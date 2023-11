Vyšel druhý díl českého herního hitu Karak. Fantasy deskovka od Albi zažívá úspěšnou premiéru

Uložit 0

Coby udatný hrdina chodíte podzemím, sbíráte poklady, porážíte příšery. Popis, který sedí asi tak na třetinu her deskových i digitálních, platí i na jednu z nejoblíbenějších českých stolních her Karak od autorské dvojice Petr Mikša a Roman Hladík. Tu už před šesti lety vydala známá firma Albi a ze stejné spolupráce vznikl Karak 2, jenž právě zamířil do obchodů. A to prý velice sebevědomě.

„Dvojka Karaku je dražší a komplexnější. Co se předprodejů týče, tak je jednoznačně naším nejúspěšnějším titulem. Lze očekávat, že to bude ta nejúspěšnější herní premiéra, kterou jsme kdy měli,“ říká pro CzechCrunch zástupce Albi David Rozsíval. „Očekávání jsou vyšponovaná opravdu vysoko,“ dodává. Ale jestli chce hra navázat na úspěch svého předchůdce, čeká ji náročný úkol.

Prvního titulu a jeho různých rozšíření se v Česku i v cizině prodalo kolem 300 tisíc kusů. Kromě domoviny vyšel v šestnácti dalších zemích včetně Spojených států, Velké Británie a Německa. Karak 2 zatím míří k nejbližším sousedům a do Francie, v Albi nicméně očekávají, že zájem o novinku projeví všichni zahraniční partneři zapojení do vydání jedničky.

Karak 2 se odehrává nikoliv v kobkách titulního hradu, jenž se ve skutečnosti nachází v Jordánsku, ale v divočině v jeho okolí. Styčných bodů s původním Karakem však zůstává dost. „Dvojka je určitě náročnější, s jedničkou ale sdílí řadu herních mechanismů. Třeba kostkami řízený boj nebo objevování herního plánu. Naopak hlavní novinkou je zejména nový způsob výstavby měst, budov, získávání surovin a výcvik oddílů pro střet s nepřáteli,“ přidává Rozsíval.

Foto: Albi Karak 2 vás oproti prvnímu dílu vezme i mimo titulní hrad

O něco komplexnější pojetí díla od deskoherního designéra Petra Mikši a výtvarníka Romana Hladíka se kromě ceny odráží i v doporučeném věku hráčů. První Karak je podle vydavatelství vhodný klidně pro sedmileté dobrodruhy, druhý na krabici nese ideální věk deset a víc. Cena na e-shopu Albi činí 1 079 korun, zhruba o tři stovky více než u první hry.

Karak 2 oba autoři – mimochodem videoherní vývojáři, kteří pracovali i na legendární sérii Mafia – ladili do finální podoby asi tři roky. „Hlavní rozdíl byl v tom, že zatímco u jedničky za námi přišli s už skoro hotovou hrou, tady jsme od počátku řešili, jak by vlastně měla vypadat. Vývoj ale měli většinu času autoři sami pevně v rukou,“ popisuje Rozsíval.

Zástupce Albi také přibližuje výjimečné podmínky, ve kterých Karak 2 vznikal: „Samozřejmě platí, že pro nás to je letos klíčová položka, takže v řadě ohledů dostával pomyslnou přednost před ostatními tituly. Třeba co se exportu týče. V tom je Albi docela nováček, nelze říct, že by globální publikum naše tituly vyhlíželo. Ale u Karaku 2 jsme například rozjeli reklamu už před představením hry na známém veletrhu v Essenu.“

Jedničku Karaku není nutné znát

I proto je nový Karak stěžejním počinem pražské firmy. Přesto možná zůstane první díl nepřekonaný. „U většiny titulů platí, že u prvního tisku si nejsme jistí, jak si povede a jestli se podaří v uspokojivém čase vyprodat. U Karaku 2 je to jinak. Otázka spíš je, jak se mu povede dál.“ Podle Rozsívala prý nelze očekávat, že o hru bude dlouhodobě stejný zájem jako o jedničku. „Už kvůli té číslovce, která může řadu lidí odradit, protože si budou myslet, že musí znát první hru. To přitom není potřeba,“ vysvětluje.

První Karak z roku 2017 patří k nesmírně oblíbeným a velmi dobře hodnoceným společenským hrám z domácí produkce. Na populárním českém serveru Zatrolené hry si od sedmi stovek hráčů vysloužila čtyřhvězdičkové hodnocení z pěti. Na mezinárodním serveru BoardGameGeek s poměrně přísnými uživateli má ze dvou a půl tisíce hodnocení známku 7,2 z deseti možných.

Že se čeští autoři dovedou prosazovat i ve světové konkurenci, dokazují kromě videoherního světa právě i v tom deskoherním. Karak uspěl za hranicemi, jeho druhý díl má obdobné ambice, skutečně světovou hvězdou jsou Krycí jména od známého designéra Vládi Chvátila. Těch se prodalo dvanáct milionů kusů. Mimochodem o tom, jak se z Krycích jmen stal takový fenomén – anebo jak české deskové hry vůbec vznikají – pojednává dokumentární seriál od vydavatelství Czech Games Edition, který si můžete pustit online.

Další neobvyklý pohled do zákulisí stolních her přidává také samotné Albi, jež před nedávnem na YouTubu odstartovalo už třetí sérii svého pořadu Den deskovek. Ten po vzoru podnikatelských reality show dává nadšencům z řad hráčů možnost jejich herní vynálezy nechat posoudit odbornou porotou. Ten nejlepší se dočká vydání své hry od Albi a jejího zařazení na pulty obchodů i e-shopů po bok úspěšných titulů, jako je třeba Karak.