Tomáš Čupr vítá další posilu z Tesca, která povede český Rohlík. Olin Novák nově řídí všechny trhy

Největší český online supermarket Rohlik.cz oznámil velké personální novinky ve svém vedení. Dosavadní ředitel české pobočky Olin Novák se po roce přesouvá na pozici mezinárodního šéfa a jeho roli od prvního prosince nově zastává Martin Beháň. Zakladatel Tomáš Čupr se bude více věnovat rozvoji celé skupiny a konkrétním celoskupinovým projektům.

„Dospěli jsme k řídicí struktuře, která mi umožňuje soustředit se na mnohem strategičtější a hodnotnější otázky celé skupiny. Už nyní patříme k nejinovativnějším e-commerce firmám v Evropě, ale kdo mě zná, tak ví, že už mám v hlavě další metu,“ komentuje změny Čupr.

Změny se dějí poté, co Rohlík v červnu od investorů získal obří investici přesahující pět miliard korun a potvrdil tak svoji pozici mezi takzvanými jednorožci, tedy startupy s valuací vyšší než miliarda amerických dolarů. Tuto metu online supermarket překonal loni. Letošní finanční injekce přitom přišla jen pár týdnů předtím, než by mu peníze došly, přiznal Čupr ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch. V mezičase pak zakladatel vydal i nové dluhopisy za miliardu korun.

Nový kapitál Rohlík, který loni utržil 12 miliard korun a letos očekává navýšení minimálně na 18 miliard, využívá zejména na zahraniční expanzi. Kromě domácího Česka potraviny aktuálně rozváží také v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku, již brzy by se měly přidat Španělsko s Itálií. Čupr se proto nyní soustředí hlavně na související strategičtější otázky.

Foto: Rohlik Group Nový šéfem českého Rohlíku je Martin Beháň

„S Olinem nás spojuje stejná vize, jak by měl vypadat prodej potravin budoucnosti. A během minulých čtyř let prokázal, že je to opravdový lídr z rohlíkového těsta,“ dodává Čupr k povýšení Nováka do role oficiálně nazvané CEO International. Vedle nich ve vedení Rohlik Group sedí provozní ředitel Mathias Ottitsch, technologický ředitel Ondřej Klamt, komerční ředitel Marek Hübner a jako finanční ředitelka od ledna bude působit Vineta Bajaj z Ocada.

Olin Novák nastoupil do online supermarketu před čtyřmi lety do čela marketingového týmu, od loňského září jej pak vedl z pozice šéfa pro Česko a později i mezinárodního komerčního týmu skupiny. Před působením v Rohlíku pracoval sedm let v Tescu, kde řídil marketing pro celou střední Evropu.

„Novou pozici jsem přijal proto, abych pomohl přenesení našeho českého know-how na všechny trhy a dále zlepšoval službu zákazníkům. Těším se, že své znalosti a zkušenosti využiji k tomu, abych pomohl Rohlik Group dobýt evropský retailový trh. Jsem rád, že pomyslnou štafetu můžu předat někomu tak zkušenému, jako je Martin Beháň. Nadále budeme v úzkém kontaktu a věřím, že společně Rohlík zase posuneme dál,“ komentuje Novák.

Martin Beháň v minulosti působil ve společnosti Tesco, kde v posledních osmnácti letech pracoval na nejrůznějších pozicích napříč střední Evropou, poslední čtyři roky jako ředitel pro Polsko. Na jaře letošního roku se krátce objevil také v Rohlíku, kde pomáhal právě Novákovi v oblasti provozu. Následně v květnu přestoupil do Kauflandu, kde se po sedmi měsících rozhodl ukončit spolupráci a vrátit se zpět do Rohlíku.

Foto: Rohlik Group Olin Novák se v Rohlíku přesouvá na pozici CEO International

„Služby Rohlíku sleduji a využívám už dlouho, je to pro mě lovebrand, a proto jsem ze spolupráce nadšený. Je pro mě velkou ctí, že ve mne Tomáš Čupr a Olin Novák vložili svou důvěru,“ doplňuje Beháň, jenž bude reportovat Novákovi, který se bude nadále zodpovídat přímo Čuprovi.

Online supermarket zároveň nedávno otevřel svůj čtvrtý český sklad v Chrášťanech u Prahy, v němž do velké míry sází na automatizaci a na roboty. Umožňuje mu expedovat dalších 14 tisíc objednávek denně, díky čemuž může expandovat a nabízet svou službu v dalších lokalitách. Nově tak rozšiřuje svoji službu do dalších 79 měst a vesnic po celé republice s potenciálními 250 tisíci zákazníků.