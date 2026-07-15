Spongebob, Sépiák i Patrik poprvé z kostiček. Lego představilo stavebnici se Zátiším Bikin
Populární animovaný seriál Spongebob v kalhotách dostane svou první stavebnici Lego. Má 1 794 dílků a nechybí v ní vše zásadní.
Lego představilo stavebnici Spongebob v kalhotách: Zátiší Bikin, jejíž vydání načasovalo na první ročník SpongeBob Day, který se kryje s narozeninami hlavní postavy v tomto populárním animovaném seriálu. V něm je jako Zátiší Bikin označené fiktivní podmořské město pod atolem Bikini v Tichém oceánu, kde se odehrávají všechny příběhy seriálu. Sada o 1 794 dílcích zachycuje jeho klíčová místa.
Najdete v ní Spongebobův ananasový dům, dům Sépiáka Chobotnice v podobě sochy z Velikonočního ostrova s obývacím pokojem, ložnicí, koupelnou a střešní terasou, a kámen Patrika Hvězdice s propracovaným interiérem, doplněné scénou Pole medúz. Model po sestavení měří přes 24 centimetrů na výšku, 54 centimetrů na šířku a 13 centimetrů do hloubky.
Stavebnice obsahuje minifigurky Spongeboba, Patrika Hvězdice a Sépiáka Chobotnice a dále postavy hlemýždě Garyho a Doodleboba poskládané z kostiček. Předobjednávky startují 14. července 2026, do prodeje sada vstoupí 1. září 2026 za 5 149 korun. Souběžně Lego nabídne i menší figurku Spongeboba ze série BrickHeadz – tu tvoří 72 dílků a v prodeji bude rovněž od 1. září za 309 korun.