místo sdílených prostor podniku jako do té doby.

V roce 2021 se WeWork dostal na burzu, ale jen díky spojení s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Ještě v úterý měl WeWork před propadem ceny akcií hodnotu přibližně 120 milionů dolarů. Ve středu večer našeho času už jeho hodnota na burze činila 60 milionů dolarů.

S přispěním ČTK