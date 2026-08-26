Turbíny, vrty i baterie. JRD postaví za čtvrt miliardy dřevostavbu, která si část provozu pokryje sama
Projekt vyroste poblíž nádraží Praha-Hostivař. Nabídne 30 bytů, cenově se budou pohybovat mezi 6 a 16,5 milionu korun. Hotovo má být v roce 2028.
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Majitel developerské společnosti JRD Jan Řežáb je známý tím, že kromě výstavby nových domů působí také v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ekologické likvidace odpadů. I v realitách proto jeho skupina staví na udržitelnosti. Ukazuje to také její nejnovější projekt nazvaný EcoCare Residence nedaleko železniční stanice Praha-Hostivař, který si má vlastní výrobou pokrýt přibližně dvě třetiny své celkové spotřeby energie.
Čtyřpodlažní dřevostavba se 30 byty bude mít na střeše fotovoltaiku a větrné turbíny. Vyrobená elektřina se má ukládat do centrální baterie s kapacitou 160 kilowatthodin a následně sdílet mezi domácnostmi. Pod domem navíc vznikne pět geotermálních vrtů do hloubky 200 metrů, které společně s tepelnými čerpadly zajistí vytápění i chlazení. Obojí zajistí rozvody v podhledech stropů, proti přehřívání poslouží též automatické venkovní žaluzie.
Technologie se týkají i vody. Šedá voda ze sprch, van, umyvadel a praček se bude čistit v kořenové čistírně a vracet do domu na splachování toalet, využije se také pro závlahu. Budova má díky tomu spotřebovávat až o 40 procent méně pitné vody než běžný bytový dům. Dešťovka se na pozemku bude zadržovat a vsakovat, čímž pomůže doplňovat zásoby vody v okolí přilehlého potoka. Počítá se také s částečně vegetační střechou.
„Než jsme začali projektovat, hledali jsme, zda už jinde ve světě v rámci rezidenčního developmentu podobný počin vznikl. Jednotlivé technologie samozřejmě existují, projekt, který by je spojil do jednoho řízeného celku – a přitom zůstal normálním domem, kde si člověk prostě koupí byt –, jsme ale nenašli,“ tvrdí Řežáb.
Byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk půjdou do prodeje začátkem září. Cenově se budou pohybovat v rozmezí od 6 do 16,5 milionu korun. Výstavba začne na jaře příštího roku, hotovo má být na podzim 2028. Celkem stavba vyjde na asi čtvrt miliardy korun. „Díky zkušenostem, které jsme za tři desetiletí získali, a zavedeným vztahům s dodavateli nám ovšem nové technologie dávají ekonomický smysl,“ vysvětluje mluvčí JRD Anna Houdková.
Vybrané 3+kk byty mají takzvanou rostoucí dispozici – jeden pokoj lze v budoucnu rozdělit nábytkem nebo příčkou na dva, protože je od začátku připraven se dvěma dveřmi a více okny. „Mohou tak reagovat na to, když se rodina v budoucnu bude potřebovat rozmístit jinak než při nastěhování,“ říká Luděk Podlipný, spoluzakladatel studia Podlipný Sladký Architekti, které za podobou EcoCare Residence stojí.
Součástí projektu bude také obnova přilehlého parku a opatření na podporu místní biodiverzity. Na návrhu výsadby a dalších zásahů spolupracovali biologové a krajinářští architekti, vznikla také ornitologická studie zaměřená na místní ptactvo.