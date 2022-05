Tomb Raider a Deus Ex po boku Kingdom Come. Majitelé Warhorse kupují tři slavná herní studia

Záběr z dobrodružné akce Shadow of the Tomb Raider

Slovo embrace znamená objetí. A švédská videoherní skupina Embracer Group má náruč doširoka otevřenou. Už v ní přivítala třeba české vývojáře z Warhorse Studios nebo Ashborne Games, nyní spolu s nimi obejme trojici herních společností, které stojí za některými z nejznámějších titulů minulosti i současnosti. Nově se v portfoliu bude moci pyšnit třeba slavnou značkou Tomb Raider.

Nákup studií Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal skupinou Embracer Group bude znamenat velice přátelské objetí. Hodnota transakce totiž dosahuje 300 milionů dolarů (sedm miliard korun). Za ty se do severského uskupení dostane více než tisícovka vývojářů, ale především přes padesát her včetně známých jmen jako Deus Ex, Hitman, Legacy of Kain, Thief nebo již zmíněný Tomb Raider.

Právě posledně jmenovaná série dobře ilustruje význam nákupu. Série Tomb Raider má za sebou téměř 90 milionů prodaných kopií několika velepopulárních dílů. Embracer navíc potvrzuje, že chystané pokračování dobrodružství akční archeoložky Lary Croft vyjde už pod novým majitelem. Obchod ještě podléhá schválení regulatorními orgány, jeho finalizace se však očekává do letošního září.

„Jsme nadšení, že můžeme v Embracer Group přivítat studia, která v uplynulých dekádách stvořila skvělé značky, dokázala svůj tvůrčí talent a schopnost dosáhnout vynikajících výsledků,“ prohlásil spoluzakladatel a CEO Embracer Group (dříve známé jako THQ Nordic) Lars Wingefors na adresu trojice firem, které dosud patřily vydavatelství Square Enix.

Skupina také uvádí, že nákup bude financovat půjčkou, k této informaci nicméně dodává i zajímavější skutečnost, že získané peníze poslouží „pro tuto i další plánované transakce“. Tři nové přírůstky by tak nemusely být v dohledné budoucnosti posledním rozšířením rozvětvené rodiny, do které kromě videoherních firem patří i významný vydavatel deskových her Asmodee nebo americké komiksové nakladatelství Dark Horse Comics.

Po dokončení nákupu bude Embracer sdružovat 124 vývojářských studií, která připravují přes 230 nových her. A to včetně tří desítek „tříáčkových“, tedy prvotřídních titulů s vysokými rozpočty. Mezi chystané hry, jež pod křídly Embraceru vznikají, kromě historické strategie od v úvodu zmiňovaných Ashborne Games patří například i nedávno ohlášený lovecký simulátor Way of the Hunter od slovenských Nine Rocks Games.

Nákup trojice studií skupinou Embracer je jen potvrzením trendu konsolidace moci v rukou silných hráčů herního průmyslu. Zdaleka nejvýznamnějším příkladem z posledních týdnů je rekordní prodej Activision Blizzardu do rukou Microsoftu. Technologická společnost za vydavatele známých značek jako Call of Duty, Diablo nebo Warcraft zaplatila téměř 70 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,6 bilionu korun.

Nezahálelo ani Sony, které si taktéž za miliardy dolarů pořídilo tvůrce stříleček Destiny a Halo. A autoři oblíbené herní série Grand Theft Auto z Take-Two Interactive si zase koupili Zyngu, významnou společnost na poli mobilních titulů, která má na svědomí fenomén FarmVille.