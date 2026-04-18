Tohle elektrické BMW budete chtít. Má skvělý dojezd i retro design, akorát kecá až moc do řízení
Vozy na baterie už dávno ujedou tolik, kolik klasické benziňáky. A nové BMW iX3 je toho jasným důkazem. Ani cenově už to není taková hrůza.
Autotest Luboše Kreče Za nejhezčí BMW byla ta ze 70. a 80. let. Hlavně při pohledu zepředu. Vím, je to subjektivní, ale ať – mně to nikdo nevymluví. Dvě malé ledvinky uprostřed čelní masky jsou víc než dva masivní portály, jimiž okolí pohlcovaly poslední modely bavorské značky. Právě proto se mi elektrické iX3 tolik dostalo pod kůži: jakoby se vracel král.
Takhle, aby nedošlo k mýlce, ten minimalismus a designové odkazy na zlatou éru jsou patrné hlavně v přední části exteriéru, záď je pořád hodně masivní a robustní. Nicméně celé auto, které patří do kategorie středně velkých SUV, zvenku docela dost klame a na pohled působí menším dojmem, než jaké jsou jeho reálné rozměry. Měří totiž 4,8 metru a je dokonce delší než tuzemský levnější konkurent Škoda Enyaq.
Jak je vlastně možné, že Enyaq je konkurent BMW? Protože škodovky už dávno nejsou lidová auta – Enyaq s větší kapacitou baterie 82 kWh a trochu lepší výbavou se cenově pohybuje od 1,3 milionu korun výš. Přitom iX3 právě s (pro něj menším) akumulátorem 82,6 kWh začíná na 1,5 milionu.
Zároveň jde o trend, který je patrný i u dalších prémiových automobilek, tedy nabízet své klíčové elektrovozy za ceny, které jsou srovnatelné s modely se spalovacími motory. Takže jestli koupíte benzinovou X3 za 1,5 milionu, musí být v nabídce i stejně naceněná bateriová varianta. Podobně to udělalo Volvo s jejich novinkou EX60.
Protože, a to si přiznejme, 1,5 milionu je hodně peněz, jenže ani zdaleka to vlivem úřadování inflace posledních let není tak závratná suma jako třeba před 15 lety. Tehdy mít káru za 1,5 milionu znamenalo mít opravdu luxusní vůz, ne tak dneska. Ostatně za populární kombi Škoda Superb s plug-in-hybridem a vyšší výbavou Laurin & Klement dáte 1,4 milionu. A to je extrémně užitné, pohodlné a funkční auto, ale určitě ne etalon luxusu.
Čímž se dostáváme k tomu, jaké je tedy BMW iX3 vlastně auto. A já bych řekl, že prostě skvělé. Ten ohlášený minimalismus se totiž propsal nejen do čelní masky vozu, ale i do interiéru, který je sice komfortní, ale zároveň účelný. Víte, že sedíte v autě vyšší třídy, ale zároveň si v něm coby obyčejný řidič nepřipadáte nepatřičně. Vnitřek vozu zkrátka je i není luxusní, ale rozhodně je sympaticky střídmý, čímž připomíná již zmíněné Volvo.
Klasickou bolístkou evropských značek bývá infotainment a bohužel ani nejmodernější BMW v této disciplíně není stoprocentní. Odezva systému na originálně tvarovaném centrálním displeji je pomalejší, než je člověk zvyklý z mobilů a než mívají třeba čínská auta, zároveň se mi v něm opakovaně nenačítal Apple Carplay a musel jsem ho vyvolávat několika kliky.
Dvakrát se mi také stalo, že mi bez zjevného důvodu nešlo zařadit rychlost a vyjet z místa. Musel jsem otevřít přední dveře, znovu nasednout a pak vše fungovalo. Předpokládám, že systémové aktualizace tyto porodní bolesti postupně odladí. Protože jinak toho není moc, co iX3 vytknout. A to včetně onoho displeje – ten má totiž dvě části, jednu základní nad středovým panelem a jednu příplatkovou protaženou pod celé čelní sklo.
Právě tento široký panel označovaný jako 3D head-up displej je vychytávka, která se i za těch 50 tisíc příplatku za balíček Paket Innovation vyplatí. Skládá se ze tří segmentů, které si lze personalizovat, vše podstatné tam vidí i další cestující a je to opravdu praktické a zároveň futuristické. Klasický head-up displej jsem díky tomu vůbec nezapínal.
Asi největším lákadlem nového BMW je kromě svěžího designového jazyka jeho jízdní a bateriový stack. Že tohle auto skvěle a tiše jezdí, nemá cenu zmiňovat. To platí o všech moderních autech, ať jsou na elektriku či benzin. Bavorská automobilka nicméně přišla s tím, že iX3 smývá rozdíl mezi spalovacím a elektrickým pohonem, protože nájezd i rychlost nabití (má 800V nabíjecí architekturu) jsou v podstatě identické.
A během těch zhruba 500 kilometrů při mírných jarních teplotách v rozmezí 0 až 12 stupňů Celsia jsem si vyzkoušel, že tomu tak opravdu je. Pohyboval jsem se jen mírně nad proklamovanou průměrnou spotřebou z WLTP testu, která by měla činit 17 kWh na 100 kilometrů. Auto jsem přebíral s akumulátorem nabitým ze 100 procent a nabíjel jsem ho až těsně před vrácením, ovšem nula u něj ještě ani zdaleka nesvítila.
BMW IX3 50 xDrive
- cena testovaného modelu je 2,2 milionu, základní provedení vyjde na 1,7 milionu
- výkon vozu je 345 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy
- kapacita baterie je 108,7 kWh, spotřeba na 100 km je podle WLTP 17 kWh
- vůz disponuje 800V nabíjecí architekturou
- oficiální dojezd činí až 721 km, prakticky se dojezd pohybuje mezi 500 až 600 km
- objem kufru činí 510 litrů, lze jej zvětšit až na 1 560 litrů
Takže s plnou baterií se s ním při naprosto standardní jízdě, kdy nemyslíte na úspory, nevypínáte klimatizaci, po dálnici se neplížíte za kamionem, ale klidně na to šlápnete a porušíte tu a tam nějaký ten rychlostní limit, dá ujet celkem bez problémů až 600 kilometrů. Samozřejmě testovaná verze měla baterii o velikosti 109 kWh, s tou nižší to bude spíš tak těch 450 kilometrů.
Oficiální proklamované dojezdy jsou vyšší – verze iX3 50, kterou jsme měli půjčenou, má v prospektu uvedených 721 kilometrů a BMW se při premiéře iX3 chlubilo, že to je model, který zvládne víc než 800 kilometrů. Jenže abyste něčeho takového dosáhli, už nebude o tom jezdit autem, ale koumat a propočítávat… A to s ohledem na těch 500 až 600 kilometrů za běžných podmínek nedává smysl. Protože tohle už je nájezd, který stačí opravdu každému.
Co je ovšem otravné, a tím mě štvou všechna nová auta, je jejich chytrost. Protože ta začíná být na obtíž příjemnému pobytu za volantem. BMW vás třeba upozorní, že ho máte držet oběma rukama. Nebo že jste ztratili oční kontakt s dopravou před vámi a že jste se nekoukali tam, kam jste měli. Chápu, že cílem je zvýšit bezpečí na silnicích a postupně, pomalu nás chystat na nástup autonomního řízení, ale je to EXTRÉMNĚ otravné.
Podobně jako povinné upozornění, že překračujete nejvyšší povolenou rychlost. Naštěstí už BMW, podobně jako třeba Mercedes, na displej umístilo speciální ikonu, kterou tuto formalistní a zbytečnou funkci snadno a rychle vypne. A ona se, jak zákon praví, příště zase aktivuje.
A to tak nějak vystihuje moderní auta a elektromobily zvlášť. Jsou tiché, krásné (což je ale subjektivní vnímání), neuvěřitelně chytré, pořád připojené k internetu… Ale že byste si s nimi užili nějakou extra zábavu, to ne.
A platí to i pro BMW iX3, které nedávno získalo v Detroitu titul auto roku. Není mu vlastně moc co vytknout, kromě těch obligátních neduhů, jež jsem v článku zmínil, ale pokud hledáte opravdu osobitý bavorák, tenhle to není. A nejspíš ani být nemá, protože iX3 má být a bude univerzální bestseller se vším, co k tomu patří.