Nejbohatší Čech míří do Varšavy. Bude hlavním investorem 170metrového mrakodrapu za 20 miliard
Investiční skupina Akipia Michala Strnada, Tomáše Brzobohatého a Marka Šmrhy vstupuje do projektu Roma Tower. Stavět se má začít letos na podzim.
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Michal Strnad, Tomáš Brzobohatý a Marek Šmrha z nové investiční skupiny Akipia vyrážejí s realitními plány za hranice. Necelé dva měsíce po vstupu do pražských Bubnů se stávají hlavním investorem varšavského mrakodrapu Roma Tower. Rezidenční věž v centru polské metropole má měřit 170 metrů a celková hodnota projektu podle oznámení dosahuje až 20 miliard korun. Kolik do něj Akipia vkládá a jaký podíl získává, skupina nezveřejnila. Developeři budovu prezentují jako nejluxusnější mrakodrap v Polsku.
Budova má mít 48 nadzemních a šest podzemních podlaží, v nichž vznikne celkem 357 luxusních apartmánů. K vybavení patří wellness zóna s pětadvacetimetrovým bazénem nebo soukromé kino, interiéry navrhne italské designérské studio Pininfarina. Roma Tower je podle developerů také prvním rezidenčním projektem v Polsku, který získal nejvyšší, tříhvězdičkové hodnocení v certifikaci Fitwel. Tento mezinárodní systém posuzuje, jak budovy podporují zdraví obyvatel, a přihlíží mimo jiné k přístupu denního světla nebo ke kvalitě vzduchu a vody.
„Výstavba nové dominanty Varšavy plně odpovídá investiční strategii naší skupiny. Naším cílem je podílet se na projektech mimořádné hodnoty, které přetrvají po generace,“ říká Marek Šmrha, řídící partner a jeden ze tří zakladatelů Akipie. Projekt v Polsku rozvíjejí místní realitní společnosti Liebrecht & wooD a BBI Development spolu s nadací Pro Bonum Foundation. „Máme před sebou několik let náročné práce,“ podotýká šéf BBI Development Michał Skotnicki.
Akipii založil nejbohatší Čech a majitel zbrojařské skupiny CSG Strnad se dvěma blízkými spolupracovníky. Tomáš Brzobohatý dříve úzce spolupracoval se zakladatelem PPF Petrem Kellnerem a dnes jako poradce pomáhá Strnadovi určovat další směřování CSG. Šmrha předtím působil jako investiční ředitel v Pentě. Skupina funguje odděleně od CSG a podle vlastního popisu se neomezuje na konkrétní sektor s jedinou výjimkou, kterou je obranný průmysl. Příležitosti hledá samostatně i společně s dalšími investory.
Její první oznámenou investicí byl v srpnu vstup do rozvoje pražských Bubnů, kde Akipia získala pětatřicetiprocentní podíl ve firmě vlastnící klíčové pozemky. Vedoucím developerem čtvrti mezi stanicemi metra Vltavská a Nádraží Holešovice je Penta Real Estate s polovičním podílem, zbylých patnáct procent drží J&T. Do roku 2050 tam může vzniknout až deset tisíc bytů a celkové náklady podle Penty mohou dosáhnout 90 miliard korun.
Tým Akipie se podílel také na červencové transakci, v rámci níž prostřednictvím investiční společnosti Lumina Crown získal přibližně čtrnáctiprocentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli a stal se jeho třetím největším akcionářem. Polští partneři vstup české skupiny vnímají i jako signál pro tamní trh. Transakce podle šéfky polské pobočky Liebrecht & wooD Magdaleny Bartkiewiczové-Podobové odráží rostoucí zájem investorů ze střední a východní Evropy o Polsko a sílu Varšavy jako investiční destinace.
Roma Tower už má stavební povolení a stavět se má začít letos na podzim. Investoři počítají i s úpravami okolí: plány zahrnují rekonstrukci přilehlých ulic Emilii Plater a Nowogrodzka včetně nových chodníků, cyklostezek a zeleně a v dalších fázích také obnovu kostela sv. Petra a Pavla, kaple sv. Barbory, křížové cesty a farního domu. Oficiální představení projektu včetně finálních vizualizací je naplánované na rok 2027, kdy by měl začít i prodej apartmánů.