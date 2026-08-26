Bydlení a reality –  – 1 min čtení

Turbíny, vrty i baterie. JRD postaví za čtvrt miliardy dřevostavbu, která si část provozu pokryje sama

Projekt vyroste poblíž nádraží Praha-Hostivař. Nabídne 30 bytů, cenově se budou pohybovat mezi 6 a 16,5 milionu korun. Hotovo má být v roce 2028.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

jrd-1
Foto: Podlipný Sladký Architekti
Projekt EcoCare Residence developerské společnosti JRD
0Zobrazit komentáře

Baví vás CzechCrunch?

Vídejte ho na Googlu častěji.

Preferovat

Majitel developerské společnosti JRD Jan Řežáb je známý tím, že kromě výstavby nových domů působí také v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ekologické likvidace odpadů. I v realitách proto jeho skupina staví na udržitelnosti. Ukazuje to také její nejnovější projekt nazvaný EcoCare Residence nedaleko železniční stanice Praha-Hostivař, který si má vlastní výrobou pokrýt přibližně dvě třetiny své celkové spotřeby energie.

Čtyřpodlažní dřevostavba se 30 byty bude mít na střeše fotovoltaiku a větrné turbíny. Vyrobená elektřina se má ukládat do centrální baterie s kapacitou 160 kilowatthodin a následně sdílet mezi domácnostmi. Pod domem navíc vznikne pět geotermálních vrtů do hloubky 200 metrů, které společně s tepelnými čerpadly zajistí vytápění i chlazení. Obojí zajistí rozvody v podhledech stropů, proti přehřívání poslouží též automatické venkovní žaluzie.

Technologie se týkají i vody. Šedá voda ze sprch, van, umyvadel a praček se bude čistit v kořenové čistírně a vracet do domu na splachování toalet, využije se také pro závlahu. Budova má díky tomu spotřebovávat až o 40 procent méně pitné vody než běžný bytový dům. Dešťovka se na pozemku bude zadržovat a vsakovat, čímž pomůže doplňovat zásoby vody v okolí přilehlého potoka. Počítá se také s částečně vegetační střechou.

jrd8

Foto: Podlipný Sladký Architekti

jrd9
jrd2
jrd3+13
jrd7
jrd6
jrd4
jrd5
jrd3
jrd1
jrd8
jrd-2
jrd5
jrd4
jrd1
jrd2
rezab1

„Než jsme začali projektovat, hledali jsme, zda už jinde ve světě v rámci rezidenčního developmentu podobný počin vznikl. Jednotlivé technologie samozřejmě existují, projekt, který by je spojil do jednoho řízeného celku – a přitom zůstal normálním domem, kde si člověk prostě koupí byt –, jsme ale nenašli,“ tvrdí Řežáb.

Byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk půjdou do prodeje začátkem září. Cenově se budou pohybovat v rozmezí od 6 do 16,5 milionu korun. Výstavba začne na jaře příštího roku, hotovo má být na podzim 2028. Celkem stavba vyjde na asi čtvrt miliardy korun. „Díky zkušenostem, které jsme za tři desetiletí získali, a zavedeným vztahům s dodavateli nám ovšem nové technologie dávají ekonomický smysl,“ vysvětluje mluvčí JRD Anna Houdková.

Vybrané 3+kk byty mají takzvanou rostoucí dispozici – jeden pokoj lze v budoucnu rozdělit nábytkem nebo příčkou na dva, protože je od začátku připraven se dvěma dveřmi a více okny. „Mohou tak reagovat na to, když se rodina v budoucnu bude potřebovat rozmístit jinak než při nastěhování,“ říká Luděk Podlipný, spoluzakladatel studia Podlipný Sladký Architekti, které za podobou EcoCare Residence stojí.

Součástí projektu bude také obnova přilehlého parku a opatření na podporu místní biodiverzity. Na návrhu výsadby a dalších zásahů spolupracovali biologové a krajinářští architekti, vznikla také ornitologická studie zaměřená na místní ptactvo.

Nepřehlédněte:

Související témata:Jan ŘežábudržitelnostJRDJRD Group
Přejít do diskuze

Nejčtenější články

TýdenMěsíc

  1. 1

    goldea-1

    Za deset let utržili miliardu, české povlečení teď míří do Evropy. Nejhorší trend? Slevy jako strategie, hlásí

  2. 2

    vino-1

    Zdědil vilu po rukavičkáři a pustil se do její proměny. Pomohl mu čerstvý absolvent architektury

  3. 3

    najada-final

    Chtěl si jenom vydělat na školu pro piloty, je z toho čtvrt miliardy korun ročně. Díky české hravosti

  1. 1

    netflix-1670-06

    Kam se hrabou české komedie. Pusťte si na Netflixu historickou satiru z Polska, její humor platí i na nás

  2. 2

    goldea-1

    Za deset let utržili miliardu, české povlečení teď míří do Evropy. Nejhorší trend? Slevy jako strategie, hlásí

  3. 3

    zamek-2

    Je libo zámek? U Žatce se jeden prodává, jeho součástí je i sýpka nebo sušárna chmele