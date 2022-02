Bratři Wałachovi už jednou Česko změnili, když ho naučili jíst potravinové doplňky. Teď to zkouší s charitou a založili rodinnou nadaci 3WFoundation, do které vložili majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun. Vznikla tak největší nefiremní nadace v zemi. Po iniciativě šéfa Avastu Ondřeje Vlčka a jeho manželky Kataríny jde o další příklad toho, jak se mezi českými byznysmeny probouzí zájem o dobročinnost.

Ačkoliv – hovořit v případě Adama, Mariusze a Valdemara o probuzení není patřičné, všichni tři se totiž filantropii věnovali už dřív. „I když je filantropie součástí našich životů desítky let, k vlastní nadaci jsme museli dozrát a najít tu správnou cestu. Přestože o většině věcí rozhodujeme společně, tak nadaci zakládají tři rodiny, kde každá z nich má trochu jiný směr nebo se soustředí na jinou oblast,“ řekl Adam Wałach, proč nadace vznikla až letos.

Byznysový příběh tří bratrů z česko-polského pomezí na Třinecku není sice tolik známý, ale s tím, co vybudovali, se potkal asi každý – jednak fabriku na džusy Relax, jednak firmu Walmark vyrábějící potravinové doplňky. Svého času byli také největšími evropskými obchodníky s mákem, v roce 2010 zvítězili v soutěži EY Podnikatel roku. V roce 2016 ale vše prodali investiční skupině Mid Europa a vrhli se na podnikatelský život po životě.

Stali se z nich výrazní technologičtí investoři, založili fond Aternus Investment Group a peníze vložili například do prvního českého dolarového jednorožce Rohlíku i do prvního polského, což je lékařská online platforma Docplanner. „Máme přes čtyřicet procent portfolia v technologických firmách a ty v covidovém období skvěle performovaly,“ prohlásili v loňském rozhovoru pro časopis Forbes.

Jelikož jsou bratři Wałachovi všichni nábožensky založení, promítne se to i do poslání nadace 3WFoundation, která bude pomáhat křesťanským organizacím ve střední a východní Evropě. „Podporujeme křesťanské projekty, protože se domníváme, že právě proměna lidského srdce je klíčem k pozitivní změně jednotlivce i celé společnosti. Z této skutečnosti potom vycházejí obecně platné hodnoty, jako jsou láska, solidarita, pomoc druhým, dobrota a dobročinnost. Tedy hodnoty, které v dnešní uspěchané a odosobněné době velmi potřebujeme,“ uvedl Adam Wałach.

Vedle toho se ovšem 3WFoundation zaměří i na podporu charitativních a sociálně prospěšných projektů, aktivit polské menšiny na území České republiky a projektů rozvíjejících kulturní a komunitní život v Těšínském Slezsku. Wałachovi se svými manželkami do nadace vložili diverzifikovaný majetek v hodnotě 1,8 miliardy korun, budou ho tvořit například akcie nebo podíly v investičních projektech.

Jako první na vznik nadace upozornily Hospodářské noviny, Valdemar Wałach pro ně k nadačnímu jmění vysvětlil: „Většina filantropů dává peníze podle toho, jak v daném roce zrovna mohou. My chceme nadaci, která je stabilní a má z čeho rozdávat stále. Pokud počítáme, že by průměrná výnosnost jejích aktiv měla být čtyři až pět procent ročně, tak nám 1,8 miliardy korun do základu dává smysl. Pak bude nadace moci ročně podporovat různé projekty zhruba 100 miliony korun.“

Zájem Čechů o dobročinnost dlouhodobě roste. Mezi byznysmeny na sebe loni výrazně upozornil šéf a minoritní akcionář Avastu Ondřej Vlček, který s manželkou věnoval 1,5 miliardy korun nadaci, jež vybuduje v Praze dětský hospic. K nejštědřejším podnikatelům dlouhodobě patří také akcionáři skupiny RSJ, tedy Libor Winkler, bratři Karel a Tomáš Janečkové nebo Václav Dejčmar, kteří ročně rozdají přes 100 milionů korun.

A zvedá se zájem i Čechů obecně. Například loni přes portál Darujme.cz poslali potřebným více než 550 milionů korun. Podle organizace Fórum dárců celkově věnovali v roce 2020, za který jsou k dispozici poslední souhrnná data, 10,8 miliardy korun, což bylo o 2,7 miliardy víc než v předchozím roce.