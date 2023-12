Když má firma problémy, musí si majitel občas připustit, že na to už sám nestačí, říkají šéfové JPF

Uložit 0

V životě každé firmy přijdou okamžiky, kdy se tolik nedaří a je třeba na to reagovat. S řadou problémů a výzev si rychle poradí sám její majitel se svým týmem, ale občas na to nestačí. Může jít o sérii špatných rozhodnutí, které ho zaženou finančně nebo jiným způsobem do kouta, o odchod klíčových zaměstnanců a absenci fungujícího managementu nebo třeba o to, že majitelé v pokročilém věku nemají svou firmu komu předat. S tím vším se pravidelně setkává společnost JPF, která se specializuje právě na řízení firem. Mezi její čelní představitele patří zakladatel Jiří Jemelka a jeho kolega Arnošt Čáp, kteří hovoří v novém díle podcastu BrandStories o takzvaném interim, tedy dočasném, managementu.

„Poměrně velkou překážkou může být ego majitele, který svou firmu bere de facto jako své dítě a je dlouho přesvědčen, že všechno zvládne sám a dělá to nejlépe,“ popisuje zkušenost z podniků, se kterými spolupracovali, Arnošt Čáp, výkonný ředitel JPF pro Čechy. „Důležité je, že si v případě problému připustí, že už to nezvládne a potřebuje někoho, kdo mu otevře oči a s nastalou situací pomůže,“ dodává. Přesně tyto případy v JPF řeší – pomocí dočasného managementu pomáhají s řízením, záchranou či restrukturalizací firem.

Když se jim majitel firmy ozve, že potřebuje pomoct, začínají s analýzou. „Musíme nakouknout pod pokličku do každodenního fungování, protože většina majitelů to vidí ze svého úhlu pohledu, ale realita uvnitř firmy obvykle bývá úplně jiná. Pak je klíčové, aby panovala shoda na konkrétních krocích, které společně můžeme udělat, a také obecně na tom, jestli vůbec jsme, nebo nejsme schopni pomoci,“ vysvětluje Arnošt Čáp v podcastu BrandStories, ve kterém nahlížíme do zákulisí českých firem a pustit si ho můžete na YouTubu, Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech nebo v přehrávači níže.

Zakladatel JPF Jiří Jemelka vysvětluje, že při přebrání řízení firem bývá důležité, aby majitel přistoupil na změnu své role, často je totiž zároveň i výkonným ředitelem. „Firmu řídí námi dosazený výkonný ředitel, zatímco majitel se musí naučit nové roli. Pro nás je zároveň absolutně zásadní spolupráce se všemi lidmi v dané firmě. Pokud v ní je padesát nebo sto lidí a nejsou na naší straně, pak můžete být sebegeniálnější, ale sám nikdy nezmůžete tolik, co zvládne vyladěný tým spolupracujících desítek lidí,“ říká Jiří Jemelka.

V JPF by v budoucnu chtěli v jednu chvíli řídit tisíc firem. Historicky už jich prý odřídili přes pět set a aktuálně pod sebou mají stovku podniků. S řízením pomáhají zejména v menších a středních firmách, kde jsou majitelé často na řadu věcí sami. To neznamená, že by neměli zaměstnance, ale o svých rozhodnutích se nemají s kým pobavit, hlavně když nemají žádné společníky.

„Mnoho majitelů je šťastných, když s námi začnou spolupracovat, protože po dlouhé době mají někoho, s kým se mohou otevřeně o čemkoliv pobavit, mohou sdílet radosti i starosti své firmy,“ popisuje Arnošt Čáp, který v JPF působí od roku 2013. Momentů, kdy může pro majitele firmy dávat smysl přivolat na pomoc interim manažera, je celá řada.

Jiří Jemelka shrnuje, že vždy jsou důležité tři základní otázky. První zní banálně: Co je nejlepší pro vaši firmu? „Když na ni máte správnou odpověď, je to klíč ke všem dalším řešením a odpovědím,“ míní. Další dvě důležité otázky pak spolu souvisí – jak získávat zákazníky bez ohledu na to, kolik jich už firma má, a jak si udržet stávající zákazníky. Kdo vyřeší odpovědi na všechny tři otázky, je na dobré cestě, aby jeho firma prospívala, je přesvědčen Jemelka.

Kdo může být interim manažer?

Kolik stojí interim manažer a jak funguje, když přijde do firmy?

Jaké nejčastější chyby dělají majitelé?

Proč majitel firmy nemusí být zároveň její šéf?

Co znamená být dobrým majitelem?

Jak se chce stát JPF McDonaldem v interim managementu?