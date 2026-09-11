Sto kilo odpadního plastu se proměnilo ve světlo. Kostel u Rakovníka teď zdobí 3D tištěná instalace
Instalace vznikla pomocí robotického 3D tisku a ručního dokončování. Autoři už usilují i o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lišanech u Rakovníka nově oživuje světelná instalace zhruba ze 100 kilogramů odpadního plastu, která propojuje robotický velkoformátový 3D tisk s tradičními výrobními postupy. Díky svému provedení už získala zápis do České knihy rekordů a její tvůrci nyní usilují také o zařazení do Guinnessovy knihy rekordů jako největší roboticky 3D tištěnou závěsnou světelnou instalaci z odpadního plastu v sakrální budově na světě.
Dílo nazvané Glimmers navrhl produktový designér Jan Kulhánek ze studia Plastenco přímo pro historický interiér kostela, jehož kořeny sahají až do 14. století. Tvoří ji 25 vertikálních světelných tubusů, které připomínají paprsky pronikající chrámovým prostorem. Celek má průměr přibližně 2,5 metru a visí ve výšce kolem 2,6 metru. „Nechtěl jsem do kostela přinést objekt, který bude pouze demonstrací možností robotického 3D tisku. Důležité pro mě bylo najít rovnováhu mezi současnou technologií, původními prvky a atmosférou místa,“ říká Kulhánek.
Na vzniku se vedle Plastenca podílely také Fakulta architektury ČVUT, UMPRUM a společnost Bohemia Design. Ta se postarala o nosnou konstrukci s mosaznou povrchovou úpravou i o její kotvení do historického krovu. Glimmers vznikal kombinací robotického 3D tisku, ručního dokončování a strojírenského zpracování. Odpadní materiál, který by jinak v průmyslu zůstal bez dalšího využití, tak podle autorů dostal novou podobu a vstoupil do architektury i veřejného prostoru.