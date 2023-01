Tři kamarádi z Nasavrk a milion za generála. Webová iniciativa vybírá drobné dary pro Petra Pavla

Příznivci Petra Pavla řeší, jak ho finančně podpořit před finále prezidentské volby, která proběhne příští pátek. Jeho transparentní účet už nepřijímá dary, protože zákonem povolených 10 milionů na kampaň mezi prvním a druhým kolem už má generálův tým vybraných. Několika úspěšným podnikatelům tak třeba poslal jejich statisícové příspěvky zpět. Existuje ale cesta, a to hlavně pro menší dárce – a stojí za ní trio kamarádů z Chrudimska.

Jakub Losenický dlouhodobě profesně působí v českém startupovém prostředí, pracoval třeba ve fondu Rockaway Capital, ale poslední půlrok strávil doma s nově založenou rodinou. Kromě ní a byznysu ho ale zajímá i politika, na Chrudimsku před lety například uspořádal protest proti senátorovi a expředsedovi Zemanovců Janu Velebovi. „Upozorňovali jsme tehdy především na jeho nepřijatelné výroky týkající se Ukrajiny a útoky na nezávislost České televize. Chtěli jsme ukázat, že jsou v jeho obvodu lidé, kteří s ním nesouhlasí,“ vzpomíná.

Teď se se svým mladším bratrem Vilémem a kamarádem Josefem Pokorným rozhodli opět proniknout do světa věcí veřejných a založili dárcovskou komunitu Milion za generála. „Impuls přišel v pondělí večer, když jsem se z článku na CzechCrunchi dozvěděl o institutu třetí strany. Hlavou mi proběhlo zklamání z výsledků první i druhé přímé volby prezidenta a řekl jsem si, že tentokrát už být zklamaný nechci. I teď to může být poměrně těsné, proto jsme se rozhodli na podporu kandidatury Petra Pavla zkusit sehnat povolený milion korun,“ říká Losenický.

V kostce jde o to, že podle zákona smí samotní kandidáti před prvním kolem volby utratit za propagaci 40 milionů a před druhým kolem dodatečných 10 milionů. Existuje ale možnost, jak může jejich kampaň být mnohem větší – s pomocí institutu třetí osoby, která může, oficiálně bez vědomí kandidáta, utratit na jeho podporu až milion korun. A jelikož transparentní účet Petra Pavla jeho podporovatelé naplnili deseti miliony hned během pár hodin poté, co vyhrál těsně první kolo volby, ukázala se třetí osoba jako cenné řešení. Zvlášť když proti němu stojí Andrej Babiš, který nevyčerpal ani celý rozpočet před první volbou a který je pověstný svou marketingovou mašinou. Na rozdíl od Petra Pavla expremiér příspěvky od příznivců nevybírá.

Institut třetí osoby se rychle uchytil právě mezi sponzory Petra Pavla. Touto cestou jeho kampaň podpoří milionem korun třeba jablonecký miliardář Dalibor Dědek. Zakladatel poradenské skupiny Partners Petr Borkovec zase na LinkedInu popsal, že mu Pavlův štáb vrátil jeho půlmilionový příspěvek, který na účet generála dorazil až po naplnění konta, a že se domluvil se spoluzakladatelem Livesportu Jiřím Marešem, který už si transparentní účet zřídil a má registraci od úřadu pro dohled nad financováním politických stran coby takzvaná třetí osoba. „Koupíme asi titulku Deníku,“ uvedl Borkovec.

Pro drobné dárce ale moc cest, jak Petra Pavla podpořit, není – s tisícovkou se toho jednak moc udělat nedá, jednak posílat ji na jeho účet už nemá smysl. „Myslím, že jsme jediná možnost pro drobné dárce, jak se zapojit. Navíc když se drobných dárců spojí víc, bude to mít mnohem větší efekt,“ popisuje Losenický. Co přesně za vybrané peníze podniknou, respektive kde a jaký mediální prostor koupí, prý bude záležet na tom, kolik přesně peněz vyberou. V pátek odpoledne na kontě bylo necelých 100 tisíc korun.

Proces pomoci přes Milion za generála je celkem jednoduchý – na webové stránce stačí vyplnit stručný registrační formulář, na uvedený e-mail pak přijde potvrzení, v němž jsou i platební údaje, kam lze příspěvek poslat.

Losenický se svým bratrem Vilémem, který studuje ještě gymnázium, a kamarádem Josefem Pokorným, jenž působí jako datový analytik ve vydavatelství Czech News Center, říkají, že celý projekt jim od nápadu po realizaci zabral asi dva dny. Využili u něj zkušenosti z jiné společenské digitální akce, kterou si vyzkoušeli: „Společně jsme loni 17. listopadu pořádali v rámci Festivalu svobody hru pro mladé lidi s názvem Sametová včela, do které se přes Instagram mohli zapojit hráči z celého Česka. Naším cílem bylo přivést lidi k aktivnímu působení ve veřejném prostoru.“

A proč si rodáci z východočeských Nasavrk myslí, že by měl vyhrát Petr Pavel, a nikoli Andrej Babiš? „Před první volbou jsme byli naklonění jak Petru Pavlovi, tak Danuši Nerudové, mezi nimi jsme vybírali. Teď je volba jasná. Andrej Babiš jako prezident by byl se všemi svými dobře známými problémy pro Česko obrovskou koulí na noze. Ze způsobu, kterým vede kampaň, je vidno, že dobrá atmosféra ve společnosti je to poslední, o co mu jde,“ říká za trojici rezolutně nejstarší Jakub Losenický.