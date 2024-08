Touha po svobodě, předání firmy a pochyby. Tři nejčastější případy, kdy majitelé firem hledají pomoc

Uložit 0

Sedmdesát procent rodinných firem aktuálně řeší generační obměnu. Netýká se to jen jejich šéfů, ale celého managementu. „Často tam nástupníkům, kteří firmu přebírají, zůstane vedení, které mu jen předhazuje, že se znají s jeho rodiči třicet let a ať na ně nějaké inovace nezkouší,“ říká interim manažer Jan Kodytek ze společnosti JPF v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem.

„Nemyslím si, že interim management je pro firmy, které mají ‚problém‘ – spíše jsou to společnosti, které řeší nějakou složitější situaci a chtějí se posunout dál. Nejde o to, že by si majitelé nevěděli rady, jsou spíše přetížení operativou,“ dodává Jan Kodytek, šéf JPF pro Moravu a slovenský trh.

V JPF, které se specializuje na řízení firem, jejich záchranu či restrukturalizaci, aktuálně takto pomáhají vést přes devadesát firem ve čtyřech zemích. Ačkoliv sám Kodytek působil v desítkách podniků, příběhy a situace, které majitelé řeší, jsou si často podobné. Sám je rozděluje do tří kategorií.

První je touha po svobodě. „Majitelé často touží osvobodit se od dennodenní operativy, ale ve firmě dále působit například v rozvojové roli. Už si touží řídit svůj čas po svém, nebýt tam dvanáct hodin denně od pondělí do neděle, ale mít život ve svých rukou a mít čas na rodinu. Často se dostávají do stavu, kdy rodina kvůli jejich vytížení nefunguje,“ dodává Kodytek v podcastu BrandStories, který si můžete pustit na Spotify, Apple Podcastech nebo na YouTubu či v přehrávači výše.

Sejmutím břemene každodenní agendy se majitelům otevírá možnost vyzkoušet si nové role a hledat své silné stránky. „Můžeme mít roli výkonného ředitele, vlastníka, nebo naopak firmu nechat řídit nezávisle. Najít se může v byznys developmentu, kdy funguje mimo firmu, propojuje, shání inovace, buduje vztahy – pro firmu je to v případě, kdy to dělá, plus, a když se tomu nevěnuje, nic se neděje a firma jede dál,“ popisuje.

Druhým motivem je generační obměna a předávání byznysu. Majitel má v tom případě několik možností – připravit na vedení potomka, prodat ji nebo zapojit management. „Generační obměna se netýká jen majitele, ale někdy i kompletního managementu. Často narážím na případ, kdy majitel v 70 letech předá firmu synovi, tomu je 35, ale zůstane mu tam ve vedení dalších šest chlapů přes 75, kteří to s tátou třicet let tvořili a chtějí tam zůstat dál. A syn to má těžké, protože mu předhazují, že ho znají od děcka, vůči změnám jsou rezistentní,“ říká interim manažer.

Co ale dělat v případě, že se děti do následnictví nehrnou? „Majitelé často říkají, že firmu budovali pro rodinu, ale ona ji pak nechce. Stává se, že vyšlou děti na studia do zahraničí, kde přičuchnou k zajímavým příležitostem, nebo si rozjedou vlastní nápad. Možností je v takovém případě rodinný fond. Byznys bude řízený nezávisle a peníze, které vygeneruje, půjdou do fondu, ze kterého si rodina peníze rozděluje. Každý může investovat do toho, co ho baví a naplňuje,“ nabízí

Majitelé často říkají, že firmu budovali pro rodinu, ale ona ji pak nechce.

Třetí typ majitelů, kteří se obrací na interim specialisty, chce v podnikání ještě zůstat aktivní, ale cítí, že jim to v nějakém oddělení drhne, a neví, jak se posunout dál. „Pro nás je ideálním příkladem majitel-pochybovač. Má první signály nějakého negativního trendu – jeden rok se nepodaří, ten další to trochu poklesne, není to ještě žádná katastrofa, ve firmě se všichni utvrzují, že je vše v pořádku, ale majitel začne pochybovat. My prozkoumáme čísla a buď mu potvrdíme, nebo vyvrátíme, zda má pod rukama skutečný problém – v 90 procentech případů narazíme na situaci, která se měla vyřešit dřív, než se z toho stane silný trend a ta firma začne padat,“ dává příklad Kodytek.

Klíčovou podmínkou pro úspěšný interim management je podle něj maximální otevřenost a upřímnost. „V takovém režimu se nám daří podstatně lépe dostávat z majitelů jejich opravdová očekávání, potřeby,“ tvrdí manažer.

Nový díl podcastu BrandStories si můžete pustit na Spotify, Apple Podcastech nebo na YouTubu. Dozvíte se v něm také:

Proč se majitelé často bojí „přestřihnout pupeční šňůru“ se svou firmou?

Co je cílem úspěšného interim managementu?

Jaký je rozdíl mezi interním a interim manažerem? Jaké jim vytvořit podmínky?