Špindlerův Mlýn láká davy, stále ale nemá centrum. Takto se teď má proměnit
Na místě má vzniknout náměstí, návštěvnické centrum i nové obchody. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se začít stavět v roce 2029.
Špindlerův Mlýn je nejznámějším městem Krkonoš. Už léta láká nejen lyžaře a milovníky hor, ale také miliardáře. A právě jeden z nich – spolumajitel investiční skupiny Penta Marek Dospiva – mu teď chce dát nové centrum. Dosud ho totiž tvořilo hlavně rušná křižovatka a parkoviště.
Urbanisticko-architektonická soutěž na novou podobu centra v současnosti míří do finále. Odborná porota vybrala trojici finalistů: ADR, ov architekti a Sadovsky & Architects. Jejich návrhy počítají s velkorysým náměstím, návštěvnickým centrem, novými obchody a službami i úpravou dopravy. „Naším cílem je vytvořit celoročně fungující urbanistický koncept pro celé území,“ říká šéf Penta Real Estate David Musil.
Výběr vítězného návrhu ale stavbu ještě neodstartuje. Výsledek soutěže poslouží jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem o podobě území, rozsahu zástavby, využití lokality i případných změnách územního plánu. Pokud vše půjde podle plánu, nové centrum by se mohlo začít stavět v roce 2029. Návrhy si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.