Trailer k Avengers: Doomsday je tady. Vrací se Robert Downey junior, starý Captain America i X-Meni
Pusťte si první trailer k Avengers: Doomsday. Nejnovější díl filmového univerza Marvelu slibuje velkolepé návraty i spojenectví nových superhrdinů.
Avengers jsou zpátky. A čelí své dosud největší hrozbě, které se obává i sám Thor. Očekávané pokračování marvelovské filmové ságy Avengers: Doomsday se představuje v prvním traileru, ve kterém nechybí spojenectví nových superhrdinů i velké návraty známých tváří. I když třeba v úplně nových rolích.
Poznamenejte si datum 17. prosince letošního roku. V českých kinech tehdy nastane soudný den všech superhrdinů v nejnovější marvelovce Avengers: Doomsday, ve které se vrací i nejslavnější tvář značky Robert Downey junior. Akorát už ne jako hrdina Iron Man, ale jako padouch, který novince dává jméno: Doctor Doom. A charismatický herec není jediným ze starých známých superhrdinů, na které se můžete těšit.
Sám Chris Hemsworth coby severský bůh hromu Thor tomu nemůže uvěřit, ale síly s X-Meny, Fantastickou čtyřkou v čele s Pedrem Pascalem či hrdiny ze země Wakanda známé z Black Panthera spojí i původní Captain America v podání Chrise Evanse.
Znalce superhrdinského žánru zase potěší Patrick Stewart jako Profesor X, vůdce zmiňovaných X-Menů. I jeho přítel a soupeř v jedné osobě Ian McKellen alias Magneto. Anebo Tom Hiddleston coby fanoušky milovaný Loki. Tím nicméně výčet všech postav z prvního traileru ani zdaleka nekončí, jak si můžete sami ověřit.