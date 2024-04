Byla to obyčejná londýnská hospoda. Pak o ní zazpívala Taylor Swift a teď se její dveře netrhnou

Uložit 0

„Patnáct let nic, a najednou zájezd!“ zní z úst hostinského ve slavné cimrmanovské hře Hospoda na mýtince poté, co do jeho podniku dorazí dva hosté. Podobné pocity se teď možná honí hlavou provozního malé londýnské hospůdky The Black Dog. Podnik má z ničeho nic rezervace na týden dopředu, aniž by pro to majitelé cokoliv udělali. Na vině je jeden jediný song a hvězdná zpěvačka Taylor Swift.

Taylor Swift má talent měnit ve zlato vše, na co sáhne. Její nové album s názvem The Tortured Poets Department boří hitparády, fanoušci Taylor svým dupotem na koncertech způsobují zemětřesení, a její vliv dokonce doléhá i na mezinárodní vztahy. A „efekt Taylor Swift“ se nyní naplno rozhořel i na jihozápadě Londýna, kde se kvůli jejímu songu tvoří fronty.

Název podniku je The Black Dog a až donedávna se jednalo o místo, které se od ostatních ničím zvláštním neliší. Nová píseň Taylor Swift, která nese stejný název jako podnik, to však změnila. Swift v ní zpívá o svém bývalém partnerovi, který si zapomněl vypnout sdílení polohy na telefonu, a ona tak sleduje, jak zapadnul do baru jménem The Black Dog, což její zlomené srdce dál cupuje na cáry.

Název hostince se v textu písně objevuje na několika dalších místech, a jelikož skalní fanoušci Taylor Swift, tzv. swifties, chtějí být svému idolu vždy a všude co možná nejblíž, vzali londýnský bar ztečí. Samotný song přitom vůbec nenaznačuje, že by se mělo jednat právě o tento konkrétní podnik a nepotvrdila to ani zpěvačka. Ostatně i v Berouně je známá restaurace s velmi podobným názvem BlackDog. Může se tak jednat pouze o metaforu, jelikož pojem The Black Dog, v překladu černý pes, je slovní obrat, který se v angličtině používá pro vyjádření deprese plné smutku a nechuti dělat něco, co měl člověk dříve rád.

Na druhou stranu je Taylor Swift známá tím, že si ve svých písní vylévá srdce z nevydařených vztahů a tato konkrétní píseň může být věnovaná jejímu někdejšímu příteli, britskému herci Joe Alwynovi, který v oblasti londýnského Vauxhallu skutečně žije.

Druhou verzí si je 100% jistá Lily Bottomley, event manažerka a správkyně sociálních sítí SC Soho, malé skupiny, která bar The Black Dog vlastní. Pro The Guardian nepřímo naznačila, že do baru možná občas Alwyn zavítá. Zda podnik někdy navštívila i Taylor Swift, ale netuší: „Prohlíželi jsme si kvůli tomu i záznamy z bezpečnostních kamer z minulosti. Nic jsme nenašli, ale člověk nikdy neví. Slyšela jsem, že kdykoli navštíví nějaké místo, nasadí si čepici, takže jsme to mohli přehlédnout. Rádi bychom ji měli.“

Popsala také náhlý příval fanoušků, díky kterým má podnik plno na týden dopředu, a také spoustu rezervací na léto, kdy Swift odehraje osm vyprodaných koncertů ve Wembley. Zpočátku prý vůbec netušili, co se děje a byli celkem zaskočení. Rychle však chytili příležitost za pačesy a nyní se spojením baru a písně pracují ve velkém.

Foto: The Black Dog Vauxhall The Black Dog je typická londýnská hospůdka

Podnik skrze song propagují na sociálních sítích, kde se sledovanost jeho instagramového profilu rázem ztrojnásobila. Nově založený TikTok získal během tří dnů 200 tisíc lajků a miliony zhlédnutí. Úryvky písně jsou napsané i na tabuli v okně podniku umístěného v přízemí viktoriánského domu z červených cihel.

Na menu se objevil Swift burger a podnik si najal ochranku, aby pomohla vnést do obrovské vlny přicházejících hostů trochu pořádku. Otevírací doba se prodloužila a majitelé chystají karaoke večery, kdy v repertoáru nebude nic jiného než písničky Taylor Swift. Návštěvníci si také budou moci brzy odnést upomínkové předměty s logem hospody.

Podnik má dobrou šanci udržet si zájem i do budoucna. Swift zpívala o konkrétních místech v Londýně již v minulosti, takže Camden Market či Brixton se staly pevnými body na seznamu Swifties, která místa v Londýně navštívit. Činí tak hlavně proto, aby nasáli atmosféru místa a mohli lépe navnímat pocity zpěvačky.