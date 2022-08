Top Gun: Maverick miluje i Quentin Tarantino. Kultovní režisér zmínil, čeho chtěl Tom Cruise docílit

Top Gun: Maverick si v kinech nenechal ujít ani režisér Pulp Fiction – podobně jako ostatní na film pěje chválu. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Top Gun: Maverick si už vysloužil mnoho chvály ze všech možných koutů, komentář či uznání Quentina Tarantina ale s sebou vždy nese specifickou váhu. Kultovní filmař o nejnovějším filmu Toma Cruise nedávno mluvil v podcastu ReelBlend, kde souhrn svých pocitů vyjádřil jednoduše: „Top Gun: Maverick ku**a miluju.“ Dodal, že o současných snímcích se v posledních letech snaží nemluvit, aby si nemusel moc dávat pozor na to, co říká, v tomto případě ale činí výjimku.

„Myslím, že je fantastický. Viděl jsem ho v kině, stejně jako Spielbergovo West Side Story. Oba nabízejí skutečně filmový spektákl takového typu, jaký jsem si myslel, že už neuvidím.“ Podobně jako mnozí další ocenil na akčním hitu oddanost stoprocentně přesvědčivé akci, která je natočena skutečnou kameřou a vyvolává hmatatelnou zkušenost, jaká mnoha jiným dnešním filmům schází.

Foto: CinemArt Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick

Tarantino zároveň ocenil snahu Cruise i režiséra Josepha Kosinského důstojně navázat na odkaz Tonyho Scotta, zesnulého tvůrce prvního snímku z roku 1986. Původní Top Gun sice – zvlášť zpětně – moc vychvalovaný není, obecně má ale Scott na kontě několik oceňovaných akčních filmů se specifickým stylem jako Poslední skaut, Nepřítel státu nebo Pravdivá romance.

„Je to to nejbližší dalšímu filmu Tonyho Scotta, co kdy uvidíme,“ řekl Tarantino o Maverickovi. „Kosinski to udělal skvěle. Respekt a láska k Tonymu byla v každém filmovém políčku, skoro v každém rozhodnutí. Byla tam naprosto vědomě, ale hodně cool způsobem, který byl plný respektu,“ pokračoval. Dodal, že právě to bylo cílem Toma Cruise, s nímž o tom mluvil. Herec prý k natočení pokračování Top Gunu konečně svolil až v momentě, kdy si byl jistý tím správným výsledkem. Top Gun: Maverick je nejvýdělečnějším i jedním z nejlépe hodnocených filmů roku a Cruisovi zajistil astronomickou výplatu.

Co ukazují trailery

Bones and All

Původem italský režisér Luca Guadagnino si pozornost širokého publika získal v roce 2017 romantickým dramatem Dej mi své jméno, o rok později pokračoval nezvyklou reinterpretací slavného hororu Suspiria. Teď to vypadá, že obě polohy spojí do jednoho filmu v Bones and All, road movie z reaganovské Ameriky o zamilované mladé dvojici z okraje společnosti. A mimochodem jsou to tak trochu kanibalové. V hlavní roli Timothée Chalamet.

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL 🩸🩸🩸 pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

Menu

Anya Taylor-Joy a Nicholas Hoult se dostanou na nejexkluzivnější večeři svého života, Ralph Fiennes jim a hrstce bohatých vaří. Nejsme ovšem v typickém kulinářském dramatu, nýbrž thrilleru téměř doslova o „jedení bohatých“. Nový trailer Menu možná ukazuje až moc, stále ale odhaluje jen to, co lze vyvodit z premisy. A také ukazuje, že půjde o napínavou jízdu.

Trojúhelník smutku

Hrdiny Trojúhelníku smutku jsou mladá dvojice influencerky a modela, která dostane pozvánku na luxusní výlet lodí s bohatými. Plavba ale není zdaleka tak pohodlná, jak by jeden čekal. Společenská satira Rubena Östlunda letos vyhrála hlavní cenu na festivalu v Cannes, kde porotu naprosto šokovala. Možná je ale lepší si jen poznačit datum české premiéry (6. října) a trailer nesledovat – opět totiž ukazuje mnoho.

Rick a Morty

Rick, Morty a zbytek rodiny mají za sebou nejedno trauma nebo těsný únik smrti, nic z toho je ale evidentně neodradí od dalších dobrodružství napříč vesmírem. Po roční pauze se na obrazovky vrací jeden z nejoblíbenějších animovaných seriálů současnosti.

Co hýbe světem filmu a televize

Peter Jackson a Pán prstenů Amazonu

V posledních dnech internetem obíhá úryvek z rozhovoru režiséra filmových trilogií Pána prstenů a Hobita Petera Jacksona. Tvůrci tolkienovského seriálu Amazonu ho prý sami kontaktovali s otázkou, zda by s nimi chtěl pracovat. Měl zájem s tím, že chce nejdříve vidět nějaké scénáře. Nedostalo se mu ale žádné odpovědi. Ačkoliv z toho mnozí vyvozují další příklad toho, jak Amazon ignoruje kreativní integritu či nemá úctu k předloze, není tomu tak.

Zastupitelé firmy serveru Hollywood Reporter vysvětlili, že jde o právní věc. Práva na filmy totiž vlastní mediální konglomerát Warner Bros. Discovery a seriál s nimi nesmí mít jakoukoliv přímou spojitost – pochopitelně ho tak tvůrci nemohou konzultovat s režisérem filmů. Sám Jackson řekl, že se na chystaný seriál rád podívá.

Disney předběhl Netflix

Disney předevčírem zveřejnil poslední finanční výsledky a hlavní zprávou byl počet předplatitelů jeho streamovacích služeb. Disney+, Hulu a ESPN+, které mediálnímu gigantovi patří, totiž dohromady mají už přes 221 milionů platících uživatelů – to je asi o půl milionu více než Netflix. Ten má ovšem z jednotlivých předplatných stále vyšší příjem. Disney+ se proto chystá navýšit ceny a spustit verzi s reklamami. Více zde.

Co se děje u Warnerů a HBO Max

Po nedávném spojení Warner Bros. s Discovery se v nové firmě dějí velké změny. Vedení zrušilo už natočený film Batgirl za 90 milionů dolarů, všechny další dražší filmy bude uvádět v kinech a příští rok spojí HBO Max a Discovery+. Vznikne jedna služba s obří knihovnou různorodého obsahu. Více zde.

Lars von Trier má Parkinsonovu chorobu

Jeden z nejznámějších arthouse režisérů na světě má na kontě filmy jako Dogville, Antikrist nebo Nymfomanka a teď dokončuje nové pokračování svého kultovního seriálu Království inspirovaného Městečkem Twin Peaks. Jeho produkční společnost Zentropa ale nyní oznámila, že 66letý Trier bojuje s Parkinsonovou chorobou, postihující část mozku zodpovědnou za pohyb. Filmař je vzhledem k situaci prý v dobrém stavu, podstupuje léčbu a má být schopen se zúčastnit i omezené press tour k minisérii Království: Exodus s premiérou na festivalu v Benátkách počátkem září.

Co si dnes pustit

Třináct životů

Prime Video | Drama | 2022 | 149 min. | ČSFD

Reprofoto: Prime Video/YouTube Film Třináct životů

Většina diváků bude předem do detailu vědět, co se v Třinácti životech stane a jak film skončí. Pojednává totiž o misi zachránit fotbalový tým dvanácti chlapců a jejich trenéra ze zatopené thajské jeskyně. Tento příběh v roce 2018 obletěl celý svět. I když jsme ale tehdejší dění bedlivě sledovali, nebyli jsme přímo ve středu dění, kam nás režisér Ron Howard a skvělí herci jako Viggo Mortensen, Colin Farrell či Joel Edgerton staví.

Zlý časy v El Royale

Disney+ | Thriller | 2018 | 142 min. | ČSFD

Reprofoto: 20th Century Studios/YouTube Film Zlý časy v El Royale

Zlý časy v El Royale jsou dalším zajímavým filmem Quentina Tarantina… s nímž Tarantino neměl nic společného. Stylový neo-noir o tom, co se jedné noci stalo se čtyřmi tajemnými návštěvníky jinak opuštěného hotelu, svým vyprávěním, postavami i hrou s divákem jednoznačně odkazuje k tvorbě kultovního režiséra. Jakmile ale s očekáváním sledujeme pomalu se rozvíjející vypjaté scény a v sérii flashbacků či dialogů postupně odhalujeme, kdo vlastně hrdinové jsou a o co jim jde, na srovnávání Zlých časů s něčím jiným je snadné zapomenout.

Městečko Fortitude

HBO Max | Krimi/Mysteriózní | 2015-2018 | 3 řady | ČSFD

Reprofoto: Sky TV/YouTube Seriál Městečko Fortitude

Městečko Fortitude na první pohled zaujme jednolitým, sněhem pokrytým, ale přesto zajímavě neokoukaným prostředím arktického ostrova. Zde se odehrává mysteriózní příběh série podivných brutálních vražd, které otřesou místní malou komunitou. Ale pozor, není to jen typická severská kriminálka, nýbrž thriller s prvky hororu i nadpřirozena – tedy tak se to zdá, seriál si totiž dlouho hraje s otázkou, do jaké míry lze dění na ostrově vysvětlit zcela racionálně.

Sklonit se k zemi

Netflix | Dokumentární | 2020 | 85 min. | ČSFD

Reprofoto: Kiss the Ground/YouTube Dokument Sklonit se k zemi

Diskuze o příčinách klimatických změn se většinou obracejí vzhůru, jak nám ale říká název dokumentu Sklonit se k zemi, zásadní část problému (i jeho řešení) máme přímo pod nohama. Mnoho praktik moderního zemědělství způsobuje únik skleníkových plynů uchovaných v půdě a prohlubuje další problémy spojené s monokulturami nebo nadužíváním pesticidů. Způsob, jak se chováme k zemi, po níž chodíme, přitom může výrazně pomoci oteplování planety i další fenomény s tím spojené zmírnit. Sklonit se k zemi nám i dává návod, jak na to.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Sandman

2. Když se všechno po*ere: Woodstock 99

3. Já jsem Groot

4. Volavka

5. Pán prstenů: Prsteny moci

Nejsledovanější filmy:

1. Predátor: Kořist

2. Bullet Train

3. Třináct životů

4. The Gray Man

5. Elvis