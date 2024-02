Startupovou akademií od CzechCrunche prošlo již 120 projektů. Přidejte se mezi další

Uložit 0

Zkušený mentor ze startupového prostředí, který vám bude věnovat dohromady osm hodin konzultací. Desítka workshopů pokrývající vše od go to market strategie přes právo, byznys plán, marketing, sales, investory, pitchování, média, PR až po IT management. Tři networkingové eventy včetně pitch daye před investory. Nejen to nabízí Startup Academy od CzechCrunche, která přijímá přihlášky do jarního běhu Rise už jen do tohoto pátku.

Program Rise je určen pro projekty či inovativní nápady ve fázi early-stage, tedy takové, v nichž má vize zakladatelů již jasnější kontury, ale potřebuje konzultace a podporu. Mentoři pomohou hnout se z místa a posunout se blíž k vysněnému cíli. Mezi ty, kteří se programu účastní, patří přední tváře zdejší startupové scény, například partner Presto Ventures Vojta Roček, trendspotterka Pavlína Louženská, zakladatel e-shopu Ovečkárna Martin Bernátek, advokátka Jana Sedláková či Jiří Nečas z Productboardu.

Aktuálně jde o již pátý běh Startup Academy Rise, vedle něhož probíhá i Masterclass, určený ovšem pro startupy v pozdějším stadiu. Dohromady oběma programy prošlo již přes 120 projektů, mezi nimi například zážitkové knihy Mementerra, které koupilo Albi, Tanganica automatizující marketing, jež získala miliony korun od úspěšného startupisty Vítka Vrby, platforma Investbay, která uzavřela investici deset milionů jen týdny po spuštění, či projekt Lakmoos nahrazující nahodilé průzkumy datovými modely.

„Díky Startup Academy máme příslib 250 tisíc dolarů – bezmála šest milionů korun – od prvního fondu, takže jsme se rozhodli do toho jít a sehnat zbytek,“ komentuje další z absolventů akademie Václav Říha z projektu Boxmaster. Ten stojí za vývojem speciálních sběrných a výdejních boxů, které využívá farmářské tržiště Scuk.

Registrace do programu Rise končí již v pátek 23. února, zahajovací snídaně pak proběhne 7. března. Akcelerace probíhá čtyři měsíce, během nichž se konají setkání s mentorem, workshopy i networkingové akce. Vyvrcholením je slavnostní ukončení, kdy se jednotlivé nápady prezentují před mentory, lektory a investory. Vítězný startup získává řadu hodnotných cen.

Partnery projektů Startup Academy jsou advokátní kancelář Sedlakova Legal a venture kapitálový fond Presto Ventures. Coworkingové prostory pro účastníky zajišťuje WorkLounge.