Jak vypadá luxus do zásuvky? Třeba jako tohle Bentley s 888 koňmi a cenovkou přes pět milionů
Bentley vstupuje do éry elektromobilů. SUV Torcal nabídne až 888 koní a dojezd 600 kilometrů podle normy WLTP.
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Britská luxusní automobilka Bentley v Londýně představila Torcal, první čistě elektrický model v historii značky a zároveň její čtvrtou modelovou řadu. Pětimetrové SUV se bude vyrábět v anglickém Crewe a technicky vychází z nového Porsche Cayenne (Bentley patří do skupiny Volkswagen). Základní verze má 821 koní, varianta S dokonce 888 koní a z nuly na stovku zrychlí za 2,9 sekundy. Baterie o kapacitě 113 kWh má podle metodiky WLTP vystačit až na 600 kilometrů a z 10 na 80 procent se nabije za necelých 20 minut.
V Británii bude stát Torcal od 173 300 liber, verze S od 199 300 liber, což je od pěti do 5,7 milionu korun. To cenově zhruba odpovídá klasickému a úspěšnému SUV od Bentley s názvem Bentayga. „Byl vyvinut s velkou péčí, aby zůstal Bentleym až do morku kostí a technologie ho obohacovaly, a ne ovládaly,“ uvedl Martin Page, ředitel produktové řady Torcal.
Automobilka přitom původně chtěla od roku 2030 prodávat jen elektromobily, cíl ale posunula na rok 2035. Podobně couvají i další luxusní značky. Rolls-Royce opustil plán plné elektrifikace do roku 2030 poté, co prodeje elektrického Spectre loni klesly o 47 procent. Lamborghini letos v únoru oznámilo, že model Lanzador nebude elektrický, ale plug-in hybridní, protože zájem zákazníků je podle šéfa Stephana Winkelmanna „blízký nule“. Opačným směrem jde Ferrari, které v květnu ukázalo elektrický čtyřdveřový vůz Luce s cenou od 550 tisíc eur. Elektrický model nedávno představil i Range Rover.