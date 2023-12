Tipy na dárky: Postavte si idylku v nejlepší hře roku, hrejte s Jágrem i Žižkou a vykuchejte příšery

Uložit 0

Kdo si hraje, nezlobí. A kdo nezlobí, ten na Vánoce dostává nejvíc dárků. To je stará známá pravda. Tak proč to všechno nespojit? Podívejte se na pár podstromečkových tipů na stolní hry, které se povětšinou dostaly i na naše stoly v redakci CzechCrunche. Najdete v nich Jardu Jágra, příšery z hororových seriálů i Geraltovy předchůdce.

Pokračování domácího hitu

Foto: Albi Karak 2, pokračování oblíbené hry od Albi

Když před lety vyšel Karak, zamilovaly si ho celé rodiny. Hraví hrdinové se v něm vydali do podzemí sbírat poklady a porážet nepřátele v jednoduché, ale možná o to zábavnější deskovce. Domácí vydavatel Albi nedávno představil jeho pokračování Karak 2. To z hradních kobek zamířilo do podhradí a okolí. A i když zůstává přístupnou hrou – doporučený věk dvou až pěti hráčů je deset let –, do původního (a velice úspěšného) receptu přidává zajímavé koření. Třeba v podobě výcviku vojsk a získávání surovin. A nové zájemce potěší skutečnost, že znalost prvního Karaku není potřeba.

Lov příšer jako v Aktech X a Buffy

Foto: Casa de Locos Staňte se agentem, lovcem upírů nebo obětí monstra. Příšera týdne je skvělá rolová hra

Máte pro strach uděláno? A máte rádi seriály s nádechem hororu jako Akta X, Lovce duchů, Buffy, zabíječku upírů či Hranice nemožného? Tak je pro vás Příšera týdne jako dělaná. Je to vynikající a velice přístupný zástupce žánru her na hrdiny či rolových her, které možná znáte z dob Dračího doupěte nebo Dungeons & Dragons. Podle jednoduchých pravidel si vymyslíte postavy (od tajných agentů až po nadpřirozeně obdařené čaroděje) a ve společném vyprávění a s občasným hodem kostkou se vydáte lovit příšery. Třeba jako když jsme Příšeru týdne vyzkoušeli v CzechCrunchi.

Karetní extraliga nejen s Jágrem

Foto: Michal Ekrt a Petr Bělík Hokejové kartičky trochu jinak. Stolní hra Extraliga All-Stars vás provede třiceti lety hokejové historie

Neobvyklé spojení karetní hry a sportu přináší nová česká hra Extraliga All-Stars 1993–2023. Jak už dává tušit název, složíte si v ní svůj hokejový tým snů. A potěší nejen novější fanoušky, ale i pravověrné fandy, kteří pamatuji třicet let nejvyšší domácí soutěže. Protože v ní najdete jak zástupce všech účastníků minulého extraligového ročníku, tak hráče z mistrovských týmů posledních tří dekád. A československé hokejové legendy k tomu. Zajímá vás, jak by si v jednom týmu vedl Jaromír Jágr se současnými hvězdami? Tak ho nadraftujte do své první pětky (plus gólman, samozřejmě) a poměřte své trenérské schopnosti ve svižné hříčce pro dva až pět hráčů. Kompletní partii sfouknete klidně za jednu třetinu.

Epický souboj zaklínačů

Foto: Blackfire Tak dej groš zaklínači… Anebo tedy pár tisíc grošů, ale Zaklínač: Starý svět za tu cenu stojí

Dlouho před Geraltem z Rivie se po fantastickém Kontinentu pohybovalo mnohem více lovců monster neboli zaklínačů. Vpravdě velkolepá deskovka Zaklínač: Starý svět je právě o nich. Hit z Kickstarteru je nutností pro každého fanouška příběhů spisovatele Andrzeje Sapkowského či dalších adaptací jeho díla, dvojnásob když se letos hra dostala do obchodů v české verzi. Dokáže zabrat dost času, ale její pravidla jsou spíš komplexní než komplikovaná. Plníte rozmanité úkoly, hledáte stopy své monstrózní kořisti a vše řídíte balíčkem karet, díky kterému budete moci nakombinovat různé bojové akce připadat si jako opravdový mistr meče a magie.

Krásný vítěz deskoherního Oscara

Foto: Pegasus Spiele Dorfromantik vychází ze stejnojmenné videohry. A slibuje podobnou pohodu

Možná jste Dorfromantik hráli na počítači. Letos ale vyšla jeho stolní verze – a hned vyhrála nejprestižnější ocenění v branži, cenu Spiel des Jahres alias deskoherního Oscara. V digitální verzi za doprovodu pohodové hudby z šestiúhelníkových dílků skládáte idylickou krajinu plnou vesniček, políček, říček a stromečků. Můžete to vzít soutěživě, ale taky se úplně v klidu kochat krásnými kreacemi. V deskové variantě (pozor, český překlad se teprve chystá) pro jednoho až šest spolupracujících hráčů budete dělat to samé. Akorát na stole. Ale stále ve stejně pohodové atmosféře. Jen tu hudbu si tedy u stolního Dorfromantiku musíte obstarat jinde.

Paranoidní psychická špionáž

Foto: Fox in the Box Hra o psychické špionáži Mind Mgmt u nás vyšla díky vydavatelství Fox in the Box

Tajní agenti. Telepatické schopnosti. Záchrana světa. Špionážní delfíni. Jeden člen organizace versus odpadlíci. To všechno jsou skvělé náměty na jakoukoliv hru, ale hlavní lákadlo v češtině nedávno vydané deskovky Mind Mgmt je utajený pohyb po hracím plánu. Kam se ten či onen agent vydal? Jste na špatné stopě, nebo jste soupeři v patách? Nikdy nebudete mít jistotu, dokud ho nedopadnete. Činíte tak pomocí dedukce a otázek, ale čas je neúprosný. A paranoia roste. Dokonce i při pohledu do pravidel, která jsou prošpikována tajnými vzkazy… Do role agentů na obou stranách psychické barikády se v Mind Mgmt může vžít až pět hráčů, ale pokud náhodou nemáte kamarády, v sólo hře vám pomůže aplikace.

Hra podle Žižky

Foto: Albi Jan Žižka: Zrod vojevůdce je hrou na motivy nejdražšího českého filmu

Jako kinematografický kousek byl Jan Žižka, no, ne vyloženě nezábavný, ale k úchvatnému historickému veledílu měl daleko. Přesto se po vzoru právě těch největších hollywoodských trháků dočkal zajímavého doplňku – deskové hry Jan Žižka: Zrod vojevůdce. Ta oproti smíšeným reakcím na filmovou předlohu sklízí přívětivější ohlasy. Verbujete družinu, putujete krajinou, účastníte se turnajů a sbíráte přízeň Václava či Zikmunda. To vše pomocí kostek s různými symboly. Potřebujete někoho ukecat? Hoďte hodně symbolů mluvení. Porazit? Hodně mečů. Takže si novinku z domácí produkce užijete spíš v rodinném kruhu než v partě ostřílených deskoherních veteránů.