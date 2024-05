Taylor Swift se i přes zákaz vrátila na TikTok. Pak její deska proslavila hospodu a strhla počítadla

Uložit 0

TikTok řeší poslední týdny několik problémů, které mu mohou silně srazit návštěvnost. Nejde jen o možný zákaz ve Spojených státech, ale také o spor s hudebním vydavatelstvím od Universalu, kvůli němuž musely z čínské sociální sítě zmizet skladby nejznámějších interpretů. Včetně těch od jedné z největších hvězd současnosti Taylor Swift. Jak se ale zdá, nejslavnější zpěvačce nemůže nikdo diktovat, kam svou hudbu umisťuje. Ani její vydavatel. Obzvlášť v době, kdy vydává další rekordní album.

Přišlo to celkem nevhod. V únoru se naplno rozhořela hudební válka, která doutnala několik měsíců. Universal Music Group (UMG) se rozhodl z TikToku stáhnout veškerou hudbu od umělců jako The Weeknd, Billie Eilish, Drake, Harry Styles nebo právě Taylor Swift, protože nesouhlasil s jeho podmínkami. Vadily mu nízké honoráře pro interprety, hrozba falešných kopií písniček a obecně přístup TikToku k využívání hudby na platformě.

TikTok považoval rozhodnutí Universalu za krok chamtivosti, jenž může ovlivnit marketingový potenciál malých, ale i větších umělců. Ostatně je to právě TikTok, kde se zpravidla mladší lidé o nových skladbách dozví. Na druhou stranu ale nerozporoval to, že zpěvačky a zpěváci dostávají zhruba asi jen tři centy za využití úryvku písničky ve videích, které uživatelé sami vytvoří. Bylo ale zřejmé, že jde jen o otázku času, než se situace urovná.

To se stalo před pár dny, kdy UMG v tiskové zprávě oznámilo, že s TikTokem navázalo novou spolupráci, ve které mají být pro umělce nastavené lepší podmínky. Včetně údajně vyšších honorářů a větší jistoty, že na jejich skladbách nebude parazitovat umělá inteligence. Což byla jedna z velkých obav Universalu, když smlouvu s TikTokem v únoru odmítl prodloužit.

Foto: Taylor Swift Tajná edice nového alba od Taylor Swift

„Nová kapitola našeho vztahu s TikTokem se zaměřuje na hodnotu hudby, prvenství lidského umění a blaho tvůrčí komunity. Těšíme se na spolupráci s týmem TikToku, která podpoří zájmy našich umělců a autorů písní a podpoří inovace v oblasti zapojení fanoušků a zároveň posune monetizaci hudby na sociálních sítích,“ uvedl šéf UMG Lucian Grainge. Jeden z umělců si to zjevně ale uměl zařídit jinak i přes tehdy ještě platný zákaz.

V době, kdy se obě firmy rozkmotřily, dokončovala slavná americká popová zpěvačka Taylor Swift své další, v pořadí jedenácté studiové album. A právě sociální sítě jsou pro její tým natolik zásadní, že drtivá většina propagace probíhá na nich. Především pak na TikToku, který patří mezi hlavní kanály, kde ikona hudebního průmyslu před lety znovu nastartovala svou kariéru – a šíření jejích skladeb toho bylo nedílnou součástí.

Zvučnou marketingovou kampaň k novému projektu měla i teď, před vydáním desky s názvem The Tortured Poets Department. A proto když několik týdnů před releasem, který proběhl 19. dubna, musel její tým oficiálně stáhnout veškeré skladby z TikToku, protože je vydává pod Universalem, rozhodně by to ničemu neprospělo. Naopak. O to větší překvapení bylo, když se její písničky několik dní před vydáním alba na TikToku znovu objevily.

Nikdo z více než 1,7 miliardy uživatelů TikToku oficiální cestou nemohl používat písničky stovek větších či menších interpretů ze stáje UMG, u Taylor Swift byla ale situace jiná. Žádná ze stran nevysvětlila, jak se to stalo, deník The New York Times ale uvádí, že Taylor Swift jako jedna z mála slavných zpěvaček drží práva na své nahrávky a může si určovat, kde se její hudba bude objevovat. Nezávisle na vydavateli.

Ostatně rodačka z americké Pensylvánie si autorskými patáliemi už v minulosti prošla. Kvůli osobnímu i profesnímu sporu s tehdejším majitelem vydavatelství Big Machine Records Scooterem Braunem, které práva vlastnilo, se rozhodla, že všechna svá starší alba – tedy Fearless, Red, Speak Now a 1989 – od nuly přenahraje, aby se mohla stát jejich legálním vlastníkem.

Jestli jí dřívější návrat na TikTok pomohl k lepším výsledkům nového alba, se těžko odhaduje. The Tortured Poets Department každopádně patří k jedněm z nejúspěšnějších desek vůbec, alespoň podle čísel na hudebních streamovacích službách. Na Spotify za první den nasbírala přes 300 milionů poslechů, čímž pokořila rekord za nejposlouchanější desku v rámci prvních čtyřiadvaceti hodin. Zvládla to mimochodem za prvních dvanáct hodin od vydání.

Podobný úspěch zažil projekt i na Apple Music. V žebříčku Billboard Hot 100, který patří k nejrelevantnějším ukazatelům úspěšnosti nové hudby, pak okupuje hned prvních čtrnáct pozic. Nesmírný úspěch zažívá také s prodeji sběratelských vinylů, kterých se za první týden od vydání prodalo 859 tisíc kusů, což je absolutní rekord v moderní éře. Za to vše může děkovat nejen svému nadání, ale hlavně marketingové strategii, ze které by si každý měl něco vzít.

Jedním z kroků, jak Taylor Swift na nové album nalákala, bylo mimo jiné prosté oznámení na sociálních sítích, že The Tortured Poets Department je vlastně tajným dvojalbem, tudíž se k posluchačům dostalo naráz jednatřicet nových skladeb. V jedné z nich dokonce zazněl i název jinak ne příliš známé putyky v Londýně, což způsobilo to, že do hospůdky The Black Dog zamířily davy fanoušků. Čistě jen proto, že jí zmínila. Takový je vliv Taylor Swift.