Prezidentskou kampaň teď limituje 10 milionů korun. Existuje ale cesta, jak legálně utratit mnohem víc

Andrej Babiš je pátý nejbohatší člověk Česka s majetkem přes 100 miliard korun, jeho prezidentskou kampaň ale financuje hnutí ANO, které založil a řídí. Před prvním kolem strana oficiálně utratila za propagaci svého lídra jen něco málo přes polovinu limitu ve výši 40 milionů korun. Spolu s dodatečnými 10 miliony, které mohou kandidáti vydat na reklamu před druhým kolem, má tedy expremiér výrazný finanční náskok na Petra Pavla – ten totiž před minulým pátkem a sobotou „spotřeboval“ celých 40 milionů. Mezi jeho podporovateli z řad úspěšných byznysmenů už se ale rýsuje řešení, jak mu finančně výrazně pomoct.

A především, jak se dostat nad zákonem povolených deset milionů, které už navíc Pavel nasbíral, protože mu je během víkendu a pondělního dopoledne fanoušci a příznivci naposílali po menších částkách na jeho transparentní účet. Jenže problém není v penězích, ostatně těch mají Pavlovi sympatizanti dost, spíš jde o to, jak neporušit pravidla a zároveň dát generálovi ve výslužbě aspoň rámcovou šanci držet s marketingovou mašinérií Babiše krok. Klíčem mají být tzv. třetí osoby.

Jde o to, že kterákoli dospělá fyzická osoba a většina právnických osob (s výjimkou státních podniků, příspěvkovek, ale také mediálních domů) se může zaregistrovat jako někdo, kdo chce dělat kampaň pro Petra Pavla či Andreje Babiše, ovšem formálně bez jejich vědomí. „Má to parametry spíše ohlášky, je to rychlý proces,“ vysvětluje Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, který na financování kampaní dohlíží.

Peněz, které lze touto cestou utratit na podporu vybraného kandidáta, není úplně málo – pokud se někdo zaregistruje teď před druhým kolem, jde až o milion korun. Takže čistě teoreticky, pokud se najde stovka štědrých příznivců, může Petr Pavel získat dodatečně až 100 milionů korun. Ostatně jeho tým už na začátku kampaně oslovil podporovatele a zveřejnil marketingové podklady, vizualizace a snímky, aby mohli instrumentu třetí osoby využít a měli k dispozici kvalitní materiály, které pak nebudou v rozporu s oficiální částí propagace.

Jeden z nejvýraznějších sponzorů Pavlovy kampaně, investor a internetový podnikatel Jan Barta ze skupiny Pale Fire Capital, už na Twitteru připomněl, že je třeba s využitím třetích osob někdejšímu náčelníkovi armády pomoct. „Babiš se neštítí ničeho, kdežto generál, hrající podle pravidel, má na marketing v druhém kole jenom 10 milionů korun podle zákona. Je to málo na souboj s hydrou.“ A například jablonecký miliardář a spolumajitel skupiny Jablotron Dalibor Dědek už pro časopis Forbes potvrdil, že právě touto cestou Petra Pavla podpoří před druhým kolem milionem korun. Už dřív mu poslal milion, Danuši Nerudové dal dva miliony.

Co vlastně takové registrování se coby třetí osoba znamená? Po vyplnění obligátních údajů (datová schránka celý proces dost urychluje), vám přijde potvrzovací kód. Následně, pokud plánujete něco financovat, třeba zaplatit spot v rádiu, si musíte otevřít transparentní účet v bance a ten v registraci doplnit. Jestliže chcete jen vyvěsit na svůj plot plakát, který si sami vytisknete, transparentní účet si zakládat nemusíte. Co ale musíte mít tak jako tak, je webová stránka, kde budete průběžně psát, co jste pro kampaň udělali a kolik to stálo. V případě toho zahradního plotu stačí jen hrubý odhad, jakou hodnotu takové bezúplatné plnění mohlo mít.

„Není třeba se toho nijak děsit, doporučujeme, že tou webovou stránkou by neměl být třeba Facebook, ale klidně to může být sdílená excelová tabulka nebo dokument v Googlu,“ říká Jan Outlý. Do tohoto dokumentu je pak nutné do deseti dnů po skončení kampaně sepsat stručný report a vyčíslit, kolik celkem jste vydali a co jste za to pořídili. Materiál musí každý, kdo se takto volební propagace zúčastní, „skladovat“ pět let kvůli případné kontrole.