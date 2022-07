Stezka korunami stromů se nad Lipnem tyčí už deset let. Přilákala tři miliony turistů a obce ji chválí

Už deset let láká do Lipna nad Vltavou atrakce zvaná Stezka korunami stromů. Jedná se o 675 metrů dlouhou dřevěnou stezku na vrchu Kramolín, které nechybí vyhlídková věž či 52metrový suchý tobogán. Během deseti let provozu ji navštívilo kolem tří milionů lidí. Jde o čísla včetně přilehlého zábavního areálu Království lesa. Loni to bylo 250 tisíc lidí při výnosech přes 70 milionů korun. Podle obcí kolem jezera láká stezka víc turistů k Lipnu a nabízí jim vyžití, když je ošklivé počasí. Někteří ekologové ale míní, že moc zatěžuje přírodu jednodenním turismem.

„Je to jeden z hlavních motorů letní sezony, nejvyhledávanější atrakce na Lipensku. Dostala Lipno nad Vltavou na mapu. Před deseti lety to obletělo zemi, byl to unikát a druhá stezka svého druhu v Evropě. Chtěli jsme nabídnout klientům, kteří sem přijedou, něco navíc,“ řekl pro ČTK Matěj Kratochvíl, ředitel firmy Lipno Servis, pod niž lávka spadá.

Autoři lipenskou stezku budovali podle obdobného projektu Baumwipfelpfad u Neuschönau v Bavorském lese, za nímž stojí německý architekt Josef Stöger. Stezka podle Kratochvíla přinesla nová pracovní místa a dnes má dvacet kmenových zaměstnanců. Návštěvnost si drží i díky zábavnímu parku Království lesa, který vedle ní funguje od roku 2016. Láká hlavně rodiny s dětmi a aktivní seniory. Před pandemií to bývalo i přes 300 tisíc lidí ročně.

Lipno jako Bibione

Obce si stezku chválí. Starosta Frymburku Oto Řezáč vidí jen klady. „Vybudovala se atrakce, která přitahuje řadu lidí a rozptyluje volnočasové využití na skutečnou přírodu. Turisté jsou tu stejně a dáváme jim šanci, aby, chudáci, jenom nečekali v kempech nebo chatových osadách na to, až vyleze sluníčko, ohřeje se jezero a užijí si koupání,“ řekl pro ČTK Řezáč.

Foto: Stezka korunami stromů Stezka korunami stromů u Lipna nad Vltavou

Díky stezce se podle něj návštěvníci zajímají také o to, kde jsou další vyhlídková místa. Jedním je kopec Marta nad Frymburkem, hlavně pak zřícenina Vítkův Hrádek. „To je ještě vyšší level pohledu do krajiny a na Alpy. Synergie je naprosto patrná, je to dobře provázané. Lipno a Frymburk bych přirovnal k destinacím Caorle a Bibione v Itálii, kde Caorle je historické, klidnější místo a Bibione je Lipno. Cestovní ruch tady tvoří 95 procent našeho pomyslného HDP a my se za to nemůžeme stydět,“ řekl Řezáč.

Díky stezce míří k Lipnu víc turistů. Myslí si to starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. „Je to atrakce, která je potřeba, že sem lidé nejezdí jenom za jezerem. Když prší a je zima, tak mají možnost dělat něco navíc. Je to pozitivní. Hosté, kteří jsou ubytovaní v Černé v Pošumaví, se tam vždy jedou podívat, stráví tak den i ve vedlejší destinaci,“ řekla starostka.

Někteří ekologičtí aktivisté však stezku kritizují. Edvard Sequens ze sdružení Calla ČTK řekl: „Tyto projekty jsou vůči přírodě strašně tvrdé. Lidé přijedou a odjedou, jsou to atrakce, kdy je příroda okolo jenom hezkým pozadím. Lidé si vyjdou nahoru, sjedou tobogánem, ale to by mohlo stát kdekoli jinde. Zbytečně přetěžujeme pěknou přírodu takovými atrakcemi. Vede to k přetížení tohoto břehu Lipna jednodenním turismem. Mám k této stavbě ambivalentní postoj. A to je ještě celkem schovaná. Staví se stále další, teď hrozí podobná stavba v Krušných horách.“

Stavba stezky stála podle Kratochvíla kolem 80 milionů korun. Podílela se na ní německá firma Erlebnis Akademie AG, kótovaná na mnichovské burze. Její pilotní projekt byla již zmíněná podobná stezka Neuschönau v Bavorském lese. Erlebnis Akademie AG drží ve firmě, pod niž stezka spadá, pětinový podíl. „Bez našich německých partnerů by stezka nikdy nestála,“ řekl Kratochvíl.

Foto: Sky Bridge 721 Lávka Sky Bridge 721 se nachází poblíž Stezky v oblacích

Podobnou atrakci dnes najdeme v Česku také například v Dolní Moravě, kde se v roce 2015 otevřela vyhlídková konstrukce postavená ze dřeva a oceli. Stezka v oblacích, jak se jmenuje, se nachází v nadmořské výšce 1 116 metrů nad mořem poblíž horní stanice lanovky Sněžník vedoucí z Dolní Moravy. Na vrchol stavby ve výšce 55 metrů nad úrovní terénu vede dřevěná stezka o celkové délce 710 metrů a letos se poblíž otevřela další atrakce v podobě nejdelší visuté lávky pro pěší na světě.

Také ta láká návštěvníky z celého světa. Jen za první měsíc lávku zvanou Sky Bridge 721 přešlo 45 tisíc lidí, a dokonce si vysloužila místo na obálce prestižního amerického časopisu Time, který ji zařadil mezi nejlepší destinace na světě. Nová atrakce pak neunikla ani leteckému akrobatovi Martinu Šonkovi, který ji v unikátním počinu několikrát obkroužil.

S přispěním ČTK.