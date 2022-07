Tesla po dlouhé době zpomalila výrobu aut. Na vině jsou čínské odstávky z jara

Proud špatných zpráv z Tesly nekončí. Automobilka, která veřejnost v posledních dvou letech navykla na neustále rostoucí výkony, hlásí první zpomalení výroby. Do toho zavřela v rámci úspor svou kancelář v Silicon Valley. Naopak její čínští konkurenti za sebou mají nejlepší červen v historii. I když to vlastně Tesla také…

Tesla Tesla Tesla je nejznámější světový výrobce elektromobilů. Svůj první model, Tesla Roadster, uvedla… Rok založení: 2003 Sídlo: Palo Alto, Kalifornie (USA) Více informací

tradičně reportuje výrobní výsledky pár dní před těmi finančními, na které je obvykle zvědavá většina burzovních analytiků. Hospodářská čísla za druhý kvartál roku 2022 půjdou ven 20. července, produkční data ale ukazují, že ukončené čtvrtletí nebude znovu rekordní jako to předchozí.

„Ve druhém čtvrtletí jsme vyrobili 258 tisíc aut a zákazníkům jich doručili přes 254 tisíc. A to navzdory pokračujícím problémům s dodávkami a zavřeným továrnám, což je něco, co sami neovlivníme. Červen 2022 byl naopak nejlepší měsíc v historii Tesly, co se výroby týče,“ uvedla automobilka ve stručném investorském oznámení.

Pro srovnání – loni ve stejné době firma vyrobila 201 tisíc aut, takže meziročně jde o nárůst o 25 procent, jenže v prvním čtvrtletí 2022 to bylo 310 tisíc vozů, což představuje pokles o 18 procent. Na druhou stranu analytici něco takového čekali, podle výzkumné agentury FactSet odhadovali 256 tisíc vyrobených aut.

Šéf a spoluzakladatel Tesly Elon Musk je na to ostatně připravil, když v květnu hovořil o tom, že má firma trable s výrobou – jednak kvůli lockdownům v Číně, jednak kvůli problémům s řádným nastartováním produkce v továrnách v Texasu a Německu, o kterých hovořil jako o „spalovnách na peníze“. Výhled na celý rok ale prý zůstává pozitivní, ostatně zmínka o tom, že červen byl výrobně nejlepší měsíc, ukazuje, že největší problémy v Číně se snad podařilo zažehnat.

Své červnové výkony si totiž pochvalují i hlavní konkurenti Tesly na klíčovém čínském trhu. Nio, které se pokouší být jakousi asijskou odpovědí na Teslu a její luxusní auta, vyrobilo v červnu 13 tisíc aut. Xpeng prodal téměř 15 tisíc vozů a Li Auto také 13 tisíc, v každém z těchto případů jde o meziroční růst o vysoké desítky procent.

Jinak Tesla pokračovala v propouštění, které Elon Musk už opakovaně avizoval, neboť se obává ekonomické recese. Padáka dostalo 200 lidí z kanceláře v kalifornském San Mateu, kde mimo jiné vyvíjeli systém pro autonomní řízení.