Špioni, tátové a upíři. Netflix odhalil program na léto, je plný hvězd v téměř čtyřiceti filmech

Netflix přichází o předplatitele. Pro streamovací službu, známou nepřeberným množstvím obsahu, to v okamžité reakci znamená jediné – zasypat uživatele horou novinek. Mezi začátkem května a zářím plánuje na obrazovky uvést téměř čtyřicet filmů. Velká část bude samozřejmě mířit na specifický okruh publika, přijde ale také dosud nejdražší snímek Netflixu s Raynem Goslingem, Chrisem Evansem a Anou de Armas, který se točil v Česku.

Hlavní hvězdou letošního léta ovšem na Netflixu bude komik Kevin Hart, který se objeví hned ve dvou filmech. Prvním bude akční komedie The Man of Toronto o spolupráci obyčejného ničemy s nájemným vrahem po tom, co dojde k jejich náhodné záměně. Vraha ztvárnil Woody Harrelson. Hart pak 28. srpna na obrazovky dorazí znovu spolu s Markem Wahlbergem ve snímku Me Time. Jeho hrdinou bude táta, který má po dlouhé době s dítětem v domácnosti čas jen na sebe.

Poněkud větší výzvu představí akční thriller Interceptor naplánovaný na 3. června. Na Spojené státy v něm bude směřovat šestnáct nukleárních hlavic a hrdinka filmu, šéfka protiraketového systému, bude muset čelit útokům na snahy zabránit armagedonu.

Foto: Netflix Chris Hemsworth ve filmu Spiderhead

Hvězdným obsazením – a ještě nezvyklejší zápletkou – pak bude 17. června lákat sci-fi thriller Spiderhead. Chris Hemsworth a Miles Teller v něm ztvárnili dvojici odsouzenců, kteří se v blízké budoucnosti budou snažit vyrovnat se svou minulostí. Zajímavý zvrat přichází v momentě, kdy si vězňové mohou zkrátit trest dobrovolným přihlášením na experimenty s drogami měnícími emoční stav mysli. Režii Spiderhead měl na starost Joseph Kosinski, stojící za Tronem: Legacy či novým Top Gunem.

Výčet filmů s velice známými hollywoodskými jmény tím ale ani zdaleka nekončí. Ve snímku Životní trefa s premiérou 8. června se objeví Adam Sandler jako basketbalový kouč, hlavním tahounem upírského hororu Day Shift s uvedením 12. srpna bude Jamie Foxx a už 11. května vyjde historické drama s Colinem Firthem Operation Mincemeat o skutečné a velice zvláštní špionážní operaci za druhé světové války. Nesmíme zapomenout ani na Christiana Balea, kterého uvidíme v kriminálním gotickém thrilleru The Pale Blue Eye.

Nejočekávanější novinkou bude nicméně bezesporu špionážní thriller The Gray Man (Šedý muž) s premiérou 22. července. Blockbuster za 200 milionů dolarů, natočený z velké části v Praze, chce na Netflixu odstartovat novou franšízu podobnou bondovkám. Ryan Gosling v něm ztvárnil bývalého agenta CIA, který odhalí temná tajemství svého někdejšího zaměstnavatele a stane se kořistí mezinárodní konspirace. Streamovací služba teď odhalila několik nových fotografií, třeba s Chrisem Evansem s knírkem.

Některé velké projekty, oznámené už dříve, si Netflix nechává ale i na konec roku. Patří mezi ně například pokračování detektivního hitu Na nože nebo loutkový Pinocchio režiséra Guillerma del Tora, který se na klasický příběh podívá z poněkud temnější perspektivy. Snímek se totiž bude odehrávat v Itálii 30. let během vzestupu fašismu. Do Vánoc na obrazovky dorazí také Enola Holmes 2 a další tituly – celkem jich má být letos přes osmdesát.

Foto: Paul Abell/Netflix Chris Evans ve filmu The Gray Man

Mnozí si při pohledu na takový výčet nejspíš řeknou, že byť některé z titulů vypadají velice zajímavě, Netflix stále pokračuje podle stejného mustru bezhlavého produkování obsahu, který zapadne. Pro streamovací službu to ale možná bude jeden z posledních případů, kdy takovou úvahu nebere vážně. Ve světle posledních finančních výsledků se totiž z firmy ozývají hlasy mluvící o změnách ve výrobní filozofii.

Mezi nástroje, jak zamezit odcházení uživatelů a smršťování služby, může patřit levnější předplatné s reklamami nebo systém pro minimalizaci dopadů sdílení hesel. Zásadní roli by ovšem měl hrát také přístup k tvorbě. Globální šéfka televize Netflixu Bela Bajaria v nedávném rozhovoru řekla, že se společnost více zaměří na stanovování rozpočtů odpovídajících záměrům tvůrců i potenciálu projektů zaujmout diváky.

The Wall Street Journal pak zmiňuje nejmenované insidery, podle nichž je novou strategií snížit celkový objem produkce a dávat přednost kvalitě před kvantitou. Zatím však není jasné, kdy by se tyto změny měly projevit v praxi, ani jakou budou mít přesněji formu.