Twitter koupil za 44 miliard dolarů. Teď je hodnota firmy 19 miliard, prohlásil Elon Musk

Je to přesně rok, co Elon Musk tweetnul: „Pták je volný.“ Oznamoval tím, že po sérii těžkých vyjednávání koupil sociální síť Twitter. Moc se mu do toho nakonec nechtělo, protože věděl, že jeho závazek zaplatit za ni 44 miliard dolarů se v mezičase stal finančním nesmyslem. A dnes? Platí jiný jeho tweet: „Jak vydělat menší jmění v sociálních médiích? Když začnete s větším.“

Před pár dny vystoupil Musk spolu se šéfkou firmy Lindou Yaccarinovou, kterou do funkce dosadil letos na jaře, na prvním hromadném setkání se zaměstnanci. Těch už je ve společnosti mimochodem podstatně míň, protože velkou část z více než sedmi tisíc pracovníků už od svého příchodu stihl vyhodit. Na all-hands mítinku nastínili další vizi pro X, jak se nyní Twitter jmenuje, a také oznámili zaměstnanecký akciový program.

A z něj, jak upozornil deník New York Times, vyplynulo, že hodnota sociální sítě proti sumě, za niž ji Musk koupil, výrazně poklesla, a to na 19 miliard dolarů. Na druhou stranu, už když si Twitter pořizoval, spekulovalo se, že hodnota firmy je přinejmenším o třetinu nižší. Proč? Zavázal se ji koupit na jaře 2022, jenže v průběhu roku došlo k výraznému výplachu technologických akcií a propadům na burzách.

Musk, nejbohatší člověk světa, provedl na Twitteru řadu změn, které ale avizoval dopředu – změnil způsob, jak se moderují příspěvky, zavedl jiný způsob ověřování, spustil program předplatného, ztížil možnosti šíření mediálního obsahu, upravil fungování interních algoritmů… Výsledky jsou zatím spíše rozporuplné, objem inzertních příjmů, na nichž X pořád ještě stojí, byl ale meziročně o 60 procent nižší.

Společnost už zároveň není veřejně obchodovaná, takže mnoho čísel o tom, jak se jí ekonomicky daří, aktuálně není k dispozici. A brát vážně ve všem, co napíše, Elona Muska tak úplně nelze. Na druhou stranu na setkání se zaměstnanci s Yaccarinovou naznačili, jakou vizi pro X mají. A spíš než sociální síť z ní chtějí budovat superaplikaci po vzoru třeba čínského WeChatu.

„Rychle měníme společnost z Twitteru 1.0, kterým byla, do něčeho jako všechno-aplikace, která obsáhne všechno a kde půjde vyřešit takřka cokoli,“ uvedl Musk podle New York Times před zaměstnanci.

A Yaccarinová, vyhlášená hodně rázným vystupováním, lidem připomněla: „Pokud pořád ještě nevidíte naši vizi, pokud nechápete, co se tady v X děje, přestaňte to řešit, nevěnujte tomu pozornost.“