Entertainment –  – 1 min čtení

Spongebob, Sépiák i Patrik poprvé z kostiček. Lego představilo stavebnici se Zátiším Bikin

Populární animovaný seriál Spongebob v kalhotách dostane svou první stavebnici Lego. Má 1 794 dílků a nechybí v ní vše zásadní.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

spongebob-lego

Foto: LEGO

spongebob-lego2
spongebob-lego6
spongebob-lego4+5
spongebob-lego8
spongebob-lego7
spongebob-lego5
spongebob-lego3
spongebob-lego1
0Zobrazit komentáře

Lego představilo stavebnici Spongebob v kalhotách: Zátiší Bikin, jejíž vydání načasovalo na první ročník SpongeBob Day, který se kryje s narozeninami hlavní postavy v tomto populárním animovaném seriálu. V něm je jako Zátiší Bikin označené fiktivní podmořské město pod atolem Bikini v Tichém oceánu, kde se odehrávají všechny příběhy seriálu. Sada o 1 794 dílcích zachycuje jeho klíčová místa.

Najdete v ní Spongebobův ananasový dům, dům Sépiáka Chobotnice v podobě sochy z Velikonočního ostrova s obývacím pokojem, ložnicí, koupelnou a střešní terasou, a kámen Patrika Hvězdice s propracovaným interiérem, doplněné scénou Pole medúz. Model po sestavení měří přes 24 centimetrů na výšku, 54 centimetrů na šířku a 13 centimetrů do hloubky.

Stavebnice obsahuje minifigurky Spongeboba, Patrika Hvězdice a Sépiáka Chobotnice a dále postavy hlemýždě Garyho a Doodleboba poskládané z kostiček. Předobjednávky startují 14. července 2026, do prodeje sada vstoupí 1. září 2026 za 5 149 korun. Souběžně Lego nabídne i menší figurku Spongeboba ze série BrickHeadz – tu tvoří 72 dílků a v prodeji bude rovněž od 1. září za 309 korun.

Související témata:LEGO
Přejít do diskuze